Спасти рядового Агеева

• 105 • В мире

Украинский суд приговорил российского добровольца, военнослужащего ЛНР Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. "Царьград" разобрался в вопросе на кого могут обменять российского гражданина

Новоайдарский районный суд вынес приговор в отношении военнослужащего народной милиции ЛНР, российского добровольца Виктора Агеева, пленение которого вызвало широкий резонанс.

По сообщению адвоката Агеева Виктора Чевгуза, его подзащитный получил 10 лет лишения свободы по обвинению в терроризме. Кроме того, ему инкриминировали незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов.

Защитник также сообщил, что этот приговор будет обжалован в установленном порядке.

Что известно о Викторе Агееве?

Виктор Агеев слева. Фото: www.globallookpress.com

Виктор Агеев слева.Фото: www.globallookpress.com

Читайте также 10:49 - 10 Января Украинская СБУ превратилась в гестапо Известный луганский писатель и журналист Глеб Бобров рассказал "Царьграду" о вернувшихся пленных

Российский доброволец, житель Алтайского края Виктор Агеев попал в плен вместе с тремя другими военнослужащими ЛНР в результате проникновения украинской ДРГ за линию соприкосновения в район населённого пункта Желобок 24 июня 2017 года. При этом двое раненых военнослужащих ЛНР после жестоких пыток были зверски убиты на глазах у своих товарищей, а остальных, в том числе Агеева, диверсанты похитили и передали СБУ.

При Агееве были обнаружены российский паспорт и военный билет, из которых следовало, что в 2015-2016 гг. он проходил срочную военную службу в городе Новочеркасске Ростовской области. По утверждениям украинских пропагандистов, затем он якобы подписал контракт. В то же время, в Минобороны России сообщили, что рядовой Агеев был уволен со срочной службы в установленном порядке и контракт не подписывал.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем, на пленном добровольце уже успели попиариться многочисленные либеральные “правозащитники” и “журналисты”. Они выставляют его якобы брошенным на произвол судьбы российским военнослужащим, который оказался в Донбассе не в силу личных побуждений, а по приказу командования. При этом они не гнушаются использовать для этого маму военнопленного, которая готова на всё, чтобы как можно скорее освободили её сына.

Российский паспорт как повод для шантажа

В. Агеев. Фото: www.globallookpress.com



Пленение Агеева украинские власти в очередной раз использовали для обвинений в адрес России. Всячески подчёркивалось, что Агеев признал себя действующим российским военнослужащим (что неудивительно, учитывая, какие методы воздействия применяет по отношению к своим пленникам СБУ). На основании этого представители Украины отказались включать его в списки на обмен пленными. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала это “шантажом”. Попытки ЛНР добиться освобождения Агеева путем обмена его и других взятых в плен бойцов на задержанных украинских диверсантов также не привели к успеху.

Как подтвердил после состоявшегося 27 декабря 2017 года обмена пленными президент Пётр Порошенко, захваченные российские граждане нужны Украине как заложники. Во-первых, чтобы использовать их в пропагандистских и политических целях (достаточно вспомнить выступление Порошенко на заседании Генассамблеи ООН с пачкой российских паспортов, якобы воюющих на Донбассе военнослужащих РФ). Во-вторых, для того, чтобы шантажировать ими Москву и требовать обмена на осужденных российским судом украинских террористов и военных преступников.

Напомним судьбу еще двух других военнослужащих ЛНР Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых украинская пропаганда именовала “российскими гэрэушниками”. В апреле 2016 года они были приговорены к 14 годам лишения свободы, но уже спустя месяц их обменяли на боевика батальона “Айдар”, а ныне депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко.

Через три недели после освобождения Ерофеева и Александрова состоялся ещё один обмен заключенными непосредственно между Киевом и Москвой. Россия освободила задержанного по делу о подготовке терактов в Крыму Геннадия Афанасьева и украинского шпиона Юрия Солошенко, тогда как Украина передала двух своих граждан - одесситов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, обвиняемых в “посягательстве на территориальную целостность Украины”.

На кого обменяют Агеева?

Читайте также 23:55 - 08 Января Вернувшиеся из украинского ада Луганский ополченец рассказал, что даже украинские уголовники ненавидят карателей АТО

Что касается Агеева и других граждан России, то их дальнейшая судьба пока ещё не решена. Киев продолжит шантажировать Россию, предлагая обменять их на осужденных в России крымских террористов Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также воевавших против России в Чечне боевиков УНА-УНСО (запрещенная в России организация – «Царьград») Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Отметим, что сам факт подобного обмена не имеет отношения к Минским соглашениям, но уже созданный однажды прецедент позволяет Киеву настаивать именно на таком формате. С одной стороны, политические нюансы обмена не в интересах Москвы, которая позиционирует себя страной, не являющейся участником конфликта. С другой стороны, принимая во внимание неконструктивное поведение киевской власти, и сам факт признания ими удерживаемых граждан России в качестве заложников, необходимо цепляться за любую возможность их скорейшего освобождения.

Павленко Дмитрий