Специалист по имиджу

Уход вице-губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой обратно в полпредство по СЗФО породил во второй столице разные слухи. Самый устойчивый, что железная леди вскоре может стать губернатором Ленинградской области. Не секрет, именно она вела предвыборную кампанию губернатора Александра Беглова, но неужели мавр, сделав свое дело, может пойти на «живое место»?

«Живое место» - это 55-летний Александр Дрозденко, который возглавляет Ленинградскую область с 2012 года. Естественно, он не может кануть в безвестность, являясь членом высшего совета «Единой России». Местные политологи прогнозируют ему как минимум Совет Федерации.

Ковальчук

Для фигуры такого уровня про Любовь Совершаеву известно не так много. Наверное потому, что в полпредстве по Северо-Западу и в других местах, прописанных в трудовой книжке, она всегда была «серым кардиналом»: ее публичные выступления можно пересчитать по пальцам одной руки, к тому же Любовь Павловна не очень любит, когда ее называют главным медийщиком банка «Россия». За этим кредитным учреждением стоит мощная «Национальная медиагруппа» (НМГ), владеющая «5 каналом», РЕН ТВ, холдингом «Известия», газетой «Санкт-Петербургские ведомости». СМИ про Совершаеву, в частности, пишут, что она с 2014 года владеет большим особняком в поселке Игора Ленинградской области, где ее соседями якобы являются дочь нового губернатора Петербурга Беглова Ольга Кудряшова и известный банкир Юрий Ковальчук. Но карьера Совершаевой, как и многих нынешних государственных топов, началась еще в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. Она, по образованию товаровед, возглавляла весьма важное направление – комитет по управлению городским имуществом (КУГИ), который оформлял все приватизационные сделки. Соответственно, уже тогда ее политический вес был как у «тяжа». И прозвище – мисс КУГИ, которое не отлипло до сих пор. Подчиненными Любови Совершаевой были такие люди как Альфред Кох и Герман Греф. Понятно, на такой должности не обошлось без сложностей. Многие до сих пор критикуют Совершаеву за приватизацию городского морского порта, который стал предметом многочисленных разборок «Бандитского Петербурга». В 1997 году Совершаева стала вице-губернатором Ленинградской области, опять-таки отвечая за имущественные отношения, а в 2000 году перешла на должность заместителя главы полпреда по Северо-Западу. Главой же был Илья Клебанов, чей загородный дом, к слову, тоже находится в поселке Игора. В середине нулевых довольно неожиданно Любовь Совершаева переходит из государственной службы в частный бизнес – возглавляет компанию «Аброс», которая, по некоторым данным, могла быть близка к империи Ковальчуков. Именно в рамках работы в этой компании Любовь Совершаева сумела создать мощную медийную структуру – НМГ. Характерно, что при ее деятельном участии власти Санкт-Петербурга отказались от своей доли акций в «Пятом канале» в пользу частного инвестора. Кстати, с тех пор данный вещатель из городского превратился в федеральный.

Вернувшись из «бизнес-командировки» в полпредство по СЗФО Совершаева, познакомилась с Александром Бегловым.

По теме 103128 Рукотворные причины катастроф Как «Объединённая судостроительная корпорация» решает вопросы импортозамещения

Беглов

Как только Александр Беглов в прошлом году стал временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, Любовь Совершаева тут же оказалась в его штабе – сначала как начальник аппарата, а потом как вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику. Не секрет, что именно она, как медийный профессионал, была ответственна за пиар-сопровождение врио, дабы он перестал быть врио. Избирательная компания происходила довольно топорно, но победителей не судят – Александр Беглов получил на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года довольно высокие 64%.

Корреспондент «Нашей версии» пообщался с бывшим сотрудником аппарата полпредства по СЗФО. Он поведал, что Совершаева, когда вернулась в госвласть, и Беглов очень быстро сошлись. При этом она как медийщик еще тогда пыталась отстроить имидж Беглова в СМИ, «проталкивала» его в эфиры новостей, чему нынешний губернатор Санкт-Петербурга вроде как весьма энергично сопротивлялся. Но во время предвыборной кампании все же пришлось выйти из тени. Она же породила теперь всем знакомые мемы вроде «лопаты Беглова».

И вот, спустя всего лишь три месяца после победы на губернаторских выборах, Александр Беглов вынужден подписать заявление Любови Совершаевой об увольнении. Как делятся чиновники Смольного, глава города очень расстроен, ведь Любовь Павловна была не только его правой рукой, но и специалистом по отстройке имиджа. Совершаева совершила очередной камбэк в полпредство по СЗФО, сделав свое дело во время предвыборной кампании. Однако эксперты, у которых есть инсайды по политической карте двух регионов – Санкт-Петербурга и Ленобласти – довольно уверенно заявляют, что вскоре Любовь Павловну ждет новый пост.

Дрозденко

По словам политолога Владимира Иванова, «появились устойчивые слухи, что Любовь Совершаеву готовят на пост губернатора Ленинградской области, тем более регион она знает, работала там. В принципе никто не сомневается в ее таланте менеджера, она сможет управлять этим непростым регионом, грамотно всё администрировать. Что касается действующего губернатора, то он ни в коем случае не утратил доверия, ему, вероятно, будет предложена высокая должность на федеральном уровне».

В аппарате Александра Дрозденко шепчутся, что их шеф может стать либо сенатором СовФеда, либо вообще оказаться в федеральном правительстве, по сельскохозяйственной направленности. Понятно, что первое – почетно, но номинально, а второе – запарно, но актуально.

Также не под диктофон политологи и некоторые чиновники Смольного говорят, что непонятно, почему именно Совершаеву не «поставили» губернатором Санкт-Петербурга, «ведь она так похожа на Валентину Матвиенко, а ее в городе любили». Сравнения Совершаевой с Матвиенко не случайны. Термин звучит один, но переведем его корректно так – это женщины с мужским волевым началом. Похоже, начало самостоятельной политической карьеры у Любови Павловны не за горами, а в районе Игоры, ее любимой.