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Спасёт ли Молдову временное правительство?

20 февраля 2021, 02:05  •  35 • Украина
Молдавские политики говорят о создании временного правительства, которое призвано вывести страну из кризиса
Молдавские политики ожидают решения Конституционного суда, после оглашения которого возобновится борьба сторон – парламента и президента. А во время образовавшейся паузы всё чаще звучат предложения о формировании временного правительства национального спасения. Задачей временного правительства будет подготовить досрочные выборы, попутно решая самые насущные проблемы страны. Такую идею высказали и социалисты, и проевропейцы из партии Андрея Нэстасе «Платформа DA». Однако Майя Санду опасается, что создание временного правительства отодвинет дату проведения парламентских выборов, которые так необходимы президенту.
Тем не менее, депутаты от партии «Платформа DA» продолжают настаивать – именно их партия спасёт страну, потому что её депутаты давно готовы занять места в Кабинете министров и справиться со всеми кризисами – хоть экономическими, хоть пандемическими.
«У нас есть идея, которая даст возможность добиться результатов. На ближайшие 4-5 месяцев у нас есть решения по исправлению обстановки. С таким правительством мы всегда можем вернуться к нынешней ситуации, если оно не выполнит свою работу»,
– заявил депутат Игорь Мунтяну в передаче «Politica Nataliei Morari» на канале TV8.
С таким же предложением выступили и социалисты. В ПСРМ уверены – Молдавии срочно необходимо легитимное правительство, хотя бы на ближайшие полгода, пока экономика окончательно не рухнула. У страны нет времени на подготовку к досрочным парламентским выборам.
«Сейчас кризисная обстановка, нам нужна дорожная карта, обозначающая путь к этим досрочным выборам, мы не должны только скандировать, что хотим проведения досрочных выборов. Теперь нужно проголосовать за правительство на полгода. Нам необходимо правительство национального спасения»,
– уверен депутат-социалист Николае Паскару.
Не против такой инициативы и депутаты от Демократической партии, по крайней мере, они согласны сесть за стол переговоров.
И только партия Майи Санду PAS готова обсуждать только парламентские выборы. Депутаты PAS раскритиковали саму идею временного правительства национального спасения, отметив, что с «тем парламентом, который есть, не поможет никакое временное правительство».
«Мы не видим, каким образом временное правительство сможет решить проблемы людей в короткие сроки и с этим политическим классом. Только через роспуск парламента мы сможем прийти к досрочным выборам»,
– заявил депутат от ПДС Вирджилиу Пысларюк.
Соб. корр. ФСК

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