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Спекуляции на катастрофе МН17: Кому нужна ложь о России перед итогами расследования?
19 июня 2019, 12:24 • 189 • Политика
Сегодня следователи должны озвучить итоги расследования катастрофы с малайзийским "Боингом" МН17, в том числе назвать имена якобы причастных к этой трагедии. В преддверии этого дня на Западе уже начались спекуляции на тему фигурантов дела. Так, голландские журналисты назвали четырёх возможных участников, среди которых трое русских и один украинец. Однако есть неопровержимые свидетельства того, что это очередная ложь. Кому нужно враньё о России в преддверии итогов расследования?
В преддверии итогов расследования Международной совместной следственной группы (JIT) из пяти стран по катастрофе Boeing 777 рейса MH17 под Донецком в западной прессе уже начались спекуляции на тему возможных фигурантов дела о катастрофе.
Сегодня, 19 июня, напомним, члены группы должны озвучить имена фигурантов, якобы причастных к катастрофе.
Голландский телеканал NOS в передаче Nieuwsuur поспешил "хайпануть" на теме сбитого "Боинга" и назвал свою версию "подозреваемых" в пуске ракеты из ЗРК "Бук" по самолёту. По мнению СМИ, это российский военный Сергей Мучкаев, который, по сведениям голландских журналистов, в 2014 году командовал 53-й зенитно-ракетной бригадой. Кроме него среди возможных фигурантов в эфире назывался и начальник разведывательно-диверсионного подразделения Олег Пулатов. Третьим русским по делу, по версии СМИ, проходит глава российской разведгруппы Сергей Дубинский.
Четвёртым "подозреваемым" голландцы назвали полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, попавшего в плен к ополченцам, а теперь обвиняемого в измене.
Напомним, официальных данных пока нет. Это лишь спекуляция на теме, которых до этого было множество. Но и эта версия опровергается. У адвоката украинца есть доказательство того, что сказанное в эфире голландского ТВ - ложь.
"Фейк!"
Украинский адвокат Безъязыкова Виталий Тытыч полностью разбил всю версию голландских журналистов о возможных участниках, напомнив всего одну деталь о своём подзащитном - он не может быть причастен к катастрофе уже потому, что попал в плен к ополченцам через месяц после трагедии.
"Это очевидный фейк", - отметил юрист, ознакомившись с голландской версией.
Адвокат уточнил, что не может передать деталей разговора, однако отметил, что следователей интересовало, что именно Безъязыков знает об обстоятельствах крушения малайзийского "Боинга". Ведь он находился в плену у ополченцев.
Тытыч подчеркнул, что полковник в принципе не может быть причастным к сбиванию МН17, поскольку попал в плен в августе - то есть спустя месяц после катастрофы.
Политическая подоплёка
Ранее даже премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о необходимости предоставить веские доказательства вины России, отметив, что вокруг расследования сейчас "слишком много политики".
При этом, как пишет газета Malay Mail, Мохамад указывает на то, что в деле может быть не русский, а украинский след.
Он также особо подчеркнул, российские военные - люди дисциплинированные, и усомнился, что они стали бы стрелять по гражданскому самолёту. А распознать таковой для них не составило бы труда.
"Я не думаю, что за запуск ракеты ответственна очень дисциплинированная сторона", - резюмировал малайзийский премьер.
Так кому нужна ложь о России?
Вбросы были и раньше
По мнению независимого технического эксперта, члена Ассоциации технических экспертов России Юрия Антипова, изначально российская сторона выбрала не тот путь защиты в этом вопросе. По поводу трагедии МН17 было много фейков, вбросов. Большинство из них достаточно быстро были разоблачены. Но ложная информация играла на руку Украине и другим недругам России.
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