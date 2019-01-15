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Спасти капитана Мокряка. Прорвётся ли украинский «флот» в Керченский пролив

15 января 2019, 22:39  •  116 • Политика
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинских моряков до 24 апреля
Автор:
Рябцев Илья
Сегодня в Лефортовском суде столицы рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей украинских моряков, задержанных во время незаконного пересечения границы России. Суд удовлетворил это ходатайство и продлил срок содержания под стражей 24 украинских моряков до 24 апреля.
Задержанные, выдрессированные опытными адвокатами, ссылаясь на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, дружно оказывались отвечать на вопросы, не касающиеся установления их личностей и воинских званий. Тем самым в очередной раз была подтверждена линия защиты, центральным пунктом которой является незаконный характер задержания украинских моряков, находящихся в России в фактическом статусе военнопленных.
Очевидно, что именно в этом ключе и надо рассматривать обращение защиты к суду с просьбой передать рассмотрение ходатайств о продлении ареста задержанных в Московский гарнизонный военный суд (МГВС). Это подтвердил и один из адвокатов украиснких моряков, Николай Полозов, подчеркнувший, что
решение вопроса о продлении задержанным срока содержания под стражей должно приниматься именно военным судом, ввиду того, что на Украине они считаются военнопленными.

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