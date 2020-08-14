Spectator оскорбил Путина... и встал на его сторону. Русские со своей вакциной были правы?

Британский еженедельник обрушился на "чванливого Владимира Путина" за то, что вакцину назвали "Спутник V", что является отсылкой к советским космическим достижениям. Он также признал, что российские учёные разрабатывали препарат в большой спешке и могли пропустить часть испытаний.

Однако в то же время Spectator отметил, что в сложившихся обстоятельствах такой подход может быть оправдан. Эпидемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по всему миру, спровоцировав массу экономических, политических и социальных проблем. И чем дольше страны будут ждать появления вакцины, тем выше будет вероятность возникновения различных беспорядков, которыми всегда заканчиваются крупные кризисы. Поэтому тактика "терпеть и ждать" тоже представляет огромный риск.

Русские решили порвать сборник правил и продвигать свою вакцину в любом случае. И то, что нам не нравится администрация Путина, это ещё не значит, что в данном случае он не прав. Ведь принуждать прививаться никого не будут, - цитирует Spectator ИноСМИ.

Издание пришло к выводу, что если русская вакцина окажется эффективной, от неё выиграет весь мир. Журналисты даже призвали остальные страны взять пример с России или хотя бы перестать осуждать её решение выпустить вакцину как можно раньше.