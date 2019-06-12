Спасёт ли Украину новая Верховная рада

Автор:

Павленко Дмитрий

Минувший понедельник, 10 июня, стал последним днём, когда основные украинские политические силы должны были определиться со списками претендентов на депутатские мандаты. Тогда же Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал первые данные социологических опросов, согласно которым 5%-й барьер преодолевают пять партий. Это новые и ещё достаточно аморфные политические образования «Слуга народа» новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и «Голос» его коллеги по шоу-бизнесу Святослава Вакарчука, «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Рассмотрим, что представляют собой все эти политические силы.

«Зелёная команда» – фаворит избирательной гонки

Если бы голосование состоялось в ближайшие выходные, его абсолютным фаворитом стала бы партия «Слуга народа» Зеленского, за которую готовы отдать голоса 48,5% респондентов. Связано это в первую очередь с тем, что электорат ещё не успел разочароваться в новоизбранном президенте Украины. Кроме того, в команде Зеленского присутствуют в основном молодые и амбициозные политики, общественники и антикоррупционные активисты – те самые новые лица, на которые сегодня существует запрос в украинском обществе.

Так, первым номером в предвыборном списке партии «Слуга народа» является её лидер, 35-летний политтехнолог Дмитрий Разумков, экс-спикер избирательного штаба Владимира Зеленского. Выходец из Партии регионов, членом которой являлся в 2006-2010 годах. Затем работал с «Сильной Украиной» Сергея Тигипко. По словам самого Разумкова, пока продолжается на Украине «российская агрессия», он принципиально говорит на русском языке, чтобы «показать Путину, что русскоязычные граждане не нуждаются ни в чьей защите, поскольку в Украине им никто не угрожает».

При этом сам Дмитрий Разумков – выходец из украинской золотой молодёжи, сын политического функционера и народной артистки Украины. Его отец, Александр Разумков, в годы перестройки заведовал идеологическим отделом Днепропетровского обкома комсомола, где в то же время начинали свою политическую карьеру будущие ведущие украинские политики Павел Лазаренко, Сергей Тигипко, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко.

Впоследствии Разумков-старший стал первым помощником президента Леонида Кучмы и основателем Украинского центра экономических и политических исследований – одной из ведущих прозападных грантоедческих социологических организаций, которая после кончины Разумкова в 1999 году стала носить его имя и сыграла немаловажную роль в организации «оранжевого переворота» в 2004 году.

Вторым номером в списке «Слуги народа» следует идеолог партии, правовед Руслан Стефанчук. 21 мая 2019 года он был назначен на должность представителя президента Украины в Верховной раде. В одном из своих публичных выступлений Стефанчук сформулировал идеологию «Слуги народа» как либертарианство, назвав основной миссией «сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придёт инвестор и получит гарантии, рабочие места».

Также в первую десятку избирательного списка партии Зеленского вошли юрист, эксперт по вопросам проведения судебной реформы Ирина Венедиктова, основатель международной IT-компании Template Monster и волонтёрской организации «Народный проект» по оказанию помощи украинским военным в зоне АТО Давид Арахамия, активистка по борьбе с коррупцией и экс-депутат Киевского горсовета от партии «Демократический альянс» Галина Янченко, молодой предприниматель и внештатный советник Зеленского Михаил Фёдоров, политтехнолог и руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко, эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская, генеральный директор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медахолдинга «1+1 Media» Александр Ткаченко и чемпион по греко-римской борьбе, афроукраинец Жан Беленюк.

Раскол и шатание «пророссийской» оппозиции

Список «Оппозиционной платформы – За жизнь», за которую готовы отдать голоса 11,8% избирателей, возглавили депутаты Верховной рады Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Третьим идёт один из лидеров объединения, «кум Путина» Виктор Медведчук. Также в первую оппозиционную десятку вошли народные депутаты Наталья Королевская, Сергей Лёвочкин, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

Юрий Бойко. Фото: home for heroes / Shutterstock.com

По словам лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, его партия намерена бороться за отмену дискриминационного языкового закона, закона об украинизации образования, а также законов о декоммунизации и переименовании канонической Украинской Православной Церкви. Также к числу основных своих направлений оппозиционеры относят установление мира в Донбассе путём прекращения боевых действий и выполнения Минских соглашений и снижение тарифов на газ для населения за счёт прямых переговоров с Россией. Так, накануне первого тура президентских выборов в марте 2019 года Бойко и Медведчук летали в Москву на переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, а в начале июня посетили Петербургский международный экономический форум.

Любопытно, что в эту компанию экс-«регионалов» и соратников свергнутого президента Виктора Януковича органично вписался бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, активный участник АТО и откровенный неонацист Илья Кива. В списке депутатов Верховной рады он идёт под 31-м номером. Сам Кива объяснил своё участие в избирательной кампании партии, имеющей репутацию пророссийской, тем, что наступило «время перемен» и пора «сшивать страну» путём компромиссов.

В то же время, по мнению политолога Владимира Корнилова, включение Кивы в списки кандидатов в депутаты отразилось на рейтинге «Оппозиционной платформы» самым негативным образом, и она потеряла примерно 3% голосов.

Среди других не менее интересных персонажей, оказавшихся в предвыборных списках «Оппозиционной платформы – За жизнь», можно выделить бывшего киевского градоначальника Александра Попова, уволенного с должности после силового разгона участников Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, и экс-мэра Славянска Нелли Штепу, которую ранее судили за пособничество ополченцам ДНР весной 2014 года.

Однако партия Бойко – Медведчука не сумела найти общий язык с группой своих бывших соратников, представляющих партию «Оппозиционный блок – Партия мира и развития». В неё входят народные депутаты Александр Вилкул и Вадим Новинский, а также бывший руководитель Партии регионов Борис Колесников. Эту политическую структуру связывают с именем донецкого олигарха Рината Ахметова. Кандидат от «Оппозиционного блока – Партии мира и развития» Александр Вилкул в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года набрал немногим более 4% голосов. При этом в ряде юго-восточных областей Украины он получил до 10% поддержки, отобрав тем самым часть голосов у имевшего пусть и небольшие шансы на выход во второй тур Юрия Бойко. Между тем в условиях парламентских выборов для преодоления проходного 5%-го барьера могут сыграть важную роль даже доли процентов. На сегодняшний день поддержка «Оппозиционного блока – Партии мира и развития» составляет около 1% избирателей.

7 июня 2019 года стало известно что оппоблоковцы объединяют свои усилия с партией «Наши» Евгения Мураева, с партией «Возрождение» Виктора Бондаря и Виталия Хомутынника и недавно созданным политическим движением «Доверяй делам», которое возглавили мэр Харькова Геннадий Кернес и одесский градоначальник Геннадий Труханов. Последние две политические силы считаются проектами олигарха Игоря Коломойского. Их рейтинг незначителен, и вероятность преодоления 5%-го барьера крайне невысока. В то же время их участие в парламентских выборах позволит отнять какую-то часть голосов у партии Бойко – Медведчука, которая является основным конкурентом «Слуги народа» в юго-восточных регионах Украины.

Несмотря на то что лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко готовы видеть в кресле премьера около 13% украинцев, его шансы невысоки, так как состоящая преимущественно из бывших функционеров Партии регионов политическая сила, к тому же имеющая репутацию пророссийской, вряд ли сумеет войти в правящую коалицию. Однако это не единственная причина, по которой России не стоит питать иллюзий относительно возможности конструктивного взаимодействия с «Оппозиционной платформой». Достаточно вспомнить всё ту же Партию регионов, которая эксплуатировала пророссийскую риторику, заигрывая с избирателями в юго-восточных регионах, а затем проводила диаметрально противоположную политику, которая в итоге и привела к государственному перевороту 2014 года.

Порошенко готовится к реваншу

За ныне сохраняющую большинство в Верховной раде VIII созыва партию бывшего президента Украины «Европейская солидарность» (до ребрендинга – Блок Петра Порошенко «Солидарность»), согласно данным соцопросов, готовы проголосовать немногим более 8% граждан Украины. При этом сам Пётр Порошенко, занимающий первую позицию в предвыборном списке своей партии, настроен крайне оптимистически и не исключает того, что займёт премьерское кресло в случае победы на парламентских выборах.

«Европейская солидарность» позиционирует себя в качестве основного конкурента «Слуги народа» и намерена не допустить «пророссийского реванша», который Порошенко и его приближённые видят в действиях нового украинского руководства. В основе политического курса партии Порошенко – скорейшее вступление Украины в НАТО и продолжение жёсткой политической и военной конфронтации с Россией. Контингент партии экс-президента подобран соответствующим образом – в первую десятку «Европейской солидарности» вошли наиболее радикальные русофобы, представители запрещённого в России крымско-татарского Меджлиса и активные участники карательной операции в Донбассе. Среди них: действующий спикер Верховной рады Андрей Парубий, вице-спикер Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал Михаил Забродский, певица и волонтёр АТО София Федина, лидеры Меджлиса Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз, волонтёр АТО, экс-начальник медслужбы ДУК «Правый сектор» (запрещённая в России организация. – Прим. ред) Яна Зинкевич, бывший председатель Львовской ОГА Олег Синютка и действующий вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Третий раз на те же грабли: Тимошенко готова подставить плечо «Слуге народа» в обмен на кресло премьера

Первую пятёрку предвыборного списка «Батькивщины» на прошедшем 10 июня партийном съезде представила Юлия Тимошенко. Помимо самой «бабушки украинской революции» в него вошли олигарх и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и действующие народные депутаты от «Батькивщины» Сергей Соболев и Елена Кондратюк. По данным BBC News Украина, во вторую пятёрку кандидатов от «Батькивщины» входят ещё четверо действующих нардепов: Иван Кириленко, Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль, а также бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант СБУ Андрей Кожемякин.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Добавим, что Тимошенко заявила о готовности создать в парламенте нового созыва коалицию с партией президента Зеленского «Слуга народа». Таким образом, Юлия Владимировна заранее метит в кресло премьер-министра Украины, которая она уже дважды занимала в период президентства Виктора Ющенко (2005-2010 гг.). По данным соцопроса КМИС, Тимошенко видят премьером 11,3% украинцев, а за «Батькивщину» готовы отдать голоса 7,8% избирателей.

«Голос» птенца Сороса

Досрочные парламентские выборы в Верховную раду IX созыва станут дебютом для партии «Голос», лидером которой является вокалист популярной музыкальной группы «Океан Эльзы» и сын бывшего министра образования и науки Украины Святослав Вакарчук. В 2015 году певец двух «майданов» Вакарчук прошёл стажировку по программе подготовки новых мировых лидеров Yale World Fellows в Йельском университете, а среди спонсоров его политического проекта значатся американский миллиардер-глобалист Джордж Сорос и имеющий тесные связи с Демпартией США украинский олигарх и зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

Благодаря популярности Вакарчука возглавляемый им политический проект имеет все шансы пройти в Верховную раду. По данным проведённого КМИС соцопроса, «Голос» готовы поддержать 5,6% избирателей. Сам фронтмен «Океана Эльзы» в выступлении на съезде своей партии сочетал популизм с политической гибкостью. С одной стороны, он призвал «уничтожить бермудский треугольник олигархов», но в то же время похвалил экс-президента Петра Порошенко и посетовал на то, что не все затеянные им реформы были доведены до конца. Также Вакарчук пообещал поддерживать ставшего президентом Украины коллегу по шоу-бизнесу – Владимира Зеленского, но в то же время выдвигать ещё более радикальные предложения.

Вокалист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Фото: www.globallookpress.com

Со «Слугой народа» партию Вакарчука объединяет то, что в первой десятке её избирательного списка также присутствуют преимущественно молодые либеральные и до этого находившиеся в тени политики. Среди них – бывший заместитель министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка Юлия Клименко, IT-специалист из компании Ring Ukraine Кира Рудык, бывший советник главы кабмина Владимира Гройсмана Ярослав Железняк, антикоррупционные активисты Александра Устинова и Ярослав Юрчишин, депутат Киевского горсовета Олег Макаров, заместитель главного редактора издания «Зеркало недели» Сергей Рахманин, бывшая заместитель председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а после его отставки – исполняющая обязанности одесского губернатора Соломия Бобровская, заместитель и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун Ольга Стефанишина. Также в списки «Голоса» попали бывший лидер Украинской галицкой партии Роман Лозинский, один из заместителей главы «Правого сектора» по политической части, боевик АТО Андрей Шараскин, популярный шоумен Сергей Притула.

Что касается ныне действующих депутатов Верховной рады (а перебежать в новую и перспективную партию изъявили желание сразу несколько народных избранников из «Европейской солидарности», «Народного фронта» и «Самопомощи»), то Вакарчук предложил им «пройти очищение людьми», баллотируясь в мажоритарных округах. Уже известно, что от «Голоса» будут выдвигать свои кандидатуры Павел Ризаненко (Киевская область), Виктория Войцицкая (Ровенская область), Леонид Емец и Виктория Пташник (Киев).

Явные аутсайдеры и те, у кого ещё не всё потеряно

Ряд украинских политических экспертов сравнивают «Голос» Вакарчука с ворвавшейся в Верховную раду на волне победы Евромайдана праволиберальной партией львовского мэра Андрея Садового «Самопомощь». В настоящее время рейтинг «Самопомощи» составляет около 0,6%, и шансы на попадание в парламент нового созыва у неё крайне низкие. Некоторые нардепы от «Самопомощи» в надежде на сохранение мандатов уже примкнули к новым политическим силам.

Так, Виктория Войцицкая выдвигается от «Голоса» в 155-м мажоритарном избирательном округе в Ровенской области, Елена Сотник идёт вторым номером в избирательном списке новой партии «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко. В первой десятке этой партии также нардепы Иван Мирошниченко и Ирина Сысоенко. К партии Смешко примкнул и действующий лидер крымско-татарского Меджлиса Рефат Чубаров, ныне представляющий в Верховной раде «Европейскую солидарность» Порошенко. Там же оказался и экс-начальник Генштаба ВСУ генерал Владимир Замана, который в последние месяцы каденции Порошенко находился под следствием по обвинению в госизмене по факту сдачи Крыма в марте 2014 года. Сам Замана объяснял своё уголовное преследование местью со стороны Порошенко и Турчинова за активную критику в их адрес.

Несмотря на то что сам Смешко в первом туре президентских выборов набрал немногим более 6%, а его кандидатуру на пост премьер-министра готовы поддержать 8% украинцев, рейтинг партии «Сила и честь» пока составляет всего 3,8%. Между тем избирательный штаб партии Смешко возглавил известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Его способность за считанные недели раскрутить даже весьма аморфную политическую силу не вызывает сомнения. Так что, несмотря на пока ещё невысокий рейтинг, шансы на прохождение в Верховную раду у партии «Сила и честь» имеются.

На этом фоне явными аутсайдерами парламентской избирательной кампании являются имеющие фракции в Верховной раде VIII созыва «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко, «Народный фронт», а также внепарламентская «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Отдельное слово следует сказать и о радикальных националистах. Рейтинг таких партий, как ВО «Свобода» или «Национальный корпус», на сегодняшний день находится в пределах статистической погрешности. Поэтому, несмотря на существующие политические разногласия между различными группировками, радикалы решили выступить единым фронтом. В первую пятёрку националистического списка вошли главарь «Свободы» Олег Тягнибок, руководитель «Национального корпуса» и командир полка «Азов» Андрей Билецкий, командующий «Украинской добровольческой армией» Дмитрий Ярош, действующий главарь «Правого сектора» Андрей Тарасенко и экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский. Если принять во внимание, что значительную часть лозунгов национал-радикалов перехватил и активно эксплуатирует Порошенко, то их шансы на преодоление 5%-го барьера невысоки. Напомним, что единый кандидат от националистов на президентских выборах 31 марта 2019 года Кошулинский сумел заручиться поддержкой только 1,6% избирателей.

Что в результате?

Не секрет, что выборы в Верховную раду IX созыва в массовом сознании связаны в первую очередь с надеждами на принципиальное обновление украинской политической системы, стабилизацию экономики и прекращение войны в Донбассе. Однако в условиях отсутствия у Украины политической субъектности даже обладающий поддержкой народа и парламентского большинства харизматичный лидер и самое компетентное правительство вряд ли будут способны что-то существенно изменить.

Фото: home for heroes / Shutterstock.com

В то же время замена попавших в украинский парламент на волне Майдана уличных активистов, полуграмотных полевых командиров АТО и национал-радикалов на молодых и креативных либералов, получивших образования в престижных американских и европейских учебных заведениях, выглядит весьма удачным имиджевым ходом, который, по крайней мере, на первых порах позволит придать Верховной раде IX созыва видимость качественного обновления.

Что же касается отношений с Россией, то в обозримом будущем не следует питать иллюзий относительно их возможного улучшения. Оппоненты Зеленского из числа сторонников Порошенко обвиняют его в подготовке капитуляции перед Москвой, что совсем не соответствует действительности. Костяк команды нового президента составляют абсолютно прозападнически настроенные люди, тесно связанные с различными иностранными фондами по «содействию демократии». Да и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что позиция нового президента по Крыму и Донбассу не отличается от позиции его предшественника. Так или иначе, но мы наблюдаем незаинтересованность стоящих за «слугой народа» олигархов и контролирующих Украину вашингтонских «ястребов» в прекращении военного конфликта в Донбассе. Соответственно, надежды на то, что Зеленский станет миротворцем, а не военным преступником, носят совсем уж иллюзорный характер.

В то же время предстоящий передел властных полномочий и собственности в интересах олигархических групп вряд ли позволит Украине выйти в ближайшей перспективе из состояния политической турбулентности и экономической стагнации.

«Царьград» продолжает следить за развитием ситуации…