В Донбассе намеревались совершить провокации диверсанты со стороны ВСУ. Как сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, в районе населённого пункта Лебединское высадились радикалы из группы "Медведи".

По информации издания "Русская весна", за провокациями в зоне боевых действий стоят манипуляторы, связанные с партией Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Отмечается, что диверсанты хорошо вооружены - при них снайперское оружие, патроны.

По данным разведки Донбасса, радикалы также обучены боевому применению миномётов различного калибра.

Известно, что убивать русских отправились десять участников группировки, однако по прибытии произошли внезапные потери. Так, двое из команды подорвались на минах, получив тяжёлые травмы.

Сейчас в рядах украинских военных начато расследование, почему диверсантам не сообщили информацию о нахождении мин в районе высадки.