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Спецборт России прибыл в Ереван? Источники сообщили о визите высокопоставленной делегации

05 октября 2020, 23:40  •  50 • Политика
Источники сообщили о визите высокопоставленной делегации в Ереван. Есть версия, что спецбортом в числе прочих в Армению прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что из Москвы в Ереван вылетел самолёт с бортовым номером RA-96019. Воздушное судно отправилось в путь 5 октября в 09:14 и находилось в воздухе 2 часа 40 минут.
Этот самолёт марки Ил-96-300 принадлежит спецотряду "Россия", находящемуся в подчинении Управления делами президента. Обычно на нём летают должностные лица, высшие чины российской армии или спецслужб.
О приземлении спецборта в Ереване написал "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворкян. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает об отправке в данном направлении спецборта из Москвы. Не располагает он и сведениями о пассажирах Ил-96-300.
Журналист-международник, обозреватель РИА ФАН Аббас Джума в Telegram-канале Abbas Djuma написал, что получил информацию из надёжных источников. По его сведениям, в Ереван прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Однако в сообщении Джумы речь идёт о самолёте Ил-76-224 лётного отряда. Говорится, что прибытие Мишустина в Армению связано с заседанием Евразийского экономического союза. Официального подтверждения этой информации пока нет.
"Sputnik Армения" в своём Telegram-канале подтвердил, что Ил-96-300, прибывший из России, приземлился в Ереване. На его борту находятся члены группы, которая готовит заседание ЕАЭС.

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