Спекуляции СМИ вокруг "передачи Лавровым островов Японии" вызвали гнев МИД России

"Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией", - говорится в распространённом комментарии дипведомства.

Любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" являются недопустимой дезинформацией, отметило ведомство.

Ранее на молодёжном форуме "Территория смыслов" в Московской области министр иностранных дел РФ напомнил условия Совместной советско-японской декларации 1956 года. По документу, СССР заявил о готовности передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан после подписания Токио мирного договора.

"Именно после заключения мирного договора", - подчеркнул Сергей Лавров.