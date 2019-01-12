Спасённые при крушении судна в Турции украинские моряки прибыли в Одессу

Семеро украинских моряков, спасённых с потерпевшего крушение у берегов Турции судна, прибыли из Стамбула в Одессу, передаёт «Укринформ».

Сообщается, что в аэропорту их встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.

Прибывшие моряки пока не комментировали обстоятельства трагедии.

7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно, шедшее под панамским флагом. Погибли шесть человек, среди них — четверо украинцев.