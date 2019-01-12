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Спасённые при крушении судна в Турции украинские моряки прибыли в Одессу
12 января 2019, 22:54 • 105 • Украина
Семеро украинских моряков, спасённых с потерпевшего крушение у берегов Турции судна, прибыли из Стамбула в Одессу, передаёт «Укринформ».
© Михаил Архипов РИА Новости
Сообщается, что в аэропорту их встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.
Прибывшие моряки пока не комментировали обстоятельства трагедии.
7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно, шедшее под панамским флагом. Погибли шесть человек, среди них — четверо украинцев.
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