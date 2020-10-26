Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей

За минувшую неделю в Белоруссию пытались попасть 595 крепких молодых людей из Украины, Польши и Литвы. Никто из них не смог объяснить или подтвердить цели прибытия в страну, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

В прошедшее воскресенье истёк срок ультиматума, поставленного белорусской оппозицией официальным властям страны. Борцы с режимом организовали по этому поводу очередную акцию протеста. В преддверии этих событий в Белоруссию попытались въехать 595 подозрительных иностранцев.

"Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - цитирует представителя Госпогранкомитета белорусское информагентство "БЕЛТА".

Подчёркивается, что подозрительные молодые люди пытались въехать со стороны Украины, Польши и Литвы.

Напомним, что именно из этих трёх стран белорусская оппозиция ведёт борьбу с официальными властями. В Литве находится объявившая себя "избранным президентом" Светлана Тихановская. Из Польши вещает раздувающий и координирующий протесты Telegram-канал NEXTA. А Украина стала приютом для ряда лидеров оппозиционного движения. Также Киев организовал провокацию с задержанием "российских наёмников" под Минском.