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Спекуляции СМИ вокруг "передачи Лавровым островов Японии" вызвали гнев МИД России
15 августа 2019, 19:09 • 77 • Политика
МИД России выступил с опровержением заявлений ряда СМИ, превративших высказывание министра Сергея Лаврова по поводу Курил в "передачу островов Японии". По заявлению ведомства, министр говорил совсем о другом.
"Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией", - говорится в распространённом комментарии дипведомства.
Любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" являются недопустимой дезинформацией, отметило ведомство.
Ранее на молодёжном форуме "Территория смыслов" в Московской области министр иностранных дел РФ напомнил условия Совместной советско-японской декларации 1956 года. По документу, СССР заявил о готовности передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан после подписания Токио мирного договора.
"Именно после заключения мирного договора", - подчеркнул Сергей Лавров.
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