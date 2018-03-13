Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские ЗРК в Сирии американцы восприняли как собственную угрозу
В «Газпроме» заявили об отсутствии угроз транзиту газа в ЕС из-за ситуации с «На...
"Евровидение" - не Олимпиада: Певец Колдун посоветовал Самойловой не р...
Лавров обвинил США в невыполнении последней резолюции ООН по Сирии
Главная / В мире

Спешная эвакуация: Восточную Гуту смогли покинуть около 100 мирных жителей

13 марта 2018, 19:24  •  104 • В мире
Во вторник, 13 марта, из пригорода Дамаска Восточная Гута, который находится под контролем боевиков, по гуманитарным коридорам смогли выйти около 100 мирных жителей. В общей сложности район Думы в Восточной Гуте в этот день должны покинуть около 1 тыс. человек. Сообщается, что среди них будут экстремисты. В Генштабе ВС РФ констатируют, что в пригороде Дамаска не соблюдаются гуманитарные паузы и продолжаются обстрелы. Подробнее об эвакуации мирных жителей и ситуации в регионе — в материале RT.
 
РИА Новости © Борис Милованов
 

Две группы мирных жителей по гуманитарным коридорам покинули сирийскую Восточную Гуту, которая находится под контролем боевиков. Во вторник в общей сложности 100 человек смогли уйти с этой территории. Ранее сообщалось, что в первой группе было 35 беженцев, 20 из них — женщины и дети.

Как заявил журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов, сегодня из района города Дума в Восточной Гуте должны вывести более тысячи человек.

«По договорённости с лидерами боевиков сегодня планируется вывод из района Думы ещё более 1 тыс. боевиков и мирных жителей», — сказал он.

По заявлению сирийского правозащитника и общественного деятеля Аммара Джамаля, мирные жители впервые начали выходить по гуманитарному коридору в поселении Мухайам Аль-Вафидин на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

  • Восточная Гута после обстрелов боевиков
  • AFP

«Мирные жители впервые смогли воспользоваться гуманитарным коридором в Вафидине. Среди граждан есть нуждающиеся в медицинской помощи», — рассказал правозащитник агентству РИА Новости.

Ранее о проведении эвакуации в Восточной Гуте сообщили в ООН. «Мы ожидаем сегодня эвакуацию мирных жителей, в том числе больных», — заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари.

«Есть раненые»

Первая из двух групп мирных жителей, вышедших из города Дума в Восточной Гуте во вторник, проследовала через гуманитарный коридор к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.

«В результате переговоров между Центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договорённость о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Среди них есть раненые», — сообщил журналистам начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

За время процесса урегулирования ситуации в Восточной Гуте это третий крупный организованный выход людей. Ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.

В ночь на 11 марта состоялся первый организованный выход мирных жителей из региона. Они проследовали по гуманитарному коридору при содействии сирийской армии и Центра по примирению враждующих сторон. 

Обстрелы боевиков

При этом от рук боевиков продолжают гибнуть мирные жители, сообщили в Генштабе РФ.

«Наиболее напряжённая обстановка сложилась в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где незаконные вооружённые формирования продолжают систематические обстрелы жилых кварталов столицы Сирии. В результате огня боевиков только за последний месяц погибло 15 мирных жителей и ранено 133», — рассказал первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

  • Дым в Восточной Гуте после обстрелов боевиков
  • AFP
«Последствия будут самыми тяжёлыми»: в России предостерегли США от возможного удара по Дамаску

За последние сутки боевики в Восточной Гуте выпустили по жилым кварталам Дамаска и его пригородам 30 мин, погибли три мирных жителя, 22 ранены.

Террористы продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита и под угрозой уничтожения запрещают им пользоваться гуманитарными коридорами.

«Боевиками жёстко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район. Только вчера (12 марта. — RT) при разгоне демонстраций в населённом пункте Хаммурия террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населённом пункте Кафр-Батна убито пять и ранено 12 мирных граждан», — сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин ранее заявлял, что на улицах идут открытые бои между членами незаконных вооружённых формирований, а «мирные жители вынуждены искать укрытия, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий».

Пригород Дамаска Восточная Гута стал одним из первых районов Сирии, который взяли под свой контроль экстремистские группировки. В частности, здесь действует «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ранее известная как «Фронт ан-Нусра»**)

Ученые выяснили, как студентам избежать стресса в сессию

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили боевые действия и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

С 27 февраля в регионе была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). Первые дни гуманитарные паузы срывались боевиками: террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Боевики силой удерживают население в Восточной Гуте.

  • Reuters

Тем временем США намерены предложить ООН проект новой резолюции по перемирию в Восточной Гуте. По оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова это говорит о неспособности Вашингтона реализовать положения предыдущей резолюции, нежелании бороться с терроризмом и сохранении планов по смене режима в Сирии.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», **«Фронт ан-Нусра» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 16:09
«Последствия будут самыми тяжёлыми»: в России предостерегли США от возможного удара по Дамаску
13 марта 2018, 19:24
Спешная эвакуация: Восточную Гуту смогли покинуть около 100 мирных жителей
13 марта 2018, 13:09
Ученые установили, как гены могут влиять на способность к сопереживанию

Загрузка...
13 марта 2018, 13:09
"Грядут большие перемены": Мун Чжэ Ин рассказал, когда будет мир на Корейском полуострове
13 марта 2018, 03:24
"Так переживает за судьбу боевиков": В России призвали Никки Хейли не устраивать истерию из-за террористов
13 марта 2018, 09:54
Стала известна официальная версия крушения самолета в Катманду
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 марта 2018, 23:54
"Россия управляется Богом". Интервью Путина расставило точки над i
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
08 марта 2018, 03:09
Газ голову кружит: Порошенко запутался в словах, предвкушая деньги "Газпрома"
07 марта 2018, 04:24
Вмешательство - в обмен на смерть: США напугало "наказание" за попытку перекроить Россию
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.