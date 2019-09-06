Спектакль не окончен: Почему Польша стремится тявкнуть на Россию и "с благодарностью" виляет хвостом перед США

Теперь полякам в России грозит ксенофобия?

Польский журналист Матеуш Пискорский прокомментировал отказ польских властей пригласить на памятные мероприятия российскую делегацию, откровенно поддержав Москву и даже восхитившись ее выдержкой.

"Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий поистине огромна", - отмечает журналист.

Также он подчеркивает, что 1 сентября, равно как и прочие другие памятные даты, из-за действий политиков превращаются в спектакль.

"Основной частью подобных спектаклей становится обсуждение состава приглашенных заграничных гостей, - отмечает Пискорский. – А также разглагольствования о том, кого не пригласили и почему".

Он также дополнил свою речь тем, что сейчас республика старается бросить все силы, чтобы создать "некую пропасть" между ней и Россией – на всех уровнях.

Журналист также напомнил, чем могут грозить подобные выходки от политиков. Например, все это может стать причиной "критики в адрес Польши". И, соответственно, может случиться "в России разгул ксенофобии в отношении поляков".

Россию не позвали "ради исторической правды"

Напомним, что в Польше 1 сентября проходили торжественные мероприятия. Посвящены они началу Второй мировой войны. Ради "исторической правды" на них не пригласили Россию, как, впрочем, и Китай. Зато громко звучал голос Германии.

Памятные мероприятия стартовали сразу в двух местах: на полуострове Вестерплатте под Гданьском, где 80 лет назад немецкий броненосец "Шлевиг-Гольштейн" своими выстрелами положил начало одному из самых кровавых конфликтов в мировой истории, а также в городе Велюни, который в те трагические дни находился на границе Речи Посполитой и Третьего рейха. Город на рассвете 1 сентября первым подвергся бомбардировке немецкой авиации: тогда на Велюнь было сброшено сразу 380 бомб.

Именно в Велюни и произнес свою пламенную речь представитель "главного виновника" мероприятий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Взяв слово после выступления президента Польши Анджея Дуды, который присутствует на мероприятиях, Штайнмайер сначала по-польски попросил прощения перед поляками – "жертвами германской тирании". При этом атаку на Велюнь он назвал "террористическим актом". Также президент Германии признал, что немецкие войска "устроили ад в Европе".

"С благодарностью смотрим на Америку"

На этом речь Штайнмайера не закончилась. Он плавно перешел к выражению всяческих благодарностей в адрес "главной победительницы нацизма" – Америки. По его словам, американская армия вместе с союзниками "победила национал-социализм на Западе и на Востоке".

"Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила её армии совместно с союзниками победила национал-социализм на Западе и на Востоке", - приводит его слова РИА Новости.

Не обошлось и без воспевания "силы американских идей и ценностей". Штайнмайер особо отметил "дальновидность Америки", а также "великодушие, которое открыло Европе лучшее будущее".

В продолжение своей речи немецкий президент также отметил, что Европа, конечно, должна становиться всё лучше, сильнее и самостоятельнее, однако она "нуждается в партнёрах", поскольку без Америки или против неё стать сильной Европа не сможет.

"России не будет – и мы не приедем. Принципиальный вопрос"

Позицию Польши по Второй Мировой раскритиковали многие эксперты и политики. Так, например, президент Белоруссии отказался от приглашения присутствовать 1 сентября текущего года на мероприятиях в Польше, посвященных началу Второй мировой войны.

Власти Армении отказались принимать приглашение Польши на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, так как Варшава не пригласила президента России Владимира Путина. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что это принципиальный вопрос.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Варшаву за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней. "Европа вскормила Гитлера, Польша аплодировала", - напоминает он.

В своем мессенджере он написал, что сейчас во всех учебниках надо указать Польшу как "главного виновника начала Второй мировой войны". Политик напомнил, что именно это государство стремилось стать одним из первых союзников Гитлера в тридцатые годы.

"Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру", - напоминает Жириновский.

Жириновский говорит, что именно Польша, как, кстати, и другие страны - Франция с Великобританией, которые пошли на сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами одного из регионов Чехословакии.

"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, - пишет политик. - Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру".

Свою речь он закончил так: "За что боролись, на то и напоролись".

"Попали в глупое положение"

Не пригласив Россию участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, Польша поставила себя в "глупое положение", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - написала она на своей странице в Facebook.

Политолог Армен Гаспарян напомнил, что на протяжении всех 30-х годов прошлого века "Польша призывала Гитлера" совместными усилиями сокрушить большевистский СССР.

"Но что-то пошло не так. Фюрер за 17 дней превратил Речь Посполитую в генерал-губернаторство и уготовил полякам почётную миссию - отправиться на мыловарню как сырьё. А спасла их от этого Красная армия. 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли", - написал политолог.

Маскарад и тявканье: Малофеев откровенно об исторической правде, которая не нравится Польше

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире телеканала Царьград в свете "празднования" поляками годовщины начала Второй мировой войны напомнил им пренеприятную историческую правду.

В частности, он сравнил поведение Варшавы, которая приветствовала вместо РФ Германию в этот день, с маскарадом.

"Есть небольшой исторический момент, когда они могут продемонстрировать или каким-то образом повлиять на то, чтобы ограничить Россию. Но празднование начала Второй мировой войны, где главной приглашённой является Германия, на мой взгляд, тоже является каким-то фейком и маскарадом", - подчеркнул он.

При этом, добавил замглавы ВРНС, полякам не стоит забывать об исторической правде. По его словам, если бы в своё время под Сталинградом "мы не нанесли сокрушительное поражение армии Паулюса, никакой американской пропаганды бы сейчас не было. Была бы одна нацистская".