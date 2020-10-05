Спецборт России прибыл в Ереван? Источники сообщили о визите высокопоставленной делегации

Ранее стало известно, что из Москвы в Ереван вылетел самолёт с бортовым номером RA-96019. Воздушное судно отправилось в путь 5 октября в 09:14 и находилось в воздухе 2 часа 40 минут.

Этот самолёт марки Ил-96-300 принадлежит спецотряду "Россия", находящемуся в подчинении Управления делами президента. Обычно на нём летают должностные лица, высшие чины российской армии или спецслужб.

О приземлении спецборта в Ереване написал "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворкян. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает об отправке в данном направлении спецборта из Москвы. Не располагает он и сведениями о пассажирах Ил-96-300.

Журналист-международник, обозреватель РИА ФАН Аббас Джума в Telegram-канале Abbas Djuma написал, что получил информацию из надёжных источников. По его сведениям, в Ереван прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Однако в сообщении Джумы речь идёт о самолёте Ил-76-224 лётного отряда. Говорится, что прибытие Мишустина в Армению связано с заседанием Евразийского экономического союза. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Sputnik Армения" в своём Telegram-канале подтвердил, что Ил-96-300, прибывший из России, приземлился в Ереване. На его борту находятся члены группы, которая готовит заседание ЕАЭС.