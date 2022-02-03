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Спасти себя любимого: Борис Джонсон в шаге от катастрофы

03 февраля 2022, 11:30  •  186 • Политика
Британский премьер Борис Джонсон пытается делать вид, что он серьёзный политик, и даже летит на Украину, чтобы "напугать Москву". На самом же деле, уверен политолог Дмитрий Солонников, он в шаге от катастрофы и его главная задача - спасти себя любимого.
Состоявшаяся на днях официальная встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона никак не повлияет ни на будущее Украины, ни на будущее Великобритании. Политолог Дмитрий Солонников объяснил Царьграду, почему он в этом уверен.
У Бориса Джонсона сейчас большие проблемы с рейтингами на родине, а после скандала с вечеринками, на которых политик веселился во время локдауна, вообще встал вопрос о его отставке. "Даже его однопартийцы готовы были проголосовать за то, чтобы он перестал возглавлять консервативную партию", - напомнил Солонников.
"Как политик он висит на волоске от того, чтобы уйти в небытие", - уверен политолог. И поэтому сейчас Джонсон стремится показывать новую повестку дня и отвлекать внимание британской общественности, СМИ и парламентариев от своей персоны в сторону России и Украины. Кроме того, премьер пытается показывать свою эффективность как человека, который решает какие-то международные конфликты, в частности конфликт Украины и России.
Да, он показывает, что сильный политик приехал в Киев, напугал Москву, и Москва после этого визита не напала на незалежную Украину. Таким образом, он будет действительно проводить свою защиту от нападок по организованным вечеринкам в британских медиа, таким образом, он будет формировать образ сильного, эффективного политика, решающего интересы Британии за рубежом, попытается уйти от того, чтобы быть отправленным в отставку,
- пояснил наш собеседник.
Иными словами, в этой ситуации Джонсон прежде всего пытается спастись от катастрофы. "Ему нужно решить проблему себя любимого здесь и сейчас. Он этим и занимается", - констатировал Солонников.

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