″Спекуляция″: Отец Бутиной опроверг сообщения о готовности Марии ″частично признать вину″

Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость, согласно которой Мария Бутина якобы была намерена отказаться от своих показаний и ″частично признать вину″. Сейчас отец Бутиной опроверг все эти сообщения и заявил, что это ″спекуляция″ слухами.

Спекуляцией назвал отец арестованной в США Марии Бутиной сведения о якобы планируемой сделке защиты Марии со следствием.

Он отметил, что Мария не согласится с вменяемыми ей правонарушениями, а слухи о ее ″частичном признании″ - ложь и спекуляция. Он также опроверг сообщения о том, что якобы Мария получала гражданство США.

Отец Бутиной отметил, что финансовое положение, связанное с защитой и юристами, остается по-прежнему критическим.

Напомним, Марина Бутина является гражданкой Российской Федерации. Ее задержали 15 июля в США. С тех пор ее бездоказательно обвиняют в шпионаже.

Комментарий отца передает RT.