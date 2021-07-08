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Спасённые от психоневрологического интерната: как живёт православная община с приёмными детьми
08 июля 2021, 16:25 • 164 • В России
Особенные дети в детских домах часто не имеют шансов на усыновление. Они с трудом разговаривают, не умеют выражать эмоции. Их будущее — это система психоневрологических интернатов, где они проживут всю жизнь за забором. Если они попадают в приёмную семью, тем приходится сложно без поддержки и помощи. В посёлке Вырица Ленинградской области в рамках православного проекта «Социальный центр «Умиление» более десяти семей с приёмными детьми, в том числе с особенностями развития, поселились друг с другом по соседству. Специальный корреспондент RT Екатерина Винокурова съездила к ним в гости, чтобы посмотреть, как устроена жизнь такой общины.
© Екатерина Винокурова
«Я люблю больше всего Таню Буланову! И Жанну Бичевскую! Мама, мама, а Таня Буланова к нам в Вырицу когда-нибудь приедет? Моя мечта — её увидеть, — непоседливая Тоня не замолкает и крутится рядом со взрослыми. — А ещё великую княжну Татьяну Николаевну Романову люблю. Я нашла в интернете песню, подписанную «великая княжна Татьяна Романова». Это может быть её голос?»
Мама Надя объясняет Тоне: нет, эту песню поёт не убитая большевиками великая княжна, дочь последнего русского императора Николая II, но песня о ней.
«А в Ливадию, в Ливадию когда поедем?» — не унимается Тоня. И снова болтает о певице Тане Булановой и великой княжне Татьяне. У Тони светло-русые волосы, большие глаза в очках и улыбка до ушей.
На самом деле, если бы не чудо, Тоня бы здесь не бегала и не болтала. Если бы не случилось чудо, Тоня вообще бы не научилась говорить.
Судьба Тони с её диагнозом была очевидна: всю свою жизнь она должна была провести сперва в коррекционном детском доме, а оттуда в 18 лет переехать в психоневрологический интернат (ПНИ) и провести остаток дней почти в полном молчании и в окружении чужих людей. Казённая койка, еда строго в соответствии с ГОСТом и отчётностью, меняющийся персонал, под конец — «отделение милосердия», где люди уже даже не стонут, а просто лежат в ожидании своего часа.
Про таких, как Тоня, в детдомах говорят откровенно: «Их никто не возьмёт».
Но у Тони есть мама Надежда и папа, отец Феодосий. А ещё у нее 13 братьев и сестёр. Многие из них, попав в большой деревянный дом в Вырице, в эту семью, не умели разговаривать. Не умели спускать за собой воду в туалете. Не умели даже нормально есть, не говоря о том, чтобы читать и писать. Они умели кричать и драться.
На самом деле, семьи священников часто берут приёмных детей, в том числе с особенностями развития. Но необычность истории Вырицы, Центра приёмных семей «Умиление» и фонда «Детская миссия», в том, что такая семья тут живёт не одна.
Вне зависимости от того, сколько детей усыновила семья, есть ли у семьи родные дети, все они — сыновья и дочки, а приёмные родители — это мама и папа. Это не детдом семейного типа, а сообщество приёмных семей.
Детский концлагерь и святой Серафим Вырицкий
Поселок Вырица находится в Гатчинском районе, примерно в 70 км от Санкт-Петербурга, посреди соснового бора. Когда пьёшь чай на улице, ощущение, что он настоялся на хвойных иголках. В пяти минутах ходьбы от домов, где живут усыновители, катит свои медлительные воды коварная река Оредеж: тут много омутов, и купаться не везде безопасно. В Великую Отечественную войну на том берегу реки был концлагерь для детей. Но сложилось так, что тут снова звенят детские голоса — причём именно тех, кого фашисты, не сомневаясь, пустили бы на донорство крови для своих офицеров, как делали с теми, кого привозили в этот страшный «детский дом».
Писательница Серафима Дмитриева цитирует выживших узников этого концлагеря: «День начинался с криков, с того, что по палатам бежит надзиратель Вера в чёрной форме с широким ремнём, осматривая постель, и кто провинился, того нещадно бьёт плёткой...» — «Мы работали в лесу и на полях с надзирателем, немцем Бруно, он ходил с плёткой и наказывал...» — «Три раза в день нам выдавали турнепсовую похлёбку, заболтанную мукой, иногда с кусочком протухшей конины. У нас, детей, было принято сначала съедать жидкость — это было первое, потом густоту — это было второе, а на третье мы сосали маленький кусочек хлебца, как конфету...» — «У меня кровь не брали, но моя сестра Лена Рослова умерла там, в лазарете. Говорила: «Саша, возьми меня отсюда. У меня уже и крови нет, а они всё берут». На следующий день её не стало...» — «Нас привезли в Вырицу, отобрали от мамы и пускали её только для того, чтобы покормить грудью младшую сестру. Молока не хватало, и сестра вскоре умерла. Её похоронили за оградой лагеря, где к тому времени было уже около 60 детских могилок...».
Известно, что руководил лагерем комендант Дель Фаббро, он любил кататься на русской тройке с колокольчиками. Дети за глаза называли его «Адольфом».
В начале 1944 года Вырицу освободила Красная армия. Они нашли там около 30 выживших детей.
Вырицкий концлагерь не вошел в список лагерей, составленный в 1945—1946 годах, потому что по документам он значился как «детский дом». Но после войны в посёлок приехал новый учитель географии, фронтовик Борис Тетюев. Когда фронтовик узнал о лагере, то привлёк своих учеников к поиску захороненных жертв и живых свидетелей. После того как детские останки (более сотни погибших) были найдены, ребята собрали макулатуру и металлолом, чтобы сдать их и на вырученные деньги поставить памятник. Перезахоронение состоялось в 1985 году.
В военные годы в Вырице жил старец, преподобный Серафим Вырицкий, пытавшийся всем чем мог помогать детям, попавшим в концлагерь. Похоронен святой старец здесь же, а к его мощам идут молиться паломники. Будущий святой (канонизирован РПЦ в 2000 году) родился в 1866 году в нынешней Ярославской области, но уехал в Санкт-Петербург на заработки, потом стал приказчиком, женился, открыл собственное дело. В 1920 году он стал послушником в Александро-Невской лавре, а его жена — послушницей в Воскресенском Новодевичьем монастыре. В 1926 году он принял схиму и взял себе имя Серафим в честь святого Серафима Саровского.
В 1930-е у старца стал развиваться ревматизм, он начал тяжело болеть и переехал в поселок Вырица, потом к нему переехала и его жена (она скончалась в 1945 году). В годы Великой Отечественной войны преподобный Серафим открыто и по многу часов молился на гранитном валуне о спасении России от врагов, причём к месту молитвы его несли на руках.
Иеромонах Кирилл (Зинковский) так описывал одну из встреч отца Серафима с немцами: «Его посетили три немецких офицера, желавшие узнать, когда же они пройдут победным маршем по центральной площади Ленинграда. Они слышали о пророческом даре отца Серафима, но один из них вспыхнул гневом в ответ на слова старца, что поскольку русский народ православный, то победа будет за нами, немцы вместо марша по Дворцовой площади скоро будут поспешно отступать, а одному из вопрошающих вообще не суждено будет вернуться домой».
Серафима Дмитриева пишет, что отец Серафим благословлял женщин Вырицы на переговоры с начальством детского концлагеря, чтобы детям разрешили передавать еду, тёплые вещи, и даже получил в конце оккупации разрешение, чтобы дети раз в неделю посещали его дома, и говорил им ждать Победы.
Умер отец Серафим в 1949 году.
Обычно места вокруг бывших концлагерей производят странное впечатление. Например, когда приезжаешь в Дахау, то городок с аккуратными крышами существует как бы отдельно, а бывший концлагерь — отдельно. В Вырице создаётся ощущение, что нынешние детские голоса «тех, у кого не было шансов», кричат что-то через десятилетия тем, кто так и не дождался папы и мамы. Есть и ещё одно странное совпадение. Первый эшелон с детьми в концлагерь в Вырице прибыл из поселка Мга. Первые приёмные дети, которые живут теперь в семьях центра «Умиление», приехали сюда из коррекционного интерната в этом же поселке.
«Ку» означало «кушать»
История центра приёмных семей «Умиление» началась в середине нулевых годов, когда многие студенты Санкт-Петербургской духовной семинарии, их преподаватели, курсанты других училищ пришли в движение «Покров», которое занималось духовно-просветительской работой. Молодые люди сами придумывали проекты и в какой-то момент решили начать ездить в детские дома. Не для того, чтобы насильно обратить их воспитанников в православную веру, а просто восполнять детям недостаток общения.
Будущие отцы Константин и Феодосий не знали, что это изменит их жизнь.
Рассказ постоянно прерывают крики: «Папа! Папа!». Его дети лезут на колени, стараются обратить внимание отца на себя. Только что ластилась маленькая смуглая Рита. «Лиса она, с характером», — аттестует её отец Феодосий. Рита отвлекается на кошку Котю, но сразу приходит кровная сестра девочки Кристина — красавица со смоляными кудрями. Кристина хочет на речку, но не хочет заниматься. Как только убегает Кристина, приходит серьёзный Яков. У Якова видит только один глаз, и тот плохо, но зато новый учебный год он проведёт уже не в коррекционном классе, а в общеобразовательной школе.
Некоторые дети отсутствуют: уехали в Псковскую область, в Вехно, в гости к отцу Иоанну Миронову, но и тех, что есть, пересчитать не удаётся. В итоге детвору отправляют на речку с отцом Константином, и к нашему разговору ненадолго присоединяется жена отца Феодосия, Надежда — улыбчивая русоволосая женщина. В руках она держит маленького воробья: он ручной, его нашли в полумёртвом состоянии, и теперь он отказывается улетать. Дети помогают Надежде искать в саду мошек для воробушка, мошки находятся, но снова разлетаются, Тоня качается на качелях, средние мальчишки нашли мяч, рядом строится футбольное поле. По поводу него отец Феодосий, впрочем, пессимистичен: он не уверен, что команду сборной России спасут даже его воспитанники.
Отец Феодосий и отец Константин быстро втянулись именно в работу с детьми, а проект начал прирастать волонтёрами. А потом довольно быстро молодые люди поняли, что надо обзвонить все детские дома Санкт-Петербурга и Ленинградской области и предложить приезжать к ребятам, брать их на экскурсии, показывать мультфильмы и кино, просто общаться.
«В нулевые к нам отнеслись настороженно, многие руководители детдомов были ещё советской закалки и считали, что мы хотим насильно всех крестить, поучать и так далее. Но процентов тридцать нас к себе пустили. Мы устраивали детям праздники, возили на Рождество на литургию — однажды было богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, служил сам митрополит для 700 сирот! Тогда же мы учились взаимодействовать с органами власти, договариваться о сопровождении, о мероприятиях. Долгое время нас не замечали, но потом, наоборот, на нас вышли профильные комитеты, и уже стало легче».
В движении «Покров» отцы Константин и Феодосий, ранее думавшие о монашестве, встретили своих будущих жён. Надежда привлекла внимание Феодосия своей «разумностью», оргспособностями — например, она ещё в нулевые справлялась с дистанционной организацией мероприятий. А потом у отца Феодосия и Надежды появилась Аня. Сейчас девушке 18 лет. Она — как и ещё некоторые дети отца Феодосия — воспитанница интерната для слабовидящих детей, есть и некоторые другие диагнозы.
«Когда мы её впервые увидели, заведующая сразу нам сказала: «Никто Аню не заберёт». И у меня в голове тогда сразу появилась мысль: «Нет, мы — заберём». Аня не умела говорить. «Ку» — означало «кушать», «спа» — «спать». Дёргала за бороды сильно, плевала в лицо. И вот однажды мы узнали, что Аню отправили в психиатрическую больницу. Ведь когда в детдоме их куда-то везут, им не объясняют, куда, зачем, что за врач, что за люди их ждут. Аню привели на школьный консилиум, у неё началась истерика, и её увезли в лечебницу. Мы быстро начали собирать документы, чтобы прямо оттуда забрать её домой», — рассказывает отец Феодосий.
У Ани оказался талант к иконописи, а в этом году она получила аттестат. К сожалению, Аня не вернётся в большой мир: её диагноз таков, что она навсегда останется наивной, милой, доверчивой. Такие люди в России (да и во всём мире) заканчивают свой путь в психоневрологических интернатах, их легко втянуть в криминал, проституцию, наркоторговлю.
Аня проживёт всю жизнь в своей семье, с мамой и папой. Ни в какой интернат члена семьи не отдадут. На современном языке это называется «сопровождаемая опека» — когда такой ребёнок остаётся в семье на всю жизнь. И живёт не в казённом учреждении, а в своём доме, с людьми, которые становятся ему родными. Спит не на казённой кровати, имеет свои увлечения и, по возможности, может даже закончить техникум, найти работу. Опекуны не распоряжаются жизнью такого человека, но страхуют его и помогают максимально адаптироваться.
К сожалению, даже ментально сохранные выпускники детских домов, в том числе семейных, часто оказываются на улице — к примеру, так случилось с ныне модными звёздами Tik-Tok братьями Милохиными, которые по достижении 18 лет утратили связь со своей приёмной семьёй и начали бродяжничать.
После Ани появились и другие дети: Оля, которую забрали уже из ПНИ, 25-летний Дима, которому отец Феодосий в шутку грозит пальцем: «Не кури!», оттуда же Тоня, Яша. Серьёзного молчаливого Яшу, который в летнюю жару ради торжественности момента к приезду журналиста надел костюм и галстук, из детдома забрала опекун, но потом она же решила сдать его в психиатрическую больницу. Яша тяжело адаптируется к переменам и просто от них «уходит».
«Эта опекун позвонила мне и говорит: «Я сейчас везу его в психиатрическую больницу». Я говорю: «Не надо туда, вези к нам». А что ещё было сказать?» — вспоминает отец Феодосий.
«Яша просто любит уходить от окружающих, это его особенность. Один раз в Крыму мы глазом не успели моргнуть — а он уже плывёт от берега на надувном крокодиле. Хорошо, что я занималась плаванием, умею спасать людей, догнала его быстро, повернула к берегу», — улыбается Надежда. Она даже говорит: с детьми, которые развиты в пределах нормы, часто ей уже сложнее, чем с особыми.
Ещё по дороге я спрашиваю отца Константина: вот, дети живут в семье православного священника, их соседи — такие же православные семьи. Как устроен их досуг?
Дети отца Феодосия и Надежды часто говорят: «Как Бог решит», носят крестик, в качестве кружка занимаются хором. Но за целый день я не замечаю, чтобы они делали это напоказ, скорее, это часть образа жизни.
Духовные отцы и благодетель
В 2010-е годы отцы Феодосий и Константин основали фонд «Детская миссия». И тут надо рассказать ещё о трёх православных священниках — их в Вырице уважительно называют «старцами», — которые сыграли роль в становлении и развитии проекта.
Отец Иоанн (Миронов) родился в Псковской области в 1926 году, а на фронт попал из Ленинградской области в 1944 году. Родные будущего батюшки попали в лагерь, а ему удалось перейти линию фронта и мобилизоваться в Красную армию. Крест будущий батюшка с себя не снимал уже тогда, а после демобилизации решил поступить в духовную семинарию и получил благословение старца Серафима Вырицкого. Именно отец Иоанн благословил создание фонда «Детская миссия», и он же любит повторять: «Храм не строй, сироту пристрой».
Та самая первая дочка отца Феодосия, Аня, как раз сейчас в гостях у отца Иоанна, в его «Доме трудолюбия» в Псковской области.
Познакомили отцов Феодосия и Константина с батюшкой Иоанном уже другие священники, отцы Кирилл и Мефодий (Зинковские), которые и стали духовниками проекта «Детская миссия». И вот тут в истории нынешней общины приёмных семей появляется Вырица.
Отца Кирилла недавно перевели в Москву, а вот отца Мефодия я встречаю в Вырице на улице. У старца смеющиеся глаза и окладистая борода (невольно вспоминаю, как маленькая Анечка первое время любила дёргать священников за бороды и плевать им в лицо).
«Добро пожаловать», — тихо говорит батюшка и идёт дальше говорить с прихожанами, которым надо обсудить с ним какие-то бытовые проблемы.
Когда отцы Феодосий и Константин задумались о постройке уже собственного детского дома, Вырица возникла как бы сама собой. Тогда в их жизни появился человек, которого они между собой называют «благодетель», — топ-менеджер тогдашней Синявинской птицефабрики Евгений Гришин. Он изначально ездил в Вырицу к отцам Кириллу и Мефодию и через них заинтересовался «Детской миссией» — так начали строительство большого деревянного дома, в котором теперь живёт отец Феодосий с семьёй.
Но жизнь не стояла на месте: количество приёмных детей в семье отца Феодосия росло, а также свои семьи с приёмными детьми завели и многие волонтёры «Покрова». При этом самостоятельно жить с такими детьми, особенно если их несколько, сложно: нужен совет, иногда нужна помощь в присмотре, нужно решать проблемы с образованием. И тогда несколько приёмных семей с отцом Феодосием во главе решили поселиться в этом доме сообща, «в режиме коммунальной квартиры». Эти годы они вспоминают со смешанными чувствами.
«Были, конечно, и страсти, и притирка, и ссоры. А потом привыкли. Тогда уже и возникла идея «Умиления», начали строить второй корпус, уже квартирного типа. Не так давно мы все расселились, но никуда друг от друга не делись: остались соседями, вместе отмечаем праздники, помогаем присматривать за детьми, ну а гостей по традиции встречают всё равно на нашей веранде», — продолжает рассказ отец Феодосий.
Сейчас построен уже третий корпус типа «дуплекс» на две семьи.
«У меня две мамы и скоро будет два папы»
Условие получения тут квартиры простое: они предназначены для многодетных семей с приёмными детьми. Женщины, как правило, проводят время с детьми, мужчины работают — кто в рамках проекта, кто в посёлке, кто в Санкт-Петербурге. Никаких написанных правил в общине нет: каждая семья имеет право на свой уклад жизни, но общие ценности понятны и без «свода законов».
Сергей и Наталья переехали в центр «Умиление» относительно недавно, уже во время пандемии. Их семья уникальна тем, что у одной из их дочерей «две мамы», а скоро будет и «два папы».
Я захожу к ним в квартиру. Просторный деревянный дом, много света, в углу — иконы: Казанская Божья Матерь и преподобный Серафим Вырицкий.
Наталья сама отработала в психоневрологическом интернате не один десяток лет. Параллельно растила собственных детей, а муж Сергей работал по технической части в театре.
А потом она увидела историю Максима и Никиты, мать которых лишили родительских прав. Детей ждал детдом. Наталья посоветовалась с мужем и взрослыми детьми и решилась: мальчишки поехали к ней.
«Первое время видели бабайку, рисовали его, не находили себе места», — вспоминает темноволосая Наталья. Как часто бывает в приёмных семьях, нынешние подростки стали уже неуловимо похожи на неё с супругом. Вроде бы разного цвета волосы, глаза — а сходство есть.
Затем в жизни Натальи и Сергея появились Даша и Наташа.
«Нам про эту семью рассказал батюшка в приходе. Наташа — сама детдомовская, и она, как только выпустилась, начала «бунтовать»: употреблять наркотики, буянить. Она много времени провела в психиатрической больнице, и вот родила Дашу, — рассказывает Наталья. — Она признаёт, что именно Даша удержала её от падения в самую бездну, побудила обратиться за помощью к батюшке. Мы взяли Дашу, Наташе разрешали приезжать, но потом строго предупредили: «Если появишься обкуренная, пьяная и так далее — мы общение запретим полностью».
Наташа согласилась на реабилитацию, всё сперва шло сложно: она ссорилась с волонтёрами, уезжала, но в итоге нашли центр, где она пришлась ко двору и вылечилась от зависимости.
Наташа съездила в Москву на программу «Перезагрузка», ей помогли привести в порядок внешность, психологи поработали над уверенностью в себе.
«Мама, папа, вот сдача из магазина», — на пороге появляется та самая Наташа, очень яркая красивая блондинка. Я недоумённо смотрю на Наталью и Сергея. «Да, это она нас мамой и папой зовёт. И Даша тоже мамой и папой зовёт. А еще у Наташи появился жених, которого она уже сама вытянула из наркотической зависимости, и Даша теперь говорит: «Скоро у меня не только две мамы, но и двое пап будет», — поясняет Наталья.
«Смотрины» жениха и знакомство с его родней проходили опять-таки под присмотром отца Иоанна в Вехно. «Его родители сперва тоже к нам с недоверием отнеслись — мало ли, сектанты мы. Но потом две недели пожили там и поняли, что всё в порядке. Вехно же далеко находится, там натуральное хозяйство. Монашки и отец Иоанн физически не всё могут, так что друг Наташи был нарасхват. Оказалось, что у него золотые руки. А Наташа привыкла к самодисциплине: там же, например, каждое утро надо доить коз, корову, самим готовить, убирать, учиться друг с другом договариваться», — перечисляет Сергей.
«Здесь все приёмные, и они не комплексуют»
Обычно из таких небольших посёлков, как Вырица (численность постоянных жителей — чуть более 11 тыс. человек), молодёжь уезжает. Татьяна и Артём, наоборот, приехали в Вырицу работать, а потом решили остаться и стать усыновителями. Познакомились они здесь же. Они — первые жители нового «дуплекса».
«В анкете на усыновление можно указать предпочтительную национальность, пол, цвет глаз, состояние здоровья. Я указала, что готова взять ребёнка как здорового, так и с небольшими отклонениями: на тяжёлого ребёнка пока не хватит опыта. Про внешность написала, что не имею предпочтений, — поясняет Татьяна. — И вот просто случайно дали такого вот здорового блондина. Я его хотела забрать сразу же, чтобы прошло только девять дней, как его оставили в больнице новорождённым, но не успела собрать бумаги».
Татьяна и Артём честно говорят: в Вырице им нравится тишина, нравятся соседи, но они не являются затворниками. Если есть настроение, можно съездить в Санкт-Петербург, встретиться с друзьями, посмотреть футбол. Они не собираются строить замкнутую жизнь внутри общины и отказываться от цивилизации. Но жить хотят на земле, заниматься фермерством.
Переехал в Вырицу и отстроил свой дом и уже бывший топ-менеджер Синявинской птицефабрики Евгений Гришин, тоже ставший усыновителем. Рядом постепенно растёт ещё один дом волонтёров, которые тоже стали усыновителями. А ещё одни волонтёры уже переехали, но дом сгорел: им теперь все помогают.
Пока мы ждём отца Константина и детвору с речки, Надежда говорит мне о беспокойстве за своего молчаливого Яшу, который в сентябре пойдёт в обычную школу: «Мы волнуемся, как он адаптируется, как другие дети примут, он же стеснительный».
Долгое время у тех детей центра «Умиление», кому нужна особая программа в школе, были большие проблемы с её реализацией. «Сперва открыли один коррекционный класс, но количество детей росло, а нам говорили: нет такого количества специальных педагогов. Только недавно открыли ещё два коррекционных класса. Есть коррекционная школа в Сиверском, но у нас по закону коррекционные дети должны учиться рядом с домом. Долго решали эту бюрократическую головоломку», — говорит Надежда. По её словам, инклюзивные программы помогли бы справиться с этой проблемой, но пока до них далеко: ведь нужно, чтобы педагоги умели их вести, готовили бы остальных детей к ним, и пока что три коррекционных класса — уже достижение.
Дети, у которых не было шансов
Пока я провожу день в Вырице, мы ни разу не произносим слово «страх». Но на самом деле история усыновления особых детей — это история борьбы со страхом. С собственным страхом — ведь с ним не справиться со страхами этих никем и никогда ранее не любимых детей, рисующих бабайку и плюющих в твоём лице в лица всем взрослым мира. Со страхом общественного мнения, которое, услышав про православную общину, представляет себе сектантов, у которых дети читают только «Псалтырь».
И даже собака Шерри, которую семья отца Феодосия подобрала во время поездки в Крым, борется со страхом. Маленькая чёрная собачка отчаянно виляет хвостом, ластится, но прижимает уши: а вдруг сейчас вместо привычной ласки начнутся побои из далёкого прошлого, которое мы никогда не узнаем?
Но вот уже снова площадка перед домом отца Феодосия наполняется детскими криками: все приехали с речки. Ребята взахлёб рассказывают про кувшинки, холодную воду, жалуются друг на друга.
Ещё об одном преимуществе жизни в таком соседстве с аналогичными семьями вслух мы не говорим, но всё и так понятно. Случись что с приёмными родителями в семье с такими особыми детьми, некоторые из которых уже взрослые, — их ждёт система ПНИ. Жизнь в обществе соседей с такими же детьми поможет избежать такого поворота.
В России на данный момент не существует системного подхода к распределённой опеке. За это сражаются отдельные общественники: учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, сенатор Мария Львова-Белова и другие.
«Вы же в город едете, пожалуйста, попросите Таню Буланову приехать в Вырицу! — бросается с отчаянной мольбой Тоня на прощание. — Ну пожалуйста, пусть Господь управит».
Благодарим за содействие Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви.
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