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Спастись от дефолта "аферой века" под прикрытием эпидемии: Тимошенко раскрыла план Киева

30 марта 2020, 19:35  •  102 • Политика
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскрыла план Киева по "спасению" страны от предсказанного ранее президентом Владимиром Зеленским дефолта. По словам политика, власти готовят "аферу века" и под прикрытием эпидемии собираются принять закон, который позволит иностранцам купить весь украинский чернозём через несколько лет.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит дефолт, и предсказал, что без помощи в $10 млрд экономике Незалежной грозит падение. Но при этом от МВФ Украина может получить помощь, только если примет два закона.
"После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта", - подчеркнул Зеленский в своём заявлении на странице в Facebook.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскрыла план Киева по "спасению" Украины от предсказанного Зеленским дефолта, заявив, что для этого власти хотят провернуть "аферу века": "Людям объяснят, что только так способны получить ещё один кредит и избежать дефолта".
"Прикрываясь эпидемией, власти готовятся провернуть завтра "аферу века"! - написала она на своей странице в Facebook, отметив, что речь идёт о законе о продаже украинских сельскохозяйственных земель. - Закон, который позволит иностранцам купить все наши чернозёмы через несколько лет".
Таким образом, как считает политик, украинская земля "принесёт свои плоды и прибыль не украинцам, а международным холдингам".
По словам политика, власти намерены лишить украинцев "самого важного богатства" и при этом воспользоваться политической беспомощностью людей в карантин - ведь сейчас все протесты под запретом из-за эпидемии коронавируса.

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