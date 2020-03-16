Спешащие на родину украинцы стоят в многокилометровых очередях на границе с Польшей

Киев, 16 марта. Многокилометровые очереди из спешащих на родину украинцев образовались на польско-украинской границе, люди не могут вернуться на родину больше суток. Об этом сообщают украинские СМИ.

Польша в ночь на 15 марта закрыла пять пропускных пунктов как минимум на две недели, пока действует введенный из-за коронавируса карантин. Продолжают работать три крупных пункта пропуска: Корчова-Краковец, Дорогуск-Ягодин и Гребенне-Рава Русская.

С 17 марта Украина планирует закрыть проезд через границу для автобусов. После этого вернуться домой украинцы смогут только на автомобиле. Поэтому многие граждане Украины берут пункты пропуска «штурмом», пишут СМИ.

По словам очевидцев, из-за бардака через границу пропускают всех, включая людей с температурой. Тем не менее, в очереди к пункту пропуска «Корчова-Краковец» автомобили в среднем стоят 14-16 часов, еще медленнее едут автобусы. Не сумев пересечь границу, некоторые украинцы возвращаются в Польшу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, со вторника Украина ограничит пассажирское сообщение, а с понедельника будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Глава государства призвал находящихся за пределами страны украинцев вернуться домой в течение трех суток, пока страна не закрыла авиасообщение, пишет «Газета.ру».

Власти Китая сообщали о вспышке вызванной новым типом коронавируса пневмонии 31 декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань. Вскоре заболевание распространилось по большинству стран мира.

К настоящему моменту от COVID-19 скончались почти 6,5 тысячи человек, заражено более 167 тысяч человек.