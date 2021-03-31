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Спастись из "секты" Навального

31 марта 2021, 22:40  •  16 • Аналитика
© РИА Новости / Павел Бедняков
Еще один бывший соратник, вернее — соратница Алексея Навального рассказала историю своего разочарования в блогере и его команде. Алена Нарвская, которая в 16 лет стала агитатором предвыборной кампании Любови Соболь, а в 17 работала уже в избирательном штабе самого оппозиционера, дала интервью изданию "Газета.ру", поделившись подробностями полученного опыта и пережитой под этим влиянием трансформации своих взглядов.
Кстати, никаких особо "кровавых" новых деталей девушка не раскрыла. Про описанные ею особенности функционирования структур, связанных с Навальным, в последний год-полтора все чаще рассказывали бывшие сотрудники и волонтеры Фонда борьбы с коррупцией*. Причем бывшими они становились, когда обнаруживали себя цинично использованными собственным руководством.
Нарвская очень удачно сформулировала суть построенной Алексеем Навальным организации: "Нас манили и привлекали идеей спасения России, хотя спасать надо было нас — от тех, кто этой сектой управлял".
Как свойственно тоталитарной деструктивной секте, ФБК* функционирует на основе жесткой иерархии. У руководства и приближенного к нему немногочисленного окружения привилегированное положение, они постоянно занимаются разнообразными злоупотреблениями. Рядовой же состав сотрудников, волонтеров и активистов беспощадно эксплуатируется и беспрерывно подвергается интенсивной промывке мозгов. Для лидеров созданная система является бизнесом — и весьма успешным, поскольку она обеспечивает им не просто безбедное существование, а прямо-таки красивую жизнь.
В общем, коррупция, непотизм, эксплуатация и обман доверившихся. Все это отрабатывается по преимуществу на юношеской, в том числе несовершеннолетней, аудитории, которая особенно уязвима для подобных манипуляций из-за своего идеализма, максимализма и банального отсутствия жизненного опыта. Кстати, таковой на тот момент была и героиня интервью. Ну а в качестве "игрового поля" лидеры ФБК* используют не религиозно-эзотерические материи, как большинство сект, а государство и судьбу страны.
На самом деле за Алену можно порадоваться, поскольку она получила болезненный, но в определенном смысле даже полезный для жизни и взросления опыт — и все это без долгосрочных негативных последствий — например, в виде судимости или крупных долгов. Так везет далеко не всем. Достаточно вспомнить историю бывшего координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Он оказался один на один с многомиллионным штрафом (за ущерб, нанесенный городу в результате незаконного мероприятия, организатором которого он был), поскольку руководство ФБК* не только отказалось ему помогать, но и помешало собрать средства у сочувствующих.
Прямо сейчас ФБК* адаптирует свою работу к новым условиям, причем по иронии судьбы у Алексея Навального есть все шансы испробовать ту же пилюлю, которую он годами скармливал своим сторонникам.
Пока он находится в заключении, его соратники пытаются перехватить лидерство в организации — разумеется, со всеми прилагающимися к ней плюшками. Чем дальше, тем больше осужденный вождь будет становиться для них фигурой, очень удобной для эксплуатации в качестве марионетки, но совершенно ненужной как свободная и самостоятельно действующая личность.
А еще для Навального должно быть весьма неприятно осознавать, что его группа якобы поддержки сладострастно ждет любые мрачные новости из колонии во Владимирской области. Ведь, например, возможные проблемы со здоровьем (из-за объявленной сегодня голодовки или по каким-то другим причинам) дают им повод усилить накал борьбы и увеличить благодаря этому собственный политический капитал. Такова суровая реальность организаций, подобных ФБК*.
Единственное, на что блогер теперь может уповать, — это государство, с которым он столь яростно боролся и которое приложит все возможные усилия, чтобы он в свой срок вышел на свободу здоровым и с чистой совестью.
Ну а опыт украинских "узников совести" — от "режиссера" Сенцова до Нади Жанны д'Арк Савченко, — массово голодавших (в том числе "всухую") в российских местах заключения и вышедших оттуда заметно раздобревшими, дает надежду и Алексею Навальному, что его ждет та же судьба.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

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