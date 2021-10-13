Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / Украина

Спецдокладчик ООН: Кишинёву следует учитывать и уважать интересы гагаузов

13 октября 2021, 02:20  •  42 • Украина
«Ребёнка лучше учить на его родном языке везде, где это возможно»
В Молдавии забеспокоились – автономная территория Гагаузия всё громче требует освободить генерального прокурора Александра Стояногло, этнического гагауза, угрожая акциями неповиновения. Ситуация грозит выйти из-под контроля.
Молдавское интернет-издание NewsMaker обратилось за советами как достичь мира и согласия в регионе к спецдокладчику ООН по вопросам меньшинств Фернану дё Варэну (Fernand de Varennes), который в последнем своём отчёте написал: «Наше разнообразие должно стать нашим достоянием и силой».
«Инклюзивность подразумевает, что власти признают и понимают, что население состоит из разных групп. Отчасти это понимание может проявляться в использовании на практике, насколько это возможно, разных языков, которые активно используют в стране. Не могу назвать себя экспертом по Молдове, но у вас есть несколько активных языков – молдавский, русский, гагаузский и т.д. И эти языки надо использовать, где возможно при оказании публичных услуг. Это нужно делать настолько эффективно, насколько это возможно»,
– уверен спецдокладчик ООН.
Фернан дё Варэн объяснил, что такое инклюзивность на самом деле, а не в заявлениях политиков. Инклюзивность означает, что не только национальные меньшинства любой страны должны изучать государственный язык, историю, культуру и традиции, но и национальное большинство любой страны должны знать языки меньшинств, их культуру, историю и традиции. Только в этом случае можно говорить о реальной инклюзивности общества – «улицы с двусторонним движением, а не с односторонним».
Кроме того, спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств совершённо убеждён в том, что дети должны обучаться на своём родном языке, причём, как можно дольше. А все остальные языки учить параллельно.
«Очень важно различать изучение других языков и язык обучения. Есть много исследований, которые ясно показывают, что ребёнка лучше учить на его родном языке везде, где это возможно. На том языке, который используют в его семье. Чем дольше вы делаете это, тем более основательной будет грамотность ребёнка, тем более крепкими станут его способности к обучению. Потом уже намного проще, и в изучении других языков будут хорошие результаты. Я не могу детально комментировать ситуацию в Гагаузии, но, думаю, важнее всего убедиться, что дети сначала учатся на родном языке, а потом уже учат другие на выбор»,
– цитирует NewsMaker Фернана дё Варена.
По его мнению, это не означает, что дети не будут знать государственного языка, наоборот, если всё делать правильно, а о том, как это делать, уже написаны сотни научных трудов, то дети будут лучше знать и свой родной язык, и государственный.
Похоже, спецдокладчику необходимо срочно ехать на Украину и в страны Балтии и на месте попытаться объяснить всё это их правительствам, не понимающим очевидного.
Ну а что касается Гагаузии, дё Варен посоветовал правительству Молдавии, прежде всего, принять для себя – гагаузы, хотя чем-то и отличаются от молдаван, являются частью этой страны и с этой частью необходимо считаться, уважать и учитывать их интересы. Только тогда в стране будут мир и согласие.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





42
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
12 октября 2021, 07:40
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
10 октября 2021, 17:45
Генпрокурор Молдавии: «Идёт процесс захвата госучреждений»
11 октября 2021, 18:15
Бывшего «слугу народа» Антона Полякова убрали, чтобы не мешать иностранцам рулить Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2021, 22:50
Режим ЧС сейчас же: Дефицит газа на Украине привёл к экстренным политическим мерам
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" к...
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 07:35
ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
09 октября 2021, 17:15
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.