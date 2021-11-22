Спасут ли США Украину от веерных отключений? Эксперт оценил пользу американского угля

Эксперт оценил пользу американского угля, который начали поставлять на Украину. Он рассказал, спасут ли США своих партнёров от веерных отключений.

Первая партия американского угля уже прибыла на Украину. Предполагается, что украинские энергетики использует это сырьё в качестве топлива для ТЭЦ, которые вырабатывают электроэнергию. Однако существует несколько нюансов, способных всё испортить, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Во-первых, украинцам придётся настраивать ТЭЦ под новый уголь. Вероятнее всего, он не будет соответствовать существующему в стране стандарту, а это означает снижение энергоэффективности, рассказал эксперт "Народным новостям".

Во-вторых, американский уголь влетит Киеву в копеечку. Мало того, что в США этот товар сам по себе стоит дороже, в цену также включат расходы на доставку товара.

В-третьих, никто не гарантирует, что США не найдут себе новых покупателей, которые согласятся платить больше, чем Украина. Так уже было с Польшей, которой Вашингтон пообещал уголь, но так и не предоставил сырьё.

Всё это сейчас носит больше показушный характер, нежели реальное представление замены российского угля,

- заключил Безпалько.