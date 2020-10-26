Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / Политика

Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей

26 октября 2020, 21:10  •  70 • Политика
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 крепких молодых людей спортивного телосложения из Польши, Литвы и Украины. "Не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - сообщает погранслужба.
За минувшую неделю в Белоруссию пытались попасть 595 крепких молодых людей из Украины, Польши и Литвы. Никто из них не смог объяснить или подтвердить цели прибытия в страну, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
В прошедшее воскресенье истёк срок ультиматума, поставленного белорусской оппозицией официальным властям страны. Борцы с режимом организовали по этому поводу очередную акцию протеста. В преддверии этих событий в Белоруссию попытались въехать 595 подозрительных иностранцев.
"Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - цитирует представителя Госпогранкомитета белорусское информагентство "БЕЛТА".
Подчёркивается, что подозрительные молодые люди пытались въехать со стороны Украины, Польши и Литвы.
Напомним, что именно из этих трёх стран белорусская оппозиция ведёт борьбу с официальными властями. В Литве находится объявившая себя "избранным президентом" Светлана Тихановская. Из Польши вещает раздувающий и координирующий протесты Telegram-канал NEXTA. А Украина стала приютом для ряда лидеров оппозиционного движения. Также Киев организовал провокацию с задержанием "российских наёмников" под Минском.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
26 октября 2020, 00:05
Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции
26 октября 2020, 15:40
На Украине проголосовали за Путина и "Единую Россию"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
20 октября 2020, 02:00
"Купите палку Бандеры!": Как на Украине декоммунизировали колбасу
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.