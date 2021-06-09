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Спасти Макрона: Пощёчину президенту показали с нового ракурса

09 июня 2021, 19:25  •  251 • В мире
В Telegram-канале "Пул №3" появился новый кадр инцидента в Дроме, где один из местных жителей дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону. На снимке охрана пытается спасти лидера страны от удара.
Инцидент с пощёчиной произошёл во вторник во время поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Дром на юго-востоке страны. Глава государства подошёл к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать.
Внезапно один из мужчин что-то выкрикнул президенту и затем ударил политика по лицу. На опубликованном в Telegram-канле "Пул №3" снимке видно, как охрана пытается спасти Макрона, уводя его от пощёчины.
Нападавшего задержали, так же как и его сообщника, который снимал инцидент на камеру. Оба находятся под стражей.

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