Обострение на Донбассе со стороны ВСУ говорит об известном: ВСУ пытаются уничтожить инфраструктуру, стереть с лица земли жилые районы народных республик, нанести максимальное поражение стороне противника. Однако, отметил военный эксперт Алексей Леонков, за кадром разворачивается настоящая подготовка. "Украина открыла воздушное пространство для самолётов НАТО, для быстрой переброски, плюс приходят сведения о том, что будет провокация", - рассказал он.

На Донбассе могут устроить провокацию для осуществления замыслов НАТО. Военный эксперт Алексей Леонков допустил такое развитие событий. Он отмечает, что уже сейчас очевидно украинская сторона ведет подготовку: к границам стягивают бойцов, открыто воздушное пространство для самолетов НАТО.

"Украина открыла воздушное пространство для самолётов НАТО, для быстрой переброски, плюс приходят сведения о том, что будет провокация для того, чтобы узаконить присутствие НАТО на территории Украины, в качестве миротворцев, которые будут спасать Украину от "агрессивного Донбасса, на котором стоит российская армия", - заявил он.

Кроме того, к линии разграничения подтягиваются подразделения бойцов. "В составе этих бригад есть механизированные бригады, есть штурмовые и артиллерийские бригады. Замечены стволы артиллерийские калибром свыше ста миллиметров, «Гиацинты», системы залпового огня. Подтягивается авиация", - отметил он.

Военный эксперт подчеркивает – есть все признаки того, что Киев к чему-то готовится.

Потому, указывает специалист, решение Донбасса разрешить подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение – логичное и верное, образумит горячие головы ВСУ.

"Я думаю, это немножко отрезвления внесёт на ту сторону", - заметил Леонков.