Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

На китайском маркетплейсе Taobao появились в продаже несколько копий термокружки Владимира Путина, с которой он посещал некоторые мероприятия "большой двадцатки". Также с этой кружкой президент вёл прямую линию.

Скриншот с маркетплейса опубликовало издание Global Times. Представлено несколько копий знаменитой кружки, не некоторых красуется золотой герб - цена варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1800 рублей).

В одном из описаний товара сказано, что из подобного термоса Владимир Путин пьёт чай. В другом продавец отмечает, что кружка "полезна для здоровья". Видимо, таким образом китайские предприниматели пытаются обыграть сообщения СМИ о том, что Путин пьёт из своего термоса, якобы опасаясь отравления.

Заказать копию термоса можно уже сейчас, но доставка начнётся через две недели.