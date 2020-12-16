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Специалисты по "языку тела" расшифровали тайны принца Уильяма: признаёт превосходство жены

16 декабря 2020, 07:20  •  96 • В мире
Эксперты по "языку тела" проанализировали опубликованное недавно рождественское фото принца Уильяма и его семьи. Специалистам удалось расшифровать некоторые тайны, которые Его Высочество тщательно скрывает - например, он признаёт превосходство жены.
На днях в официальном аккаунте герцогов Кембриджских появилось новое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми. Новая семейная фотография снята в нарочито простом, деревенском стиле, все пятеро искренне улыбаются. Снимок был сделан специально для рождественской открытки врачам Великобритании.
Издание Daily Mail попросило специалиста по "языку тела" Джуди Джеймс проанализировать фотографию. Та отметила, что фото подчёркивает тесное семейное единство Кембриджей, но костяком семьи является именно Кейт. Судя по тому, как склонился к ней Уильям, он также признаёт верховенство жены в семье и не против него.
Также эксперт отметила, что снимок выполнен в тёплых натуральных оттенках, одежда на членах королевской семьи также неброская и скромная. Это, по словам Джеймс, говорит о том, что принц и его супруга будут счастливы даже в очень простых и скромных условиях.
Кейт олицетворяет защиту и покровительство для пятилетней Шарлотты, поскольку крепко держит её за талию. А по улыбке старшего сына принца Уильяма, семилетнего Джорджа специалист смогла прочесть, что мальчик стеснителен. При этом между ним и отцом есть особая, очень крепкая связь.
Фотографию семья принца снабдила лаконичным пожеланием: "Желаем вам счастливого Рождества и Нового года". Однако больше всего медиков и поклонников королевской семьи растрогало письмо, написанное Уильямом от руки. Оно гласит: "Мы никогда не сможем отблагодарить вас за всю преданность и те жертвы, которые вам пришлось принести".
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