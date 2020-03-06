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Спасти «Пацаева»

06 марта 2020, 06:35  •  26 • Аналитика

Вам что-нибудь говорит название «Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР»? Под вымпелом АН СССР с 60-х годов и до середины 90-х ХХ века в океан ходили суда, оснащённые аппаратурой приёма телеметрии с космических аппаратов и управления ими, а также системами связи с ЦУПом. По сути, эти суда были плавучими измерительными пунктами, подобными наземным. Находясь в океане, они существенно расширяли возможности ЦУПа получать информацию с орбиты, поддерживать связь с космонавтами, а порой – управлять космическими аппаратами, летящими вне зоны видимости наземных станций.


Вопрос: какое отношение «Военное обозрение» имеет к теме об Академия наук и её судах?



Всё просто. И сложно. Принадлежность Академии наук – это легенда прикрытия «9-й Отдельного морского командно-измерительного комплекса», или, кратко, – 9-й ОМКИК в составе Главного управления космических средств при Минобороны. В длительных, до 9-11 месяцев, рейсах вымпел АН позволял этим судам заходить в иностранные порты для бункеровки, пополнения запасов продовольствия и отдыха людей. Люди – это экипаж и так называемая экспедиция. Экипаж набирался из моряков Балтийского и Черноморского пароходств, а члены экспедиции – из офицеров и служащих Советской Армии. И, как положено в армии, экспедиция имела собственный номер войсковой части и командира – начальника экспедиции. Легенда, как и гражданская одежда членов экспедиции, мало кого вводила в заблуждение в портах захода. Из газетной статьи: «Сегодня в наш порт зашло научно-исследовательское судно такое-то. Начальник экспедиции – полковник такой-то».

Суда флота космической службы причастны ко всем значимым событиям в отечественной космонавтике: полёт Юрия Гагарина, старты автоматических станций к Венере и Марсу, запуски сотен спутников связи и навигации, спутников военного и научного назначения. Эти суда сопровождали лунную программу СССР, программу пилотируемых полётов, испытание беспилотного многоразового корабля «Буран».


Ну ладно, это понятно. А что такое «Пацаев»? От чего его надо спасать? И зачем?

Флот космической службы к 1990 году насчитывал 11 судов. Одно из них – «Космонавт Юрий Гагарин». Корабль, построенный в 1971 г., до сих пор мог бы считаться самым крупным из всех подобных. Сегодня из этих 11 остался только «Космонавт Виктор Пацаев». Остальные в промежутке между 1990 и 2005 годом ушли на слом.


А «Пацаев», в 1996-м оказавшись в руках Российского космического агентства (теперь — Роскосмос), долго был без работы, в 2001-м оказался у причала Музея мирового океана в Калининграде и с 2003-го даже трудился – стоя у причала обеспечивал связь российского сегмента МКС с ЦУПом, одновременно привлекая публику необычной «космической» внешностью.

Но примерно пять лет назад стало ясно, что Роскосмос в услугах «Пацаева» вот-вот перестанет нуждаться и тогда ему одна дорога – на слом. Уникальное, единственное оставшееся – на слом! Ветераны решили, что это недопустимо и приняли меры. На собранные ими средства провели историко-культурную экспертизу, и в 2016-м «Пацаев» стал объектом культурного наследия народов России. От уничтожения вроде бы спасли.

Когда же в 2017-м он стал не нужен Роскосмосу, ветеранам пришлось решать проблему: как не только сохранить судно, но и сделать из него памятник отечественной космонавтике и специальному судостроению, как обустроить на нём музей флота космической службы, о котором мы мечтали. Роскосмос, к его стыду, категорически отказался от этой идеи. Минкультуры – тоже.

В этот момент на призыв ветеранов откликнулись военные. Командующий ЗапВО А. Картаполов, ныне заместитель министра обороны, побывал в Калининграде, увидел «Пацаева» и заявил: «Возьмём в кронштадтский парк «Патриот». Ещё бы! 120 мест в каютах для юнармейцев, камбуз, спортзал, множество помещений для учебных классов и выставок и, главное, полностью оснащённые лаборатории со множеством стоек ещё недавно работавшей по МКС аппаратуры приёма и обработки телеметрии, спутниковой и КВ-связи, станция системы единого времени… Это же какая популярность светит «Пацаеву», встань он на Усть-Рогатке в Кронштадте!

С тех пор прошло два года. В 2018-м и начальник Генштаба ВС РФ и министр обороны РФ подтвердили: «Пацаев» будет принят в состав парка «Патриот». Начали прорабатывать планы приёма-передачи. Владелец, АО «НПО измерительной техники», подготовил документы для безвозмездной передачи судна военным. И… дело встало.

«Патриот» оформился как юрлицо только в начале 2019-го. Его штат и бюджет на 2020 г. – на минимуме. Принять «Пацаева» не может.

Наступил 2020-й.



В феврале на Морколлегии на вопрос о «Пацаеве» представители Минобороны и ВМФ заявляют: «Пацаева» принять не можем. Требуется дорогостоящий ремонт». И называют сумму – 2,5 млрд. рублей.

Начальник Генштаба ВС РФ В. Герасимов отвечает ветеранам: военные готовы принять судно, но уже отремонтированным и музеефицированным. Причём задача ремонта и музеефикации перекладывается на правительство Калининградской области, Минкультуры и Роскосмос. По-русски это называется «халява».

Аналогичный ответ – из Главного военно-политического управления, возглавляемого А. Картаполовым, который в 2017-м обнадёжил нас (его слова при личной встрече: «У нас всё получится»).

Вот так. Ещё два года назад Минобороны было согласно принять «Пацаева», не выдвигая никаких дополнительных условий к дарителю. Ещё два года назад зам. командующего Балтфлотом С. Елисеев называл стоимость ремонта – до 100-150 млн. руб.

Теперь Минобороны идёт на попятный. Откуда взялась сумма в 2,5 млрд.? Видимо, с потолка, так как ни сметы, ни оценки стоимости ремонта никто не проводил.

Тупик? И что дальше?

Продолжать начатое. У нас не так уж и много возможностей. Только писем в правительство, в министерства и ведомства послано около сотни. Большинство ответов, как водится, – отписки. В ходе личных встреч (с В. Мединским, А. Картаполовым, С. Елисеевым) нам говорили то, что мы хотели услышать. Однако мы нашли поддержку у СМИ, ОНФ и у депутатов Госдумы (С. Говорухин, В. Лысаков, В. Терешкова, Р. Романенко, Е. Серова).

В общем, мы ещё поборемся.

«Пацаев» должен жить. Жить как музей и памятник и служить людям. Иначе все слова о воспитании уважения к истории своей страны и патриотизма останутся лишь словами.
Владимир Прощенко

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