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Спекуляции - не доказательства: Скотланд-Ярд не смог обвинить Путина в отравлении Скрипалей

07 августа 2019, 19:24  •  82 • Политика
Заместитель главы британского Скотланд-Ярд Нил Басу заявил в разговоре с The Guardian, что полиция Британии не имеет доказательств, необходимых для предъявления властям России обвинений в отравлении Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. При этом британские спецслужбы якобы все равно подозревают президента России Владимира Путина, говорится в публикации.
"Мы — офицеры полиции, поэтому нам нужны доказательства", - заявил Басу. По его словам, вокруг дела Скрипалей существует масса спекуляций по поводу того, кто виноват во всем и кто отдавал приказы отравить экс-шпиона, однако все это основано лишь на "мнении о России".
"Но мне нужны доказательства", — повторил Басу. По его словам, у Скотланд-Ярда нет материалов, которые позволили бы выдвинуть обвинение.
А как же "хайли лайкли"?
Заявление британской полиции вызвало ожидаемую реакцию пользователей соцсетей.
"А как же "хайли лайкли"? Какие вам ещё нужны доказательства?" – задается вопросом пользователей @pavprav.
Фото: twitter.com/RT_russian
"Причастности нет, а санкции по этому поводу есть", - замечает Людмила @nem_lana.
"Секундочку! А как же убытки, санкции, репутация, дипломаты и все остальное?" – напоминает Дмитрий @dmitryaves, призывая требовать от Британии возмещение ущерба.
"Мэй ушла, Россия больше не виновата, Британия выходит из ЕС. Сейчас будут говорить, что Джонсон - агент Кремля" – иронизирует Viktor @ViktorMikhailo7.
Виноват Джонсон?
В связи с новыми заявлениями британской полиции племянница экс-шпиона Юлия Скрипаль предположила, что ее родственники могли быть отравлены по заказу нового премьера Великобритании Бориса Джонсона. Таким образом, полагает она, он мог попытаться сместить со своего поста Терезу Мэй, предположила в беседе с 360tv племянница Виктория Скрипаль.
Именно Джонсон первым сообщил об инциденте, напомнила она. По мнению Виктории, тогдашний глава МИД Британии мог пойти на это, чтобы сместить со своего поста Мэй. Теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд смог наконец сообщить, что никаких доказательств отравления нет. "В чудеса верите? Я нет", — отметила Виктория.
История
Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 5 марта 2018 года. Лондон официально обвинил в причастности к произошедшему Россию, не дожидаясь доказательств. Однако Москва категорически отвергает все обвинения, указывая на отсутствие каких-либо свидетельств по этому поводу.

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