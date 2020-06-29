Спасти российский лес: власть борется с вырубками или делает вид? • 94 • Аналитика

Правительство РФ решило ужесточить контроль за экспортом древесины. Однако повлияет ли новое постановление кабинета министров на вырубку российских лесов?





Постановлением Правительства РФ № 721 «О случае, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется» отменяется практика подачи временных таможенных деклараций. Такими декларациями активно пользовались экспортеры леса, так как она позволяла скорректировать объемы экспортируемой за рубеж древесины и избежать ответственности за незаконный вывоз больших объемов леса. Теперь такой возможности у российских лесопромышленников не будет. Но вряд ли правительственным постановлением власть поставит точку в проблеме, которая с каждым годом приобретает все более серьезный характер.



Лес на миллиарды рублей вывозят в Китай и другие страны

Лес издавна был одним из главных национальных богатств России. Огромные территории на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Карелии покрыты лесами, причем среди пород произрастающих деревьев есть и очень ценные, пользующиеся большим спросом на мировом рынке древесины. Главным направлением вывоза леса из Сибири и Дальнего Востока традиционно является Китай. Что касается северо-западных регионов РФ, то вывоз леса из них ориентирован на Финляндию.



Чаще всего китайские покупатели древесины действуют в сговоре с российскими предпринимателями и преступными группировками, в большинстве случаев – при попустительстве и даже покровительстве местных коррумпированных чиновников и силовиков. В результате продолжается варварская вырубка лесов, а древесина, включая ценные породы, вывозится в Китай. Например, только одна российско-китайская группировка вывезла в КНР древесину монгольского дуба и маньчжурского ясеня на общую сумму в 458 млн рублей. Можно себе представить общие масштабы нелегального экспорта леса и те суммы, которые преступные группировки получают от этой деятельности.



В Томске в феврале 2020 г. была разоблачена преступная группировка, организовавшая незаконный вывоз древесины из страны. Здесь общая сумма выручки еще выше – следователи оценивают ее в 700 млн рублей. Но в данном случае главным направлением вывоза леса был Узбекистан: в этой среднеазиатской республике практически нет своих лесов, поэтому древесина очень ценится.



Общий ущерб от незаконного вывоза древесины и вырубки леса оценивается экспертами в 1 трлн рублей ежегодно, так как речь ведь идет не только о стоимости вывезенной древесины, но и о необоснованных вырубках леса, их последствиях для экологии. Такие колоссальные деньги страна теряет, не имея возможности (или желания?) навести порядок в лесной отрасли.



От вырубки до поджогов: виновата коррупция

Незаконные вырубки леса – это не только вывоз, часто за бесценок, ценных пород древесины за пределы страны. Это еще и непоправимый ущерб окружающей среде, причем связанный не только с собственно вырубкой лесов, но и с сопровождающими преступные действия попытками скрыть следы вырубки.







Например, один из самых распространенных способов сокрытия следов – лесные пожары. Мы видим, как они с печальной регулярностью вспыхивают в самых разных уголках нашей страны. Конечно, далеко не во всех случаях возгорания связаны с действиями злоумышленников, но поджоги леса для сокрытия следов вырубки случаются часто.



В то ж время, не стоит забывать о том, что вывоз леса дает огромную прибыль, которая делится не только между самими теневыми дельцами, но и между чиновниками, которые так или иначе эти преступные деяния покрывают. Ведь понятно, что огромные составы леса не могут выйти за пределы России без соответствующего прикрытия, хотя бы в виде «документов» на эти партии.



Но документы оформляются не бизнесменами и не бандитами, а самими представителями власти. И главными виновниками в вырубке лесов являются, безусловно, именно коррупционеры в региональных и муниципальных администрациях и других органах исполнительной власти. На скамье подсудимых они должны сидеть рядом с теми, кто лес вырубает и вывозит, и только такое развитие событий можно назвать справедливым. Правительство РФ решило ужесточить контроль за экспортом древесины. Однако повлияет ли новое постановление кабинета министров на вырубку российских лесов?Постановлением Правительства РФ № 721 «О случае, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется» отменяется практика подачи временных таможенных деклараций. Такими декларациями активно пользовались экспортеры леса, так как она позволяла скорректировать объемы экспортируемой за рубеж древесины и избежать ответственности за незаконный вывоз больших объемов леса. Теперь такой возможности у российских лесопромышленников не будет. Но вряд ли правительственным постановлением власть поставит точку в проблеме, которая с каждым годом приобретает все более серьезный характер.Лес издавна был одним из главных национальных богатств России. Огромные территории на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Карелии покрыты лесами, причем среди пород произрастающих деревьев есть и очень ценные, пользующиеся большим спросом на мировом рынке древесины. Главным направлением вывоза леса из Сибири и Дальнего Востока традиционно является Китай. Что касается северо-западных регионов РФ, то вывоз леса из них ориентирован на Финляндию.Чаще всего китайские покупатели древесины действуют в сговоре с российскими предпринимателями и преступными группировками, в большинстве случаев – при попустительстве и даже покровительстве местных коррумпированных чиновников и силовиков. В результате продолжается варварская вырубка лесов, а древесина, включая ценные породы, вывозится в Китай. Например, только одна российско-китайская группировка вывезла в КНР древесину монгольского дуба и маньчжурского ясеня на общую сумму в 458 млн рублей. Можно себе представить общие масштабы нелегального экспорта леса и те суммы, которые преступные группировки получают от этой деятельности.В Томске в феврале 2020 г. была разоблачена преступная группировка, организовавшая незаконный вывоз древесины из страны. Здесь общая сумма выручки еще выше – следователи оценивают ее в 700 млн рублей. Но в данном случае главным направлением вывоза леса был Узбекистан: в этой среднеазиатской республике практически нет своих лесов, поэтому древесина очень ценится.Общий ущерб от незаконного вывоза древесины и вырубки леса оценивается экспертами в 1 трлн рублей ежегодно, так как речь ведь идет не только о стоимости вывезенной древесины, но и о необоснованных вырубках леса, их последствиях для экологии. Такие колоссальные деньги страна теряет, не имея возможности (или желания?) навести порядок в лесной отрасли.Незаконные вырубки леса – это не только вывоз, часто за бесценок, ценных пород древесины за пределы страны. Это еще и непоправимый ущерб окружающей среде, причем связанный не только с собственно вырубкой лесов, но и с сопровождающими преступные действия попытками скрыть следы вырубки.Например, один из самых распространенных способов сокрытия следов – лесные пожары. Мы видим, как они с печальной регулярностью вспыхивают в самых разных уголках нашей страны. Конечно, далеко не во всех случаях возгорания связаны с действиями злоумышленников, но поджоги леса для сокрытия следов вырубки случаются часто.В то ж время, не стоит забывать о том, что вывоз леса дает огромную прибыль, которая делится не только между самими теневыми дельцами, но и между чиновниками, которые так или иначе эти преступные деяния покрывают. Ведь понятно, что огромные составы леса не могут выйти за пределы России без соответствующего прикрытия, хотя бы в виде «документов» на эти партии.Но документы оформляются не бизнесменами и не бандитами, а самими представителями власти. И главными виновниками в вырубке лесов являются, безусловно, именно коррупционеры в региональных и муниципальных администрациях и других органах исполнительной власти. На скамье подсудимых они должны сидеть рядом с теми, кто лес вырубает и вывозит, и только такое развитие событий можно назвать справедливым. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





94 Источник Похожие новости Я бунтарь, который один раз уже поменял свою страну на красивую упаковку Новый, но не лучший. Размышления о новом «Винторезе» Атака с юга: США решили вытеснить "Газпром" из Турции Китай против Индии: не довести ситуацию до войны "Убивают все живое". Как на Украине рубят лес и добывают янтарь Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев Новости партнеров