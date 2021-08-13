Специалист РАН: "Северный поток - 2" как кость в горле для США"

Известный учёный, сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал слова украинского депутата о том, что для остановки строительства газопровода "Северный поток - 2" нужно поссорить США и Германию. Этот проект, согласен эксперт, для Америки действительно "как кость в горле".

На Украине продолжают искать способы остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2". Так, депутат Верховной рады Олег Волошин предложил "пиратский" способ помешать проекту. Депутат считает, что прекратить строительство уже невозможно. Есть лишь один шанс - проекту помешает серьёзный разрыв между США и Германией: мол, если американцы и немцы "разругаются вдрызг" и до санкций, то проект будет сложно продолжать.

Подобные идеи у серьёзных специалистов вызывают исключительно иронию. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин признался в беседе с Царьградом, что давно не видел у "артистов украинского цирка" такой "высоты полёта политических фантазий".

Камкин доступно объяснил, почему разрыв отношений между Вашингтоном и Берлином практически исключён: "Хотя бы потому, что Америка, по сути дела, контролирует Германию - и её внешнюю политику, и внутренние процессы".

"Поэтому вдрызг разругиваться с Германией не получилось бы, и этого не захотел делать даже пресловутый Трамп", - напомнил эксперт.

Администрация Байдена, она держит курс как раз на воссоздание прежнего режима трансатлантических отношений, где Америка, безусловно, является идеологическим и моральным лидером, а Германия движется в фарватере общеамериканского курса,

- уточнил Александр Камкин.

Безусловно, отметил наш собеседник, "Северный поток - 2" для американцев "как своего рода кость в горле", но при этом газопровод остаётся лишь предметом торга и инструментом определённого политического шантажа, не более того.

Есть и другие причины, почему Германии и США невыгодно "вдрызг разругиваться" друг с другом, продолжил специалист:

Две страны очень сильно завязаны друг на друге. Не только в военном плане, в плане членства в НАТО, но и в экономическом. США являются важным рынком сбыта для германской продукции. Германская экономика и индустрия, она всё-таки экспортно ориентирована. И любые торговые войны со Штатами больно бьют по карману немецкого производителя.

В вопросах торга вокруг "Северного потока - 2" Германия, по словам Камкина, вынуждена идти на уступки, а объектом таких уступок является "пресловутая Украина".

С другой стороны, американский экспорт и именно американские инвестиции также сильно завязаны на Германии. Потому что большое количество высокотехнологичных предприятий активно скупаются американцами - это тенденция отнюдь не последних лет. Таким образом, американцы обеспечивают себе владение патентами и различными прорывными технологиями, которые рождаются на немецкой земле. Плюс американцы достаточно плотно контролируют и медийный класс в Германии.

"Поэтому, в принципе, у американцев в Германии всё схвачено, - подытожил эксперт, - и в большой ссоре нет никакого смысла".

Здесь всё делается на более тонком уровне, который, скажем так, разумению украинских политиков просто неподвластен, иронично добавил Камкин.