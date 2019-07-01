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Спасёт от яда? Термокружки Путина с G20 появились в продаже

01 июля 2019, 20:09  •  66 • Политика
Точная копия термокружки, с которой российский президент Владимир Путин несколько раз был замечен на полях G20, появилась в продаже на китайской площадке онлайн-торговли Taobao. Цены на неё варьируются от 400 до 1800 рублей. В одном из описаний говорится, что термокружка "полезна для здоровья" - видимо, так китайцы намекают на сообщения о том, что Путин пьёт из своей кружки, якобы боясь отравления.
На китайском маркетплейсе Taobao появились в продаже несколько копий термокружки Владимира Путина, с которой он посещал некоторые мероприятия "большой двадцатки". Также с этой кружкой президент вёл прямую линию.
Скриншот с маркетплейса опубликовало издание Global Times. Представлено несколько копий знаменитой кружки, не некоторых красуется золотой герб - цена варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1800 рублей).
В одном из описаний товара сказано, что из подобного термоса Владимир Путин пьёт чай. В другом продавец отмечает, что кружка "полезна для здоровья". Видимо, таким образом китайские предприниматели пытаются обыграть сообщения СМИ о том, что Путин пьёт из своего термоса, якобы опасаясь отравления.
Заказать копию термоса можно уже сейчас, но доставка начнётся через две недели.

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