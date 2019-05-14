Спецагенты ЦРУ тайно прилетели в Киев - соцсети

В сообщении приводится скриншот сайта Flightradar.

"Кабанчика будут резать", - шутит подписчик блогера Nemez.

"Кабан не выхолощенный, скорее сануничтожение будут делать с последующим сжиганием", - рассуждает другой пользователь.

Однако, по мнению третьих, речь идёт лишь о подготовке визита в страну госсекретаря США Майка Помпео.