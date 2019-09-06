«Спекуляции американского истеблишмента»: как США пытаются добиться военного превосходства в космосе

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд назвал Россию одной из угроз космическому потенциалу Вашингтона. Пентагон также усматривает серьёзную опасность в действиях Китая, Ирана и КНДР. Ранее с целью усиления орбитальной группировки и системы ПРО в структуре американской армии появилось Космическое командование (SPACECOM). Как полагают в Москве, Вашингтон готовит почву для размещения на орбите ударного оружия.

Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд назвал Россию одной из угроз военному присутствию в космосе. Об этом он заявил на конференции Совета по международным отношениям — неправительственной организации.

«В 1990-е годы, когда мы разместили значительные силы в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет там соперников. Сегодня в космосе развернулось соперничество», — сказал Данфорд.

По его словам, текущая ситуация «для коммерческих и военных интересов» США кардинально изменилась.

Помимо России к числу соперников Соединённых Штатов в космосе Данфорд отнёс Китай, КНДР и Иран. При этом генерал не стал пояснять, какими способами Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран могут нанести ущерб американской орбитальной группировке.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд

globallookpress.com

© Amber I. Smith/ZUMAPRESS.com

В беседе с RT замдиректора Института США и Канады Павел Золотарёв обратил внимание на то, что Вашингтон регулярно включает Россию и Китай в список угроз в космическом пространстве. Однако, как отметил эксперт, ранее США не упоминали об «опасности», которая исходит от Ирана

«Видимо, Иран приобретает тот уровень развития ракетных технологий, который позволяет выводить различные аппараты в космос. Но с большой вероятностью негатив в отношении Ирана со стороны Данфорда связан с общим ухудшением двусторонних отношений, которое произошло с приходом Трампа в Белый дом», — констатировал Золотарёв.

Космический эшелон

Американские официальные лица не в первый раз указывают на обострившуюся конкуренцию со стороны РФ и КНР. Под этим предлогом в структуре вооружённых сил США было сформировано Космическое командование (SPACECOM), которое возглавил генерал ВВС Джон Рэймонд.

29 августа Космическое командование официально приступило к выполнению своих обязанностей. В состав ведомства, как сообщил ранее Данфорд, должны войти 87 подразделений, занимающиеся «ракетным оповещением, спутниковыми операциями, а также космическим контролем и поддержкой».

Как полагает президент США Дональд Трамп, новое формирование позволит достичь военного доминирования страны в космическом пространстве.

«Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не будет оспорено и никогда не окажется под угрозой, поскольку конфликты, как нам известно, лучше всего предотвращаются подготовкой к победе», — отметил Трамп.

На официальном сайте SPACECOM говорится, что главной задачей Космического командования является «достижение, защита и сохранение космического превосходства сил США и их союзников посредством космических боевых операций».

В планах Пентагона — увеличение группировки спутников и значительное усиление космического эшелона противоракетной обороны, а также размещение ударных комплексов в рамках курса на усиление системы ПРО.

«Наша стратегия основана на одной главной задаче: обнаруживать и уничтожать любые типы ракетных ударов по любому американскому объекту до или после запуска», — сообщил в январе 2019 года Трамп, представляя обзорный доклад по национальной политике в области противоракетной обороны.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что планы США по милитаризации космоса являются серьёзным вызовом для международной безопасности. Также он напомнил, что Вашингтон не ратифицировал Договор о запрещении испытаний ядерного арсенала.

«Представьте, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Но пока наши американские партнёры на все наши предложения в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений молчат, и ничего здесь нового нет», — констатировал Путин.

Американский беспилотный летательный аппарат X-37B

Reuters

© Boeing/Vandenberg Air Force Base

В российском экспертном сообществе повышенное внимание вызывают полёты суборбитального многоразового разведывательного самолёта-беспилотника ВВС США X-37B. Детище корпорации Boeing может продолжительное время находиться в околоземном пространстве. Например, в конце августа аппарат установил рекорд, пробыв на орбите 719 дней. При этом Пентагон по-прежнему умалчивает о задачах, которые выполняет X-37B.

В беседе с RT военный аналитик Юрий Кнутов предположил, что беспилотник тестируется для выполнения широкого спектра задач военного характера. По его мнению, самолёт проверяется американцами на способность выводить спутники, осматривать (ремонтировать) их на орбите и наносить повреждения аппаратам противника. Ещё одна вероятная функция X-37B — размещение в космосе комплексов летального вооружения, в том числе ядерного.

«На мой взгляд, США никогда не прекращали работы в рамках программы СОИ («Стратегическая оборонная инициатива», запущенная в 1983 году. — RT), хотя она и была официально заморожена с окончанием холодной войны. Её стратегическая цель — разработка оружия, способного нанести максимально возможный ущерб в кратчайшие сроки. Это перехват ракет, удары по наземным объектам, вывод из строя орбитальной группировки противника», — пояснил Кнутов.

Под предлогом «угрозы»

Соединённые Штаты отрицают обвинения в милитаризации космоса. С точки зрения официального Вашингтона ответственность за развязывание гонки вооружений лежит на России и Китае. В февральском докладе Космического командования говорится, что Москва и Пекин «вскоре будут способны поставить под угрозу совокупный космический потенциал США на всех типах орбит». Наибольшую опасность, как полагают в ведомстве, представляет собой РФ, у которой «вновь появились глобальные амбиции».

«Россия пришла к заключению, что получение и удержание господства в космосе будет играть решающую роль в будущих конфликтах, и полагает, что наличие средств противокосмической обороны будет сдерживать противников, обладающих космическим потенциалом. Ясно, что Россия совершенствует свои высокотехнологические военные средства, преодолевая разрыв в области военного превосходства»,— отмечается в документе.

Глава Космического командования Джон Рэймонд считает, что Россия способна создавать помехи для спутников связи и GPS и наносить «разрушительный кинетический удар ракетой». С мнением генерала об уязвимости американской орбитальной группировки согласен и Дональд Трамп.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что американское руководство намекает на возможности противоспутникового оружия, которое разрабатывают Россия и Китай. В то же время эксперт полагает, что в Вашингтоне намеренно преувеличивают степень угрозы для своих космических аппаратов.

«Военное значение космоса действительно крайне велико. Однако сегодня нет никаких оснований для размещения там летального оружия. Да, можно согласиться с тем, что спутники США уязвимы для некоторых видов вооружений, которые создают Москва и Пекин. Однако важно понимать, что применение противоспутникового оружия — мера, недопустимая в мирное время. Удар по спутнику возможен только как ответ на военную агрессию», — подчеркнул Корнев.

Спутник на орбите

© intelsat.com

Эксперт пояснил, что факт наличия ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, способных выводить из строя аппаратуру спутников, не может служить для США поводом для развёртывания ударных систем в космосе. Подобные «спекуляции со стороны американского истеблишмента» вызваны стремлением увеличить военные расходы, убеждён Корнев.

Павел Золотарёв считает, что руководство США стремится решить нереалистичную с военной точки зрения задачу. По его мнению, наращивание вооружений в космосе не способно закрыть все вопросы, связанные с национальной безопасностью. Более того, подобная политика лишь провоцирует ответные меры со стороны России и Китая.

«Комплекс проблем вокруг военного использования космоса вызван воцарившимся недоверием между ведущими державами. Сейчас Россия, США и Китай не имеют представление о том, какого рода аппараты выходятся на орбиту. Отсюда возникают всевозможные подозрения. По этой причине необходимо создать канал для обмена данными о деятельности в космосе, а в идеале — выйти на заключение договора о запрете размещения на орбите ударного оружия», — подытожил Золотарёв.