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Спасённые при крушении судна в Турции украинские моряки прибыли в Одессу

12 января 2019, 22:54  •  105 • Украина
Семеро украинских моряков, спасённых с потерпевшего крушение у берегов Турции судна, прибыли из Стамбула в Одессу, передаёт «Укринформ».
 
© Михаил Архипов РИА Новости
 

Сообщается, что в аэропорту их встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.

Прибывшие моряки пока не комментировали обстоятельства трагедии.

7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно, шедшее под панамским флагом. Погибли шесть человек, среди них — четверо украинцев.

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