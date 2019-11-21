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Спасти православное единство: Иерусалимский Патриарх зовет глав церквей на встречу
21 ноября 2019, 21:09 • 24 • В России
Патриарх Иерусалимский Феофил III выступил в Москве, где ему вручили премию Международного фонда единства православных народов, с громким предложением - организовать в Иордании «братскую встречу в любви» глав Поместных православных церквей (всего их 15) для преодоления раскола.
- Мы стоим перед Богом и у нас нет другого пути, кроме как приложить все усилия для защиты нашего единства. Пользуясь данной возможностью, объявляем, что мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашемитском Королевстве для проведения братской встречи любви, дабы засвидетельствовать перед церковью и миром единство православной церкви и нашу православную веру, - отметил предстоятель Иерусалимской церкви.
Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перестал поминать за богослужением предстоятелей Константинопольской, Александрийской и Элладской церквей из-за признания ими украинских раскольников. Иерусалимский патриархат не признает так называемую «Православную церковь Украины» и допускает к служению у гроба Господня и других святынь исключительно духовенство канонической Украинской православной церкви.
- Сейчас на наших церквях лежит особая ответственность за судьбу мирового православия, которое стоит перед труднейшими вызовами. Мы благодарны за то, что в столь непростое время вы прибыли сюда засвидетельствовать единство православной церкви и свою любовь во Христе, - поблагодарил Феофила ранее в четверг на совместной службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл. - Иерусалимская церковь - это хранительница Гроба Господня и Святой земли на месте жизни Спасителя, колыбель всего мирового православия, матерь всех наших Поместных церквей, включая самые древние.
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