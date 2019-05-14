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Спецагенты ЦРУ тайно прилетели в Киев - соцсети

14 мая 2019, 01:54  •  49 • В мире
Пользователи соцсети Twitter заметили, что в Киев прилетел военно-транспортный самолёт CASA CN-235, лишённый каких-либо опознавательных знаков. По мнению автора микроблога "Уругвайская разведка", речь идёт о спецрейсе Сил специальных операций ЦРУ.
В сообщении приводится скриншот сайта Flightradar.
"Кабанчика будут резать", - шутит подписчик блогера Nemez.
"Кабан не выхолощенный, скорее сануничтожение будут делать с последующим сжиганием", - рассуждает другой пользователь.
Однако, по мнению третьих, речь идёт лишь о подготовке визита в страну госсекретаря США Майка Помпео.
Кто-то из ЦРУ прилетел в Киев - час назад там приземлился самолет CASA CN-235 ЦРУ/Сил специальных операций.. pic.twitter.com/BabtjfY3BI
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) May 13, 2019

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