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Спасти от "Новичка" за 32 дня: Врачи Charite избавились от "берлинского пациента"

24 сентября 2020, 02:35  •  26 • В мире
Врачи Charite выписали Алексея Навального из немецкой клиники. От "берлинского пациента" тут избавились всего за месяц. По подсчётам клиники, Навальный провёл у них 32 дня. В свете обвинений в "отравлении" блогера ядом типа "Новичка" скорость выздоровления оппозиционера кажется фантастической.
В полном тексте заявления клиники Charite о состоянии Алексея Навального указывается, что пациент поступил в ним 22 августа 2020 года. И теперь выписан из стационара.
"Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить", - считают немецкие врачи.
Тут же подсчитали и количество проведённых оппозиционером дней в Charite. В общей сложности - месяц, точнее 32 дня, из которых 24, как уверяется, блогер провёл в реанимации. И теперь от "берлинского пациента" врачи клиники всё же избавились.
Впрочем, есть один любопытный нюанс: в свете обвинений в "отравлении" Навального ядом типа "Новичка" скорость выздоровления оппозиционера кажется просто фантастической.
Хорошие новости для сторонников Навального: лечащие его врачи "считают возможным полное выздоровление" блогера. К такому выводу медики пришли, основываясь на данных его течения болезни и состояния в целом на сегодняшний день. Но тут же добавили ложку дёгтя в бочку меда, подчеркнув, что "ещё слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления.
Внезапную выписку Навального интернет-сообщество восприняло по-разному.
Блогер Сергей "Zergulio" Колясников в своём Telegram-канале не без иронии заметил, что "самое громкое и освещаемое мировыми СМИ лечение панкреатита закончилось".
А вот Ксения Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня" заявила, что "всё-таки человек в рубашке родился".

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