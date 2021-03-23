Спасти рядового Байдена: Профессор указал, как России выстоять в грядущем противостоянии с США

Профессор Дмитрий Евстафьев объяснил, как России выстраивать отношения с президентом США Джозефом Байденом и какую политику ведёт американская элита по отношению к нашей.

Политолог и профессор Дмитрий Евстафьев в своем Telegram-канале "Профессор смотрит в мир" привёл фрагмент из программы Владимира Соловьёва, в котором он рассуждает о будущем отношений России и США при президенте Байдене.

Так, Дмитрий Евстафьев в программе Владимира Соловьёва напомнил, что нынешний президент США Джозеф Байден "договаривался" ещё с главой МИД СССР Андреем Громыко.

"Нам нужно в Америке договариваться с теми, кто ещё понимает, что ему говорят. Смотрел я на Байдена, и в глазах у него грусть. Он больной человек, мало шансов, что он доживёт до конца своего срока. Но мы должны спасти рядового Байдена и дать ему место в истории, чтобы он вырвался из пут американской олигархии и ценой даже своей жизни спас глобальную политику и глобальную экономику", - полагает Евстафьев.

После этого, по словам Евстафьева, Байден "либо светлый его образ служил бы примером политического мужества".

"Но для этого он должен оказаться в Москве. Любой ценой мы должны привезти Байдена в Москву и показать ему нашу страну, Кремль", - заметил политолог.

"В чём уникальное маркетинговое предложение, которое американцы делают нашей элите? "Сдайте Путина". То, что они делают, - это персональная война, персональная демонизация одного человека. Это принципиальная разница с тем, что они делают в отношении Китая. С Китаем они воюют как с системой, а с нами они воюют как с одним человеком. Первое - доказать им, что дело не только в Путине, что появилась другая страна, которую американцы не понимают. А второй вопрос, что американцы предоставили нам лакмусовую бумажку и осталось спросить нашу политическую и экономическую элиту: вы с кем в этом грядущем противостоянии?" - отметил Евстафьев.