Спасти хунту Украины — это заткнуть свободу слова

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Перед украинскими выборами власти начинают решительный этап зачистки информационного поля

Под прикрытием декларируемых либеральных лозунгов компрадорские украинские элиты выстраивают реакционную диктатуру монополистического капитала, оформленную в ультраправую эстетику. Неотъемлемым атрибутом подобной диктатуры является ограничение свободы слова, масштабы которого достигли при нынешних властях небывалых высот. Пока еще президент Украины Петр Алексеевич Порошенко сам в прошлом был небезуспешным медиаменеджером и отлично понимает насколько важно держать под плотным контролем информационную среду.

Зачистка медиаполя под правящий на Украине режим начался еще весной 2014 года, когда был введен запрет на вещание российских телеканалов. Отчасти украинцы обходят этот запрет, устанавливая недешевые спутниковые тарелки. Правда, один из депутатов Верховной Рады, представляющий «Радикальную партию» Олега Ляшко, предложил выделить специальный отдел в МВД для спиливания спутниковых тарелок, транслирующих российские каналы. Отметим, что не единожды фиксировались случаи, когда «активисты» наведывались в кафе/рестораны/отели, где транслировались российские телеканалы, требуя от полиции начать уголовное производство в отношении владельцев заведений.

В целом, вопрос с украинским телевидением киевские власти практически решили. Так, украинское издание «Новое Время» совместно с мониторинговым агентством «Медиапульс» изучили содержание итоговых выпусков новостей с сентября 2016-го по май 2017-го: в колоссальном массиве информации нашлось всего лишь 6% относительно критичных высказываний о Порошенко (притом в 2014-2015 годах этот показатель и вовсе составлял 2%). Нередко происходит определенный сговор: владельцы медиа проявляют излишнюю сервильность к правящей верхушке в обмен на предоставление бизнес-преференций.

Похожими методами воздействуют на печатные издания, радио, интернет-порталы. С кем из владельцев СМИ не удается договориться по вопросу изменения информационной политики в «правильную» сторону, соответствующие медиаресурсы становятся объектом расправ со стороны ультраправых и спецслужб, а также лишаются лицензий.

В полной мере это на себе прочувствовал медиахолдинг «Вести», который связывают с бывшим, времен Януковича, главой Министерства доходов и сборов Александром Клименко: еще летом 2014 года редакция газеты «Вести» была разгромлена ультранационалистами, а в марте 2017 года у одноименной радиостанции отобрали лицензию. В начале 2018 года в офис газеты «Вести» наведалась военная прокуратура, учинив форменный погром.

Широкий резонанс получило дело Игоря Гужвы, одного из лучших медиаменеджеров Украины и главреда интернет-газеты «Страна.ua», публиковавшей записи беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Примечательно, что когда Гужва вынужден был бежать в Вену, прося политического убежища, глава МВД Арсен Аваков, с подачи которого функционирует печально известный сайт «Миротворец», оценил свободу слова на Украине на «пять с плюсом».

Год назад Совбез Украины издал указ о блокировании российских соцсетей. Это стало определенным пробным шаром, а поскольку противодействия в обществе нет, то наверняка под блокирование попадут множество других интернет-порталов в период предвыборной кампании. Согласно принятой Совбезом так называемой Доктрины информационной безопасности, СБУ получает полномочия блокировать «неугодные» порталы.

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Буквально на днях под репрессивный каток попал главред РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, коему инкриминируют государственную измену. Данное информагентство легально существовало в Киеве с 2014 года, и его работа не вызывала вопросов у киевских силовиков. Конечно, порой пресс-конференции, проводимые информагентством, могли сорвать ультраправые, но у полиции и СБУ претензий к РИА «Новости Украина» не было.

Однако приближение избирательной кампании (в следующем году должны состояться президентские и парламентские выборы) диктует свои законы: без стерилизации медийного поля у нынешних власть придержащих очень мало шансов остаться у руля государства. Предоставляющее площадку для оппозиционных журналистов и экспертов РИА «Новости Украина» было «белой вороной» среди украинских интернет-СМИ, что, впрочем, не мешало порталу быть одним из наиболее посещаемых на Украине – количество уникальных посетителей в сутки достигало 100-150 тысяч человек. Теперь же работа этой площадка заблокирована до лучших времен, следовательно поток критики в сторону правящего класса явно уменьшится.

Если попытаться сделать прогноз, что будет дальше с РИА «Новости Украина», то работа этой площадки может возобновиться лишь в следующем политическом цикле (быть может, под иным брендом). Еще один возможный вариант – переезд редакции в РФ, откуда и будет наполняться контентом сайт.

Несмотря на то, что задержание Вышинского получило широкий резонанс в информационном поле, большинство его украинских коллег никак не отреагировало на произошедшее. Промолчало и большинство представителей оппозиционных к киевским властям политических сил (и тех, кто так себя идентифицирует). Исключением является разве что глава оппозиционной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук, по мнению которого прекращение деятельности РИА «Новости Украина» является еще одним доказательством того, что нынешняя власть не церемонится с политическими оппонентами, методично сворачивая свободу слова в стране. «Украинский выбор» Медведчука, пребывающий в оппозиции к политическому и экономическому курсу Киева, не понаслышке знает, что такое давление властей, периодически сталкиваясь с атаками радикалов и запретом на деятельность в ряде украинских регионов. Что, однако, не отменяет подтвержденного социологами факта, что идеология, исповедуемая «Украинским выбором», постепенно восстанавливает свою популярность в украинском обществе (мир на Донбассе поддерживают 67% граждан, реиндустриализацию 38%, членство в НАТО – не более 43%, притом тенденция идет на спад – данные соцгруппы «Рейтинг»).

Выборы-2019 покажут, достигнет ли зачистка СМИ поставленных целей. Если, конечно, эти выборы состоятся. Ведь наверняка послемайданные власти мечтают ввести правовой режим военного положения, который позволит полностью задавить остатки оппозиции и нелояльных СМИ, а также, что самое главное, блокировать на неопределенный срок проведение выборов. Ведь в нынешней ситуации утрата власти в лучшем случае будет означать утрату активов, а то и личной свободы. Вот только непонятно, одобрит ли коллективный Запад вариант введения режима военного положения на Украине.

Денис Антонович

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