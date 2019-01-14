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«Спасти не удалось»: мэр польского Гданьска скончался после нападения вооружённого ножом преступника
14 января 2019, 23:40 • 56 • В мире
В больнице скончался мэр польского Гданьска Павел Адамович. Вечером 13 января во время благотворительного концерта на него напал вооружённый ножом преступник. Злоумышленник нанёс ему несколько ударов, в том числе в область сердца. Он объяснил свои действия тем, что был незаконно осуждён. Ранее мужчина сидел в тюрьме по делу об ограблении банков. Подозреваемый не признал вину в убийстве мэра.
Reuters © KFP / Anna Rezulak
Мэр польского города Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от ножевых ранений. Об этом сообщили в Университетском клиническом центре, куда градоначальника доставили после нападения.
«Несмотря на все усилия, нам не удалось его спасти», — сообщил врач больницы Томаш Стефаняк.
13 января во время благотворительного мероприятия фонда «Большой оркестр праздничной помощи» (WOSP), на котором собирали средства для помощи медицинским учреждениям, на политика напал 27-летний мужчина. Он выбежал на сцену и нанёс Адамовичу несколько ударов ножом, в том числе в область сердца. После этого нападавший прокричал в микрофон, что сидел в тюрьме, будучи невиновным.
Преступник был практически сразу задержан и допрошен. Ему предъявлены обвинения в убийстве мэра Гданьска. Источники польского государственного агентства PAP сообщили, что в 2013 году злоумышленник вместе с двумя подельниками нападал на кредитные союзы и банк Credit Agricole. По данным агентства, Стефан тогда был приговорён к пяти с половиной годам тюрьмы.
Polske Radio 24 сообщает, что мужчина получил доступ на мероприятие как сотрудник прессы. Полиция на данный момент устанавливает детали его проникновения.
Подозреваемый в убийстве мэра не признал вину, сообщила представитель прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк. Заявление о временном аресте направлено в суд.
Глава WOSP Ежи Овсяк заявил, что уходит с поста руководителя фонда.
«Я ухожу с поста главы фонда, то есть президента правления WOSP, — сказал Овсяк на пресс-конференции. — Трудно винить организаторов. Это случилось на прекрасной, мирной, фантастической и близкой сердцу многих поляков сцене».
«Насилие привело к трагическому результату»
Свои соболезнования в связи со смертью градоначальника выразили многие польские политики. Так, глава государства Анджей Дуда обратился к семье и близким Адамовича со словами поддержки.
«Я прошу Бога о поддержке семьи покойного. Враждебность и насилие привели к самому трагическому результату», — написал польский президент в своём Twitter.
В ходе брифинга он сообщил, что в день похорон мэра Гданьска в республике будет объявлен национальный траур. Дата похорон пока не определена.
Также власти приняли решение отказаться от проведения марша против насилия и ненависти, который был запланирован на 15 января. В свою очередь, мэр Варшавы принял решение объявить трёхдневный траур — 15, 16 и 17 января.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил со словами поддержки в адрес близких Адамовича и отметил, что смерть мэра Гданьска — «великое зло».
«Убийство мэра Павла Адамовича является огромной трагедией для всех нас. Это великое зло, которое вызывает проклятие, великую печаль и скорбь», — написал он в Twitter.
Дональд Туск, занимающий пост председателя Европейского совета, также прокомментировал смерть Адамовича.
«Павел Адамович, мэр Гданьска, представитель солидарности и свободы, европеец, мой хороший друг, был убит. Покойся с миром», — написал он в своём Twitter.
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд в связи с гибелью мэра заявил, что насилию нет места в демократическом обществе.
«Я глубоко опечален, узнав, что мэр Гданьска Павел Адамович скончался после ужасной атаки ножом на благотворительном мероприятии вчера вечером», — цитирует заявление Ягланда РИА Новости.
Погибший был другом Калининградской области, рассказал губернатор российского региона Антон Алиханов.
«Я считаю, что это был друг Калининградской области. Лично ещё раз хочу выразить свои соболезнования семье господина Адамовича, он был хорошим человеком, очень долго возглавлял Гданьск. Мы были с ним лично знакомы, сожалею об этой утрате», — сказал Алиханов в беседе с журналистами.
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