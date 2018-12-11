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″Спекуляция″: Отец Бутиной опроверг сообщения о готовности Марии ″частично признать вину″

11 декабря 2018, 10:39  •  76 • В мире
Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость, согласно которой Мария Бутина якобы была намерена отказаться от своих показаний и ″частично признать вину″. Сейчас отец Бутиной опроверг все эти сообщения и заявил, что это ″спекуляция″ слухами.
Спекуляцией назвал отец арестованной в США Марии Бутиной сведения о якобы планируемой сделке защиты Марии со следствием.
Он отметил, что Мария не согласится с вменяемыми ей правонарушениями, а слухи о ее ″частичном признании″ - ложь и спекуляция. Он также опроверг сообщения о том, что якобы Мария получала гражданство США.
Отец Бутиной отметил, что финансовое положение, связанное с защитой и юристами, остается по-прежнему критическим.
Напомним, Марина Бутина является гражданкой Российской Федерации. Ее задержали 15 июля в США. С тех пор ее бездоказательно обвиняют в шпионаже.
Комментарий отца передает RT.

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