Спасти коррупционера: Депутаты отклонили поправки из "ультиматума Путина". Это конец?

В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин объявил о требованиях, которые будут исполнять все чиновники. По большому счёту, это одни из самых радикальных изменений десятилетия.

Владимир Путин запретил иметь высшему руководству страны "иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства". Отныне "главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи" должны исполнять всё в соответствии. А если нет - лишатся должностей.

Однако на этой неделе комитет по законодательству Госдумы отклонил большую часть поправок к Конституции от КПРФ и "Справедливой России", поступившие ко второму чтению соответствующего законопроекта.

В число учтённых попали три инициативы депутатов от КПРФ. Одна из них запрещает депутатам иметь имущество за рубежом, вторая обязывает супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России и третья вводит аналогичное ограничение для семей сенаторов. Источник РБК в думском комитете уточнил, что пометка «учесть в редакции» означает, что поправку не включат в окончательный текст, но будет принята другая поправка на схожую тему.

"Это означает, что данная поправка учтена, но утверждается формулировка близкой по смыслу другой поправки. А статус "принять" есть у поправки, в которой нет запрета детям и женам парламентариев постоянно жить за границей", - прокомментировал политолог Александр Пожалов.

В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько обсудил тему с депутатом Госдумы Александром Ющенко, попросив его объяснить, что значит формулировка "учесть в редакции".

"Мы настаивали на том, чтобы чиновники и те, которые работают на государство, от которых зависит решение дальнейшего государственного развития находились на территории России, и не имели никакого даже намёка на двойное гражданство, это принципиальный вопрос. А то и жены, и ближайшие родственники. Почему - потому что, во многом, это вариант ухода от так называемой этой нормы. Поэтому это одна из поправок. Но у нас были гораздо более широкие наши предложения, из 15-ти пунктов, которые мы предлагали. Но из 15-ти поправок 12 были отвергнуты, а это принципиальные предложения, которые связаны с распределением недр, с пенсионным возрастом, с минимальной квартирной платой, по совокупности семейного дохода, которое не должно превышать 10%. А также принципиальный вопрос подоходного налога", - прокомментировал Ющенко.

Он подчеркнул, что его фракция всё-таки настаивает на том, чтобы поправки о детях и недвижимости депутатов были приняты в том виде, в той формулировке, которая изначально была озвучена.

"И чтобы они были не просто приняты, они должны работать. Но, к сожалению, сегодня наша политическая и финансовая элита, во многом, так или иначе, уходя от таких норм, перераспределяет свои средства, перераспределяет свое владение недвижимостью на ближайших родственников, не мешая им оставаться окончательными интересантами, бенефициарами как раз зарубежной, западной экономики. Поэтому, во многом, дети у них учатся там, ближайшие родственники находятся там, недвижимость находится там", - заявил Ющенко.

По его словам, такая ситуация сохранится, пока недвижимость и счета представители политической элиты будут записывать на своих родственников.

"От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Именно поэтому, если мы действительно говорим о борьбе с коррупцией и формировании как раз интересов политической элиты, с концентрацией именно на развитии нашей страны, чтобы её сделать конкурентоспособной и привлекательной, то не надо смотреть в разные стороны по другим странам", - резюмировал Ющенко.