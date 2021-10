Спасти мир своим примером. Мировые СМИ не поняли смысл валдайской речи Путина • 52 • Политика Мировые СМИ не увидели главного в валдайском выступлении Путина – манифеста глобального консерватизма. И что Россия, если получится, всё-таки спасёт мир. Ретранслируя установку глобальной теневой власти или своих национальных правительств, мировые СМИ постарались не заметить истинного значения выступления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Манифест русского консерватизма – единственной реальной надежды на спасение человеческой цивилизации от грядущего леволиберального Содома – был раздёрган на цитаты, касающиеся актуальных для тех или иных стран политических, экономических проблем или социальных вопросов. Упорно делался вид, что речь идёт о заурядном, пусть и несколько оригинальном выступлении русского президента. Ведущие СМИ наиболее влиятельных стран мира сообщали о выступлении Путина спокойно, без придыхания, чтобы ни в коем случае не "зацепить" своих читателей и не спровоцировать их на "включение" собственной головы в ситуации, когда именно о ней на самом деле идёт речь. Всё в одну кучу и грубый примитив Типичным комментарием может считаться такой пассаж свалившего всё в одну кучу американского агентства Bloomberg : "Русский лидер не позволил загнать себя в угол бывшему помощнику Дональда Трампа , когда тот попросил его прокомментировать сообщения о том, что экс-президент США может выдвинуть свою кандидатуру вновь в 2024 году. Путин почти четыре часа во время трансляции встречи клуба "Валдай" говорил по широкому кругу вопросов, начиная с отрицания либеральных западных подходов к гендерной и сексуальной идентичности и заканчивая российским консерватизмом, ценами на газ, использованием изменений климата для продвижения политических целей и взрывом в Бейруте в 2020 году, который сровнял с землёй значительную часть столицы Ливана". Главную же идею путинского выступление Bloomberg вообще постарался скомпрометировать : Бывший шпион КГБ защищал традиционные консервативные ценности, предупреждая, что западная политика в отношении пола и сексуальной идентичности ставит под угрозу выживание человеческой расы. Американскому агентству вторит совсем не уважающая умственные способности своих читателей британская Daily Mail : "Владимир Путин раскритиковал "чудовищный" Запад за то, что он учит детей менять пол, заявив, что это "близко к преступлению против человечности… Кремлевский лидер сказал: "Ужасно, когда детей на Западе учат идее, что мальчик может стать девочкой". Однако, утверждает издание, всё это лишь повод отвести от Кремля критику за… неспособность обуздать коронавирусный кризис в самой России, "быстрый рост числа случаев заражения ковидом". Главное – не зацепить Но это всё же нетипичная реакция. Более типичной является "никакое", чисто объективистское освещение проблематики Валдайского форума, как, например, у The Washington Post . Всё тут вроде бы фактологически правильно, но самого важного – нет. Да, действительно, Путин "похвалил Байдена за проявленное мужество отдать приказ о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на неизбежную внутреннюю критику, и оспорил мнение о том, что этот шаг подорвал мировую мощь США". Да, Россия готова поставлять в ФРГ с конца года, если будет получено разрешение немецкого регулятора, по дну Балтийского моря 55 млрд кубометров русского газа. Издание также сообщило, что президент России обвинил в газовом кризисе руководство ЕС, высказался на тему "иностранных агентов", о сотрудничестве с Вашингтоном по различным вопросам, в частности, о борьбе с терроризмом, о втягивании Западом Украины в НАТО без предоставления формального членства, но с возможностью размещения на её территории чего угодно, что для Москвы совершенно неприемлемо. И далее в таком же духе. Цитатки по интересам Другие издания не удосужились сделать даже этого, просто выделив из огромного выступления Путина пару наиболее близких для своего профиля и текущих интересов своих стран тем. Британская Financial Times , например, взяла тему газа, не забыв добавить, что Москва ставит его поставки в Европу " в зависимость от одобрения "Северного потока – 2", тогда как "США и некоторые восточноевропейские страны говорят, что Россия хочет использовать трубопровод стоимостью 10 млрд долларов, который идёт в обход Украины, в качестве геополитического оружия, чтобы увеличить зависимость ЕС от Москвы и лишить Киев доходов от транзита". Немецкие СМИ, в целом проигнорировавшие валдайское выступление Путина (мнения по стратегическим вопросам Германии иметь не положено), сосредоточили внимание, разумеется, на "правах человека", приостановке по этой причине работы "Петербургского диалога" и "современных ценностях" ( DPA , Bild ). Французские СМИ – на Мали и ЧВК "Вагнер" ( AFP ). Японцев, разумеется, интересовали темы Курил и возможность их заполучить через… развитие "гражданского общества" в России ( Kyodo , Asahi ). Китайские СМИ выделили две темы: двусторонние отношения и Афганистан ( Xinhua и др ) . Государственное агентство Китая подчёркивает: Русский президент заявил, что Москва и Пекин продолжат взаимодействовать для продвижения диалога с соответствующими структурами в Афганистане… Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не нацелены против кого бы то ни было и опираются на интересы граждан обеих стран. Индийские СМИ действуют в таком же ключе. "Владимир Путин заявил, что Афганистан должен получить экономическую поддержку, и следует разморозить его финансовые активы, поскольку стабильность в Афганистане отвечает интересам всех его соседей", – пишет, в частности, The Times of India . Тема Афганистана для Нью-Дели и Пекина находится в приоритете потому, что Индия сильно вложилась туда при прошлом режиме и боится эти инвестиции потерять, и она опасается также укрепления там позиций своего смертельного врага и китайского союзника – Пакистана, а Китай, напротив, хочет заменить в Афганистане Индию при новом режиме во всех отношениях. Редкое исключение Турки взбесились из-за "признания" Крыма королевой Великобритании Редким исключением является статья Рода Дреера "Путин всё понимает. Почему не понимаем этого мы?" в журнале The American Conservative . Она бьёт в самую суть. В том числе потому, что Дреер определённо не является другом России и её президента, которого считает "соперником Америки № 2 в мире" и вполне видит наши несовершенства. Но он честен перед своей совестью, и тем ценнее поэтому его мнение. Автор открыто признаёт, что совершенно не ожидал, что "бывший полковник КГБ", "кто должен знать всё о советском тоталитаризме", подтвердит его основные тезисы. Дреер выделил основное: "Президент России Владимир Путин во время выступления в четверг резко критиковал крайне левую проснувшуюся идеологию , которая, по его словам, вызывает социальные болезни во всём западном мире, заявив, что она ничем не отличается от того, что произошло в России во время революции 1917 года". Дреер подробно цитирует слова и целые пассажи из выступления Путина на этот счёт, прозвучавшие на Валдайском форуме – об агрессивном вымарывании целых страниц собственной истории, "обратной дискриминации" большинства в интересах меньшинств, о требованиях левых и либералов отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов, что является якобы "вехами движения к общественному обновлению" и "прогрессу". Он приводит также предупреждение Путина о том, что при большевиках, отличавшихся нетерпимостью к другим мнениям, всё это в России "мы уже проходили, у нас это уже было". Подробно процитировав и полностью изложив консервативный манифест Путина и затронув, в частности, "культуру отмены", цензуру классиков, "расизм наоборот", доносительство на несогласных и гендерное безумие, Дреер пишет: " Прочтите эту речь всю… Что бы вы о Путине ни думали, здесь он говорит Божьи истины". Статья завершается призывом "проснуться", прислушаться к голосу Путина и беглецов из бывшего СССР, приехавших некогда в США в "поисках свободы от коммунистического тоталитаризма", которые отчаянно хотят предостеречь американцев от нависшего над ними леволиберального сумасшествия, но которых "немногие из нас хотят слушать". Что с того? Какое значение имеет мнение этого американца и всех честных людей Запада для России? Колоссальное. Потому что русским всегда было мало того, что другим народам было сверх крыши. Нас не устраивает ни западный конформизм, ни тесно связанный с ним, уходящий к тому же на наших глазах в прошлое филистерский уют, приземлённые обывательские цели, мелкий национальный эгоизм. Единственный способ для России, так обжегшейся в ХХ веке на левацком тоталитаризме, стать светочем для остального мира, не подходя на роль лидера ни по численности населения, ни по экономической мощи, заключается лишь в одном. А именно – под флагом "разумного консерватизма" стать защитницей высшей человеческой культуры и цивилизации, естественных моральных и нравственных норм, защитить их от трупного яда разлагающегося Запада. Почему это не может стать нашей национальной идеей, которая одновременно не может не иметь мирового значения? Спасти мир, а, значит, и себя тоже, может только Россия. Даже не залезая в дела других, а у себя дома, собственным примером. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







