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Сперва - занять оборонительные рубежи: Сирийская армия вошла в Кобани

18 октября 2019, 10:39  •  76 • В мире
Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани, ранее подконтрольный курдам. При этом, по информации соцсетей, город пока остаётся под контролем "Сирийских демократических сил". "Ни о какой передаче города сирийцам речи пока не идёт - сперва выставление буфера из подразделений САА вдоль границы и занятие оборонительных рубежей", - сообщает автор телеграм-канала "Рыбарь".
В приграничный с Турцией город Кобани вошла сирийская армия. Как сообщает гостелевидение республики, военные вошли в Айн-эль-Араб (курдское название - Кобани) на северо-востоке провинции Алеппо.
Отметим, что ранее администрация северо-востока САР достигла договорённости с Дамаском о том, что армией будут заняты территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Сообщалось, что правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, передаёт РИА Новости.
При этом, как пишет автор телеграм-канала "Рыбарь", Кобани остаётся на данный момент под контролем "Сирийских демократических сил", а не вошедших армейцев.
По данным источника канала, речи ни о какой передаче города сирийцам пока не идёт.
"Сперва выставление буфера из подразделений САА вдоль границы и занятие оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

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