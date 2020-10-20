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Специалисты по майданам уже выехали. США хотят повторить сценарий Белоруссии в Молдавии - Нарышкин

20 октября 2020, 20:20  •  106 • Политика
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США хотят повторить сценарий Белоруссии и Киргизии в Молдавии в случае переизбрания президента Игоря Додона. По его словам, американские специалисты по майданам уже выехали в Кишинёв.
Президентские выборы состоятся в Молдавии в ноябре. Нарышкин полагает, что США попытаются устроить госпереворот в случае победы действующего президента Игоря Додона, который нацелен на поддержание дружеских отношений с Россией и странами СНГ.
Действовать американцы будут по той же схеме, которая успешно зарекомендовала себя в Киргизии и Белоруссии. Если Додон выиграет президентскую гонку, оппозиция моментально обвинит власть в подтасовках и начнёт устраивать массовые протесты.
Аффилированные НКО и СМИ уже вбрасывают фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям", - отметил глава СВР.
Нарышкин указал на откровенную политику двойных стандартов США. С одной стороны, американцы постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. С другой, сами вмешиваются в дела других стран, устраивая госперевороты. Руководитель российского ведомства обратил внимание, что Вашингтон забывает об уважении к государственному суверенитету каждый раз, когда речь заходит о ком-то ещё, сообщил телеканал "360".
Отметим, что протесты в Киргизии, которые начались после парламентских выборов, уже привели к отставке президента и премьер-министра (это уже третья революция в стране с момента обретения независимости). В Белоруссии протесты по-прежнему продолжаются.

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