Спецдокладчик ООН: Кишинёву следует учитывать и уважать интересы гагаузов

«Ребёнка лучше учить на его родном языке везде, где это возможно»

В Молдавии забеспокоились – автономная территория Гагаузия всё громче требует освободить генерального прокурора Александра Стояногло, этнического гагауза, угрожая акциями неповиновения. Ситуация грозит выйти из-под контроля.

Молдавское интернет-издание NewsMaker обратилось за советами как достичь мира и согласия в регионе к спецдокладчику ООН по вопросам меньшинств Фернану дё Варэну (Fernand de Varennes), который в последнем своём отчёте написал: «Наше разнообразие должно стать нашим достоянием и силой».

«Инклюзивность подразумевает, что власти признают и понимают, что население состоит из разных групп. Отчасти это понимание может проявляться в использовании на практике, насколько это возможно, разных языков, которые активно используют в стране. Не могу назвать себя экспертом по Молдове, но у вас есть несколько активных языков – молдавский, русский, гагаузский и т.д. И эти языки надо использовать, где возможно при оказании публичных услуг. Это нужно делать настолько эффективно, насколько это возможно»,

– уверен спецдокладчик ООН.

Фернан дё Варэн объяснил, что такое инклюзивность на самом деле, а не в заявлениях политиков. Инклюзивность означает, что не только национальные меньшинства любой страны должны изучать государственный язык, историю, культуру и традиции, но и национальное большинство любой страны должны знать языки меньшинств, их культуру, историю и традиции. Только в этом случае можно говорить о реальной инклюзивности общества – «улицы с двусторонним движением, а не с односторонним».

Кроме того, спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств совершённо убеждён в том, что дети должны обучаться на своём родном языке, причём, как можно дольше. А все остальные языки учить параллельно.

«Очень важно различать изучение других языков и язык обучения. Есть много исследований, которые ясно показывают, что ребёнка лучше учить на его родном языке везде, где это возможно. На том языке, который используют в его семье. Чем дольше вы делаете это, тем более основательной будет грамотность ребёнка, тем более крепкими станут его способности к обучению. Потом уже намного проще, и в изучении других языков будут хорошие результаты. Я не могу детально комментировать ситуацию в Гагаузии, но, думаю, важнее всего убедиться, что дети сначала учатся на родном языке, а потом уже учат другие на выбор»,

– цитирует NewsMaker Фернана дё Варена.

По его мнению, это не означает, что дети не будут знать государственного языка, наоборот, если всё делать правильно, а о том, как это делать, уже написаны сотни научных трудов, то дети будут лучше знать и свой родной язык, и государственный.

Похоже, спецдокладчику необходимо срочно ехать на Украину и в страны Балтии и на месте попытаться объяснить всё это их правительствам, не понимающим очевидного.

Ну а что касается Гагаузии, дё Варен посоветовал правительству Молдавии, прежде всего, принять для себя – гагаузы, хотя чем-то и отличаются от молдаван, являются частью этой страны и с этой частью необходимо считаться, уважать и учитывать их интересы. Только тогда в стране будут мир и согласие.