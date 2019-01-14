«Спасти не удалось»: мэр польского Гданьска скончался после нападения вооружённого ножом преступника

В больнице скончался мэр польского Гданьска Павел Адамович. Вечером 13 января во время благотворительного концерта на него напал вооружённый ножом преступник. Злоумышленник нанёс ему несколько ударов, в том числе в область сердца. Он объяснил свои действия тем, что был незаконно осуждён. Ранее мужчина сидел в тюрьме по делу об ограблении банков. Подозреваемый не признал вину в убийстве мэра.

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от ножевых ранений. Об этом сообщили в Университетском клиническом центре, куда градоначальника доставили после нападения.

«Несмотря на все усилия, нам не удалось его спасти», — сообщил врач больницы Томаш Стефаняк.

13 января во время благотворительного мероприятия фонда «Большой оркестр праздничной помощи» (WOSP), на котором собирали средства для помощи медицинским учреждениям, на политика напал 27-летний мужчина. Он выбежал на сцену и нанёс Адамовичу несколько ударов ножом, в том числе в область сердца. После этого нападавший прокричал в микрофон, что сидел в тюрьме, будучи невиновным.

Мэр Гданьска Павел Адамович

Reuters

© Agencja Gazeta / Bartosz Banka

Преступник был практически сразу задержан и допрошен. Ему предъявлены обвинения в убийстве мэра Гданьска. Источники польского государственного агентства PAP сообщили, что в 2013 году злоумышленник вместе с двумя подельниками нападал на кредитные союзы и банк Credit Agricole. По данным агентства, Стефан тогда был приговорён к пяти с половиной годам тюрьмы.

Polske Radio 24 сообщает, что мужчина получил доступ на мероприятие как сотрудник прессы. Полиция на данный момент устанавливает детали его проникновения.

Подозреваемый в убийстве мэра не признал вину, сообщила представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. Заявление о временном аресте направлено в суд.

Глава WOSP Ежи Овсяк заявил, что уходит с поста руководителя фонда.

«Я ухожу с поста главы фонда, то есть президента правления WOSP, — сказал Овсяк на пресс-конференции. — Трудно винить организаторов. Это случилось на прекрасной, мирной, фантастической и близкой сердцу многих поляков сцене».

«Насилие привело к трагическому результату»

Свои соболезнования в связи со смертью градоначальника выразили многие польские политики. Так, глава государства Анджей Дуда обратился к семье и близким Адамовича со словами поддержки.

«Я прошу Бога о поддержке семьи покойного. Враждебность и насилие привели к самому трагическому результату», — написал польский президент в своём Twitter.

Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego.

Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 января 2019 г.

В ходе брифинга он сообщил, что в день похорон мэра Гданьска в республике будет объявлен национальный траур. Дата похорон пока не определена.

Также власти приняли решение отказаться от проведения марша против насилия и ненависти, который был запланирован на 15 января. В свою очередь, мэр Варшавы принял решение объявить трёхдневный траур — 15, 16 и 17 января.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил со словами поддержки в адрес близких Адамовича и отметил, что смерть мэра Гданьска — «великое зло».

«Убийство мэра Павла Адамовича является огромной трагедией для всех нас. Это великое зло, которое вызывает проклятие, великую печаль и скорбь», — написал он в Twitter.

Дональд Туск, занимающий пост председателя Европейского совета, также прокомментировал смерть Адамовича.

«Павел Адамович, мэр Гданьска, представитель солидарности и свободы, европеец, мой хороший друг, был убит. Покойся с миром», — написал он в своём Twitter.

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace. — Donald Tusk (@eucopresident) January 14, 2019

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд в связи с гибелью мэра заявил, что насилию нет места в демократическом обществе.

«Я глубоко опечален, узнав, что мэр Гданьска Павел Адамович скончался после ужасной атаки ножом на благотворительном мероприятии вчера вечером», — цитирует заявление Ягланда РИА Новости.

Погибший был другом Калининградской области, рассказал губернатор российского региона Антон Алиханов.

«Я считаю, что это был друг Калининградской области​​​. Лично ещё раз хочу выразить свои соболезнования семье господина Адамовича, он был хорошим человеком, очень долго возглавлял Гданьск. Мы были с ним лично знакомы, сожалею об этой утрате», — сказал Алиханов в беседе с журналистами.