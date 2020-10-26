|
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
26 октября 2020, 21:10 • 70 • Политика
Белорусские пограничники не пустили в страну 595 крепких молодых людей спортивного телосложения из Польши, Литвы и Украины. "Не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - сообщает погранслужба.
За минувшую неделю в Белоруссию пытались попасть 595 крепких молодых людей из Украины, Польши и Литвы. Никто из них не смог объяснить или подтвердить цели прибытия в страну, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
В прошедшее воскресенье истёк срок ультиматума, поставленного белорусской оппозицией официальным властям страны. Борцы с режимом организовали по этому поводу очередную акцию протеста. В преддверии этих событий в Белоруссию попытались въехать 595 подозрительных иностранцев.
Подчёркивается, что подозрительные молодые люди пытались въехать со стороны Украины, Польши и Литвы.
Напомним, что именно из этих трёх стран белорусская оппозиция ведёт борьбу с официальными властями. В Литве находится объявившая себя "избранным президентом" Светлана Тихановская. Из Польши вещает раздувающий и координирующий протесты Telegram-канал NEXTA. А Украина стала приютом для ряда лидеров оппозиционного движения. Также Киев организовал провокацию с задержанием "российских наёмников" под Минском.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 октября 2020, 02:45
|
26 октября 2020, 07:25
|
22 октября 2020, 05:20
|
24 октября 2020, 14:10
|
20 октября 2020, 00:10
|
20 октября 2020, 02:00
|
22 октября 2020, 12:40