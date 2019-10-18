Сперва - занять оборонительные рубежи: Сирийская армия вошла в Кобани

В приграничный с Турцией город Кобани вошла сирийская армия. Как сообщает гостелевидение республики, военные вошли в Айн-эль-Араб (курдское название - Кобани) на северо-востоке провинции Алеппо.

Отметим, что ранее администрация северо-востока САР достигла договорённости с Дамаском о том, что армией будут заняты территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Сообщалось, что правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, передаёт РИА Новости.

При этом, как пишет автор телеграм-канала "Рыбарь", Кобани остаётся на данный момент под контролем "Сирийских демократических сил", а не вошедших армейцев.

По данным источника канала, речи ни о какой передаче города сирийцам пока не идёт.

"Сперва выставление буфера из подразделений САА вдоль границы и занятие оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.