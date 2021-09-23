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Спешила на дачу: Меркель отказалась беседовать со ставшим президентом Байденом

23 сентября 2021, 09:25  •  129 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Emmanuele Contini via www.imago- / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
У немецкого канцлера нашлись дела поважнее
Тонкие политические игры всегда привлекают большое внимание общественности. Выстраивание диалогов между первыми лицами государств нередко базируется на сложных схемах и намеках. Например, немецкий канцлер Ангела Меркель продемонстрировала свое отношение к только вступившему в должность президента США Джо Байдену, проигнорировав его звонок.
Стоит отметить, что для главнокомандующего Соединенных Штатов Америки такое поведение немецкого канцлера, по всей видимости, оказалось неожиданностью. Байден всеми силами хотел показать свою заинтересованность в укреплении контактов с Германией. Меркель стала первым политиком, которому позвонил новый американский лидер после избрания на высокую должность.
Однако канцлер не стала разделять восторги новоявленного президента и попросту проигнорировала звонок первого лица Америки. Такую информацию публикуют американские журналисты. Корреспонденты издания Wall Street Journal отметили, что в тот день – пятницу, 23 января 2021 года Меркель завершила свою рабочую неделю и отправилась в коттедж под Берлином.
Таким образом, беседу с главнокомандующим США она променяла на заслуженный отдых за городом. Канцлер посчитала, что такие символичные шаги, как самый первый разговор новой вашингтонской администрации именно с Берлином, излишни.
К слову, недавно в прессе писали, что Меркель вместе с нашим президентом Владимиром Путиным унизили Байдена на теме "Северного потока – 2".

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