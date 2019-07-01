«Спекуляция на теме»: как Борис Джонсон связал брексит с ответом Владимиру Путину

Один из основных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, экс-глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что выход Соединённого Королевства из ЕС докажет Владимиру Путину ценность либерализма. Об этом говорится в его статье для газеты The Telegraph. Так политик ответил на тезис российского лидера, который перед саммитом G20 заявил, что либеральные идеи себя изжили. Политологи отмечают, что, заочно обращаясь к президенту РФ, Джонсон пытается увеличить собственную популярность. Эксперты также сомневаются, что у бывшего министра иностранных дел есть альтернативный план, благодаря которому развод Лондона с Брюсселем пройдёт с минимальными потерями для королевства.

Борис Джонсон, один из фаворитов в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, в своей статье для газеты The Telegraph утверждает, что, выйдя из состава Евросоюза, Соединённое Королевство докажет Владимиру Путину ценность либерализма.

«Если мы снова потерпим неудачу — особенно если мы тем самым увеличим вероятность, что ЕС потребует проведения нового референдума ещё до того, как мы выполним свои обязательства по первому, — то мы сделаем демократию посмешищем... Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить брексит к 31 октября. И мы это сделаем», — говорится в заметке британского политика.

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 заявил, что, по его мнению, идеи либерализма больше не являются актуальными.

«Так называемая либеральная идея, по‑моему, себя просто изжила окончательно», — заявил Путин.

Как утверждает Борис Джонсон, британцы голосовали за выход из состава Евросоюза как раз потому, что пребывание в ЕС подрывало основы либеральной демократии, поскольку власть была сконцентрирована в руках чиновников в Брюсселе.

Кроме того, Джонсон указывает, что именно либеральные ценности обеспечивают западным странам «процветание на таком уровне, который даже не могли представить себе предыдущие поколения». Для того чтобы сохранить либерализм, пишет Джонсон, Британия и должна покинуть ЕС.

Впрочем, аналитики полагают, что, обращаясь на страницах газеты к Владимиру Путину, кандидат на пост главы британского правительства лишь стремится увеличить собственную популярность.

«Всё, что говорит Джонсон о либерализме, — это пустые слова, потому что он не представляет себе, как выглядит то либеральное течение в Европе, о котором он ведёт речь. Европейские либералы никогда не считали Джонсона за своего, поэтому сейчас он пытается заочно дискутировать с Путиным лишь для того, чтобы распиарить себя и заработать некие дополнительные очки во внутреннем кастинге. В действительности Джонсон — один из самых консервативных руководителей тори, которые только могут быть», — отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Аналогичной точки зрения придерживается и доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, назвавший тезисы Джонсона «популизмом», потому что тот «не знает, что из себя представляет современный либерализм».

«Путин — всемирно известный политик и медийная личность, а Джонсон в данном случае просто воспользовался его авторитетом», — пояснил Манойло в беседе с RT.

Неровный брексит

Именно Борис Джонсон был одним из главных идеологов референдума по брекситу, который прошёл 23 июня 2016 года. Тогда победили сторонники выхода Великобритании из ЕС — Лондон должен был развестись с Брюсселем 29 марта этого года.

Борис Джонсон

Reuters

© Andrew Yates

Однако по мере приближения даты икс в Соединённом Королевстве начался политический кризис, поскольку политические силы не смогли согласовать условия брексита. Премьер-министр Тереза Мэй неоднократно выносила на рассмотрение парламента утверждённый с Брюсселем план выхода, который раз за разом отвергался.

Затем парламент должен был предложить пути выхода из кризиса, но в ходе голосования были отвергнуты все восемь вариантов, предложенных различными политиками.

24 мая после безуспешных попыток переубедить законодателей Тереза Мэй объявила о своей отставке. 7 июня она сложила с себя полномочия председателя Консервативной партии и исполняет обязанности главы правительства до тех пор, пока тори не определятся с новым лидером.

Если парламент Британии не одобрит план выхода, согласованный с Брюсселем, страну ждёт так называемый выход без сделки, то есть жёсткий брексит. Это означает разрыв всех торгово-экономических отношений со странами ЕС без каких-либо дополнительных условий и переходного периода.

Аналитики утверждают, что такой сценарий развития событий может нанести серьёзный удар по экономике Великобритании. Для того чтобы этого не допустить, Лондон уже два раза добивался от Брюсселя отсрочки — согласно последней договорённости, выход страны из состава ЕС должен состояться до 31 октября.

В конце июня представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что Евросоюз полностью исключает возможность пересмотра нынешнего соглашения об условиях выхода Великобритании из состава организации, даже если Лондону придётся покинуть ЕС без сделки.

Однако, как считают некоторые эксперты, выход без сделки, которого так опасаются в Лондоне, станет не самым тяжёлым исходом по сравнению с той неопределённостью, которая царит в Британии последние два года.

«Если бы Великобритания вышла без соглашения сразу, было бы гораздо проще. Для Лондона вся остальная Европа — не стратегически важный торговый партнёр, поскольку в целом экономика королевства больше ориентирована на Юго-Восточную Азию и США. Британия не так много экспортирует в Европу, а импорт оттуда ей не очень выгоден из-за высокой стоимости местных товаров. Даже если сейчас показатели оборота между королевством и Европой достаточно высоки, то это прежде всего связано с финансовыми рынками, которые придётся каким-то образом заместить», — отметил Брутер.

Андрей Манойло считает, что для Великобритании опасно затягивать выход из ЕС, потому что промедление негативно сказывается на деятельности компаний и корпораций королевства.

«В стране существует много различных проектов, которые находятся в подвешенном состоянии, что приносит убытки британской экономике. Компании не могут спрогнозировать, как им дальше работать, потому что они, например, заключат какой-то контракт, а на следующий день вдруг появятся границы с таможнями и пошлинами, и сделка станет невыгодной», — пояснил политолог.

«Нет стратегии и тактики»

На прошлой неделе Борис Джонсон заявил, что к 31 октября «во что бы то ни стало» выведет Великобританию из ЕС — и «будь что будет». По мнению политологов, политик подразумевал, что, если парламент и дальше будет голосовать против соглашения с Брюсселем, неизбежно последует жёсткий брексит.

Тереза Мэй на саммите в Брюсселе

globallookpress.com

© Thierry Roge/ZUMAPRESS.com

Тереза Мэй, которая посетила свой последний саммит ЕС в Брюсселе, раскритиковала такой подход.

«Я всегда чётко заявляла, что лучшим путём для Великобритании считаю в первую очередь выполнение обязательств в соответствии с результатами голосования 2016 года — выход из ЕС, однако на выгодных условиях, чтобы всё сделать надлежащим образом. По-прежнему считаю, что мы добились хороших условий. Но мне не удалось получить поддержку большинства в парламенте. Теперь моему преемнику придётся приложить усилия, чтобы заручиться поддержкой большинства, осуществить принятое на голосовании решение и повести страну вперёд», — приводит её слова газета The Guardian.

Кроме демонстрации решимости вывести страну из состава Евросоюза к указанному сроку, Борис Джонсон также неоднократно подчёркивал, что в случае своего избрания на пост премьер-министра не собирается выплачивать ЕС отступные в размере $50 млрд за выход без сделки.

«Нашим друзьям и партнёрам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того момента, пока у нас не будет ясности относительно дальнейших действий», — заявил политик 9 июня в интервью газете The Sunday Times.

Эту позицию он позднее подтвердил во время дебатов 22 июня, которые транслировали британские телеканалы.

«Важно, чтобы Великобритания вела переговоры. Мы должны сохранять некую креативную двусмысленность по вопросу денег до того момента, пока мы не договоримся», — подчеркнул Борис Джонсон.

Между тем, как отмечает Владимир Брутер, Джонсон никак не может повлиять на этот процесс — как не могла на него повлиять и Тереза Мэй.

«Думаю, что Джонсон действительно не знает, ускорится ли выход Британии из ЕС под его личным руководством, поскольку до него Мэй пыталась между всеми лавировать и принять то решение, которое объективно нельзя было утвердить. Она хотела заключить соглашение с ЕС и убедить парламентариев из Лейбористской партии и либеральных демократов проголосовать за эту сделку, но у неё не получилось провести решение даже через консерваторов. В итоге вся эта ситуация превратилась просто в фарс», — пояснил эксперт.

Андрей Манойло называет сегодняшнюю риторику Бориса Джонсона по проблеме брексита «весьма хаотичной».