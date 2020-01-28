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Спасся от нацистов? Плати "по закону": о "низости и подлости" стран Запада к жертвам холокоста написал Сатановский

28 января 2020, 19:24  •  128 • Политика
Тем, кто спасся от нацистов в холокост, выставили счёт. И сделали это так называемые цивилизованные страны мира - на Западе, причём всё произошло "по закону". А на деле мы видим "низость и подлость", отмечает политолог Евгений Сатановский.
Политолог Евгений Сатановский рассказал о своей работе над темой холокоста, отметив, что в ходе сбора материала приходилось говорить с узниками гетто и концлагерей. Были и собеседники среди тех, кто прошёл и советские концлагеря помимо немецких, и эти интервьюеры сравнивали условия - "но это тема особая", отмечает политолог.
"Глубокие были старики. Кто-то нормальный. Кто-то с искалеченной на всю жизнь психикой. Жили бедно, всего боялись до ужаса, мало что в окружающем мире понимали, на любое доброе слово, от кого бы оно ни исходило, реагировали, как уличный котёнок на ласку... Отчего их так любили использовать в антиизраильских акциях. И левые. И арабы. И иранцы. Подло и цинично, но работает".
Проводить циничные эксперименты с подобными манипуляциями позволяет искалеченная психика пострадавших в концлагерях. Тем более что на публику подобное действует - "значит, оправдано". Среди жертв холокоста были самые разные люди - и герои, и мерзавцы, дети, наконец. Мерзавцы выживали чаще, отмечает Сатановский.
"Заметно по Соросу. Он там тоже был. У тех, кто воровал, спекулировал и предавал, шансов было больше. А если сотрудничал с нацистами и их местными помощниками, так и совсем немало. Хоть в юденрате. Хоть в еврейской полиции. Хоть помогал скупать у жертв драгоценности в обмен на продукты. И сам был сыт. И если выживал, не бедствовал. Как тот же Сорос".
В то же время очень мало шансов давало героическое сопротивление. А пассивное ожидание своей участи - и вовсе никаких. Конечно, можно было спрятаться. Но это только если не выдадут. Или сами не убьют те, у кого прячешься.
"Деньги, соль, сахар, мука, керосин... Что там ещё за еврея можно было получить? Опять же, дом с хозяйством, скотина и птица - если в деревне, добротная мебель, постельное бельё, одежда, посуда... Не говоря уже о тех же деньгах и украшениях. В хозяйстве всё годилось. Сколько в Польше, на Украине и в Прибалтике сохранили рачительные хозяева еврейской недвижимости, предварительно избавившись от хозяев? Кто помасштабнее, прибрали магазины и лавки, кафе и рестораны, театры и мюзик-холлы, заводы и фабрики. А самые толковые - банки. Или еврейские деньги в собственных банках, как швейцарцы. Они никого не резали на куски, не заражали никакими болезнями, не жгли живьём и не травили газом, не расстреливали и не морили голодом, не насиловали и не пытали. Просто ничего не отдали сиротам, даже если те помнили номера счетов и пароли. Завещания в лагерях смерти не выдавали. Ключей от банковских ячеек не сохраняли. А если и сохраняли..."
Евгений Сатановский в своём очерке перечисляет европейские страны, где "ещё подлее". Например, в Голландии и Бельгии и сегодня тем, кто смог сбежать от нацистов, "начисляют долги с пенями за время оккупации". Вроде бы и правильно по закону - "не платил, муниципалитет собственность отбирает, потому что положено так".
"В Дании с тех, кого вывезли в Швецию, аккуратно взяли расписки. И платили они по ним десятки лет после войны. Так что такое торжество низости, подлости и гнусности рода человеческого встаёт перед тобой, когда начинаешь заниматься историей холокоста... Туалеты и стадионы, огороды и сараи, жилые дома и школы на местах массовых расстрелов. Памятники, на которых нельзя было писать, что расстреливали евреев или цыган - исключительно "советских граждан". Здоровые как быки и процветающие бывшие нацисты и их соратники, живущие по соседству, а то и там, где жили жертвы, которых зачастую они сами и убили. Люди, спасавшие еврейских детей, до конца жизни боявшиеся осуждения соседей, которые не простили бы им этого... Смесь страшного и гнусного, урок, который никто не учил и не выучил, трагедия, которая может повториться в любой момент и в любой стране с кем угодно. Вот что такое на самом деле холокост. И этого уже не исправить", - подчеркнул Евгений Сатановский.

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