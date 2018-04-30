Спецгруппа для изучения «враждебного поведения России» и либеральное слабоумие • 46 • Аналитика







Это уже не обычные провокации для дискредитации, создаются непреодолимые противоречия, казус белли – поводы к войне с Россией, и война Запада с Россией распространяется уже на все сферы, кроме военной, до времени? Великобритания по делу об «отравлении Скрипалей», в котором является главным подозреваемым субъектом, поскольку это произошло на её территории, незамедлительно объявила России ультиматум! Что в этом такого? «Были люди как люди…» — и вдруг все стали слабоумными?





Причём главными слабоумными в России стали наши либералы, и совсем не потому, что они друзья Запада? Значит, вдруг ослабли умом. Борис Надеждин выдвинул лозунг: «Нужно отползать!», признавая этим западные обвинения, что Россия «вползла», вмешалась во многих местах, и должна теперь за это Западу как-то заплатить. Это первый шаг к капитуляции, но Надеждины этого якобы не понимают: Запад ведь для них «свой», они думают договориться в условиях ультиматума!



Татьяна Пархалина в «60 минутах» подхватывает тему с новым обоснованием: нужно начинать переговоры с Западом, потому что иначе — что? Война! Нужно договариваться с Западом любой ценой, чтобы не было войны!



Похоже, это новая консолидированная позиция нашей либеральной колонны. Как бы не сговариваясь, яблочник Николай Рыбаков выставляет ту же дилемму: «Либо война, либо переговоры с Западом». О чём переговоры? Молчат или сказки рассказывают.



Что это? Мы видим новую грань либерального слабоумия, возможно, преднамеренную. Переговоры с Западом, когда нам выставляют ультиматумы, означают капитуляцию, но либералы, прикрываясь слабоумием, строят нам воздушные замки вроде пархалинского сотрудничества с Западом «по восстановлению Донбасса». Прикрывают своё желание как-нибудь отползти, сдать позиции России за банку сладких западных обещаний и гарантий. Угроза мировой войны снимается не переговорами, а равными военными потенциалами. Эта реальность бытия никак не может дойти до наших слабоумных.



«Военной войны» с Западом сейчас нет, и не будет, несмотря на соприкосновение ВС России и США в Сирии, потому что Россия больше не уступает Западу, провела свои «красные линии» и готова за них воевать. А вот если Россия начнёт сдавать позиции, в Сирии, на Украине и далее, то война обязательно будет, Запад будет добивать Россию на более слабых позициях, без союзников, хотя бы и войск Башара Асада, прижатую к своим границам, несмотря на вопли наших либералов: «Мы же отползли!»



Потому что дело совсем не в том, что Россия «вмешалась» в Сирии или на Украине, а в том, что «Россия нагло штурмует основы западной демократии», вещает экс-госсекретарь США Джо Байден, не подчиняется «западной демократии». Почувствовать эту разницу иным мешает как раз либеральное слабоумие.



Войны начинаются, когда агрессор добивается каким-то образом дисбаланса военных потенциалов в свою пользу, вот тогда войну уже ничто не может остановить, никакие переговоры. Гитлер начал свои войны, когда получил подавляющее военное превосходство, и в этом ему помогли именно «западные демократии» во главе с США и Англией, которые правильнее называть олигархическими режимами и гитлеровскими пособниками в развязывании мировой войны. Потом они рассорились, когда Гитлер замахнулся на единоличное мировое господство, но вначале все дружно зиговали.



США никогда не скрывали, что ставят своей целью добиться подавляющего военного превосходства над Россией, пытаются для этого взять под контроль наш ядерный потенциал с помощью своей ПРО, и это прямо говорит о подготовке США нападения на Россию. Американские «независимые» аналитики выдают один за другим сценарии мгновенного глобального удара по России. Валюта, которая заменит американский доллар



Однако перевооружение Владимиром Путиным ВС РФ и прочерченные для США «красные линии» восстанавливают российский военный потенциал, этим снимается дисбаланс с американским военным потенциалом, что и вызывает западные ультиматумы, но реально как раз снимается угроза мировой войны. А наши либералы с лозунгами «Отползать!» и «Договариваться любой ценой!» подталкивают Россию в сторону дисбаланса потенциалов в пользу Запада, и этим как раз провоцируют его военные планы в отношении России.



Вообще, попытка Запада подчинить Россию с помощью «невоенной войны» и нашей либеральной колонны Надеждиных – Пархалиных понятна: там мечтают овладеть ресурсами России для грядущего противостояния с Востоком, в первую очередь с Китаем. Россия как самостоятельная величина Запад категорически не устраивает, потому что Россия может пойти в известных обстоятельствах на военно-политический союз с Китаем и другими странами БРИКС, ШОС, ОДКБ. Поэтому Запад скатывается в ложь, истерику, но пытается повторить с Россией историю крушения СССР.



Действительно независимые американские аналитики, например, Стивен Коэн, говорят об этом открыто: «Изоляция России является западной иллюзией, многомерные отношения России с Востоком бурно развиваются. Москва может вообще покинуть ряды западных стран. Если Россия покинет ряды западных стран, разговоры о глобальном лидерстве США станут ещё более пустыми».



…И мечтающим «отползти» с Крыма, Донбасса, из Сирии. Россия вернулась или зашла в эти регионы, скажем прямо, не только для защиты русскоязычного населения от бандеровских погромов, как в Одессе, а сирийцев от прозападных террористов, но и для того, чтобы они не стали американскими базами на российских границах. В Крыму американцы внаглую стали обустраиваться ещё при Януковиче. Из Крыма Россия контролирует всё Черное море и район американской ПРО в Румынии, обеспечивает транзит в Сирию. Мечтающим сделать Крым бандеровской базой американского флота и отдать Чёрное море ВМС США лучше отползти куда подальше от гнева России.



Российские базы в Сирии ставят под удар весь юго-восточный фланг НАТО, мешают оперативным действиям в регионе ВМС США, в том числе возможным ракетным ударам ВМС США из Средиземного моря по территории России. Фактически Россия в Сирии разрывает кольцо НАТО на юго-востоке. Поэтому идёт такая битва за Сирию, поэтому Россия провела для США «красную линию» в Сирии, как и на Украине. Международная недружественная группа G-7 создала спецгруппу «для изучения враждебного поведения России». Обвиняют Россию во многом, от «аннексии Крыма» и «агрессии на Украине» до вмешательств в Сирии и в выборы президента Дональда Трампа, а также в отравлении Скрипалей в Солсбери. Перебора не чувствуют, идут всё дальше, продолжают громоздить ложь на ложь из принципа «вполне вероятно», потому что им этого очень хочется, по Жану Полю Сартру: «Я хочу, чтобы вы были виновны!»Это уже не обычные провокации для дискредитации, создаются непреодолимые противоречия, казус белли – поводы к войне с Россией, и война Запада с Россией распространяется уже на все сферы, кроме военной, до времени? Великобритания по делу об «отравлении Скрипалей», в котором является главным подозреваемым субъектом, поскольку это произошло на её территории, незамедлительно объявила России ультиматум! Что в этом такого? «Были люди как люди…» — и вдруг все стали слабоумными?Причём главными слабоумными в России стали наши либералы, и совсем не потому, что они друзья Запада? Значит, вдруг ослабли умом. Борис Надеждин выдвинул лозунг: «Нужно отползать!», признавая этим западные обвинения, что Россия «вползла», вмешалась во многих местах, и должна теперь за это Западу как-то заплатить. Это первый шаг к капитуляции, но Надеждины этого якобы не понимают: Запад ведь для них «свой», они думают договориться в условиях ультиматума!Татьяна Пархалина в «60 минутах» подхватывает тему с новым обоснованием: нужно начинать переговоры с Западом, потому что иначе — что? Война! Нужно договариваться с Западом любой ценой, чтобы не было войны!Похоже, это новая консолидированная позиция нашей либеральной колонны. Как бы не сговариваясь, яблочник Николай Рыбаков выставляет ту же дилемму: «Либо война, либо переговоры с Западом». О чём переговоры? Молчат или сказки рассказывают.Что это? Мы видим новую грань либерального слабоумия, возможно, преднамеренную. Переговоры с Западом, когда нам выставляют ультиматумы, означают капитуляцию, но либералы, прикрываясь слабоумием, строят нам воздушные замки вроде пархалинского сотрудничества с Западом «по восстановлению Донбасса». Прикрывают своё желание как-нибудь отползти, сдать позиции России за банку сладких западных обещаний и гарантий. Угроза мировой войны снимается не переговорами, а равными военными потенциалами. Эта реальность бытия никак не может дойти до наших слабоумных.«Военной войны» с Западом сейчас нет, и не будет, несмотря на соприкосновение ВС России и США в Сирии, потому что Россия больше не уступает Западу, провела свои «красные линии» и готова за них воевать. А вот если Россия начнёт сдавать позиции, в Сирии, на Украине и далее, то война обязательно будет, Запад будет добивать Россию на более слабых позициях, без союзников, хотя бы и войск Башара Асада, прижатую к своим границам, несмотря на вопли наших либералов: «Мы же отползли!»Потому что дело совсем не в том, что Россия «вмешалась» в Сирии или на Украине, а в том, что «Россия нагло штурмует основы западной демократии», вещает экс-госсекретарь США Джо Байден, не подчиняется «западной демократии». Почувствовать эту разницу иным мешает как раз либеральное слабоумие.Войны начинаются, когда агрессор добивается каким-то образом дисбаланса военных потенциалов в свою пользу, вот тогда войну уже ничто не может остановить, никакие переговоры. Гитлер начал свои войны, когда получил подавляющее военное превосходство, и в этом ему помогли именно «западные демократии» во главе с США и Англией, которые правильнее называть олигархическими режимами и гитлеровскими пособниками в развязывании мировой войны. Потом они рассорились, когда Гитлер замахнулся на единоличное мировое господство, но вначале все дружно зиговали.США никогда не скрывали, что ставят своей целью добиться подавляющего военного превосходства над Россией, пытаются для этого взять под контроль наш ядерный потенциал с помощью своей ПРО, и это прямо говорит о подготовке США нападения на Россию. Американские «независимые» аналитики выдают один за другим сценарии мгновенного глобального удара по России.Однако перевооружение Владимиром Путиным ВС РФ и прочерченные для США «красные линии» восстанавливают российский военный потенциал, этим снимается дисбаланс с американским военным потенциалом, что и вызывает западные ультиматумы, но реально как раз снимается угроза мировой войны. А наши либералы с лозунгами «Отползать!» и «Договариваться любой ценой!» подталкивают Россию в сторону дисбаланса потенциалов в пользу Запада, и этим как раз провоцируют его военные планы в отношении России.Вообще, попытка Запада подчинить Россию с помощью «невоенной войны» и нашей либеральной колонны Надеждиных – Пархалиных понятна: там мечтают овладеть ресурсами России для грядущего противостояния с Востоком, в первую очередь с Китаем. Россия как самостоятельная величина Запад категорически не устраивает, потому что Россия может пойти в известных обстоятельствах на военно-политический союз с Китаем и другими странами БРИКС, ШОС, ОДКБ. Поэтому Запад скатывается в ложь, истерику, но пытается повторить с Россией историю крушения СССР.Действительно независимые американские аналитики, например, Стивен Коэн, говорят об этом открыто: «Изоляция России является западной иллюзией, многомерные отношения России с Востоком бурно развиваются. Москва может вообще покинуть ряды западных стран. Если Россия покинет ряды западных стран, разговоры о глобальном лидерстве США станут ещё более пустыми».…И мечтающим «отползти» с Крыма, Донбасса, из Сирии. Россия вернулась или зашла в эти регионы, скажем прямо, не только для защиты русскоязычного населения от бандеровских погромов, как в Одессе, а сирийцев от прозападных террористов, но и для того, чтобы они не стали американскими базами на российских границах. В Крыму американцы внаглую стали обустраиваться ещё при Януковиче. Из Крыма Россия контролирует всё Черное море и район американской ПРО в Румынии, обеспечивает транзит в Сирию. Мечтающим сделать Крым бандеровской базой американского флота и отдать Чёрное море ВМС США лучше отползти куда подальше от гнева России.Российские базы в Сирии ставят под удар весь юго-восточный фланг НАТО, мешают оперативным действиям в регионе ВМС США, в том числе возможным ракетным ударам ВМС США из Средиземного моря по территории России. Фактически Россия в Сирии разрывает кольцо НАТО на юго-востоке. Поэтому идёт такая битва за Сирию, поэтому Россия провела для США «красную линию» в Сирии, как и на Украине. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 46 Источник Похожие новости Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее Итоги недели. Красноречивое молчание России Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ

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