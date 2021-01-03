Спасла Россия: Оторванные листья страшного календаря

Автор:

Александр Цыганов

Кто-то ещё в середине года очень удачно пошутил: мол, историки привыкли оперировать эпохами; но когда они будут описывать 2020-й, эпохи они станут исчислять по его месяцам. Поначалу это показалось остроумным преувеличением. Сегодня, когда год кончается, упорно вспоминается ещё одна острота: "В каждой шутке есть доля шутки. Всё остальное – правда".

Причём правда оказалась далеко не шуточная...

Его уже встречали с опасениями, 2020-й…

Да, заранее ожидались многие важные события. И, конечно, отнюдь не печальные. По крайней мере, не все.

Россия готовилась торжественно, не жалея ни сил, ни средств, встретить 75-летие Великой Победы. Планировалась всероссийская перепись населения.

Ожидалось открытие движения российского газа по "Турецкому потоку", несмотря на угрозы со стороны США. Надеялись достроить отложенный в 2019 году из-за буквально сумасшедшего давления Вашингтона "Северный поток – 2". И с уверенностью прогнозировали открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Подготавливался ряд важных международных саммитов – традиционных и новых. Должны были пройти важные спортивные состязания, включая чемпионат Европы по футболу.

Конечно же, все заинтересованно ждали выборов президента США – такое событие в одной из самых влиятельных стран мира по умолчанию должно было оказать влияние на всю международную политику. Но и президентские выборы в Белоруссии тоже не могли не вызвать интереса в России – всё же это один из основных союзников нашей страны.

И на этом фоне все готовились к удару со стороны коронавируса. Он ещё с ноября 2019 года проявил себя в Китае, и специалисты представляли его опасность. С другой стороны, в Китае каждый второй год зарождался в последнее время опасный вирус. И человечество как-то справлялось. Полагали, что справится и теперь.

Словом, 2020-й встречали с опасениями – и ковид, и конфликты по всему миру, и американские выборы, да и вообще год високосный, – но и с оптимизмом.

Но год превзошёл и все опасения, и все ожидания.

О событийной буре в 2020 году

Январь. Уходит в отставку правительство России во главе с Дмитрием Медведевым; начинаются многообещающие экономические и частично политические изменения – на фоне расширяющейся по миру эпидемии и уже неотвратимого мирового экономического кризиса.

Парламент Великобритании утверждает законопроект о выходе страны из ЕС. Сразу же закон о Brexit подписывает королева Великобритании, затем – главы Европейского совета и Европейской комиссии.

В Ираке ракетным ударом США убит во время официального визита в соседнюю страну национальный герой Ирана генерал Касем Сулеймани. Это был откровенный вызов, тем более что в Вашингтоне подтвердили, что приказ об уничтожении генерала был отдан лично президентом США Дональдом Трампом.

Февраль. США и организация "Талибан"* (с которой по-прежнему никто не снял признания её террористической) подписывают соглашение о прекращении войны в Афганистане; Афганистан в перспективе уходит под контроль "Талибана".

Март. "Официальное" начало нового всемирного экономического кризиса. Обрушиваются основы американского фондового рынка. США вводят чрезвычайное положение.

Всё происходит на фоне расширяющейся пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения официально объявляет на планете пандемию. В большинстве стран мира объявляется тотальный карантин. Закрываются границы.

Отменяется чемпионат Европы по футболу. Отменяется Евровидение – 2020. Отменяются летние Олимпийские игры в Токио.

Апрель. Быстротечная, но упорная нефтяная война; ожидается катастрофичное падение цен на нефть. России предрекают основные потери, но Москва проявляет хладнокровие и решительность в отстаивании своих интересов. В результате взаимных уступок и тайных торгов ОПЕК согласует снижение добычи, но драматичное падение цен на нефть удалось предотвратить.

Май. В американском Миннеаполисе при аресте погибает криминальный афроамериканец. Гибель его связывают с жестокими действиями полиции, но создавалось ощущение, будто и власти, и люди, и, главное, неправительственные организации в США ждали и готовили бурную волну протестов, демонстраций и погромов под антирасистскими, а затем и под чёрно-расистскими лозунгами. Развивается межрасовый кризис, быстро переходящий в социальный кризис в США. Страна вооружается.

Июнь. Едва не начинается война между ядерными державами Индией и Китаем в результате вооружённого пограничного конфликта. В ходе него погибло несколько десятков солдат, что по всем международным нормам является законным поводом к войне. Но на сей раз реализм и ответственность государственных руководителей обеих стран помогают притушить огонь конфликта, не дав ему разгореться в большой пожар, как это случилось, например, в 1962 году.

Август. Чудовищный взрыв в порту города Бейрут в Ливане. Погибают десятки людей, почти треть города уничтожена. В Ливане разражается политический кризис.

Президентские выборы в Белоруссии начинаются с драматичного разрыва с Россией, которую Минск обвинил в засылке боевиков с целью повлиять на результаты голосования, а заканчиваются массовыми акциями протеста и попытками оппозиции устроить майдан. Массовость и явная прозападная управляемость протестов заставили официальный Минск пересмотреть прежний курс на развитие серьёзного политического кризиса между Белоруссией и Россией с целью получить экономические преференции. Запугать Кремль переориентацией ближайшего союзника на Запад не удалось. Россия в очередной раз показывает полнейшее хладнокровие и адекватность реакции.

Сентябрь. Начало серьёзной войны в Нагорном Карабахе, где Азербайджан стремится восстановить свой контроль над этой непризнанной республикой. Большое количество жертв, угроза перерастания войны в жестокий международный кризис с участием самих Армении и Азербайджана, а также России, Турции, протурецких сирийских боевиков, США. С примирительными инициативами Москвы стороны не соглашаются. Россия хладнокровно продолжает мирить воюющие стороны, одновременно связывая руки Турции.

Октябрь. Беспорядки в Киргизии, переходящие в восстание. Вновь сменяется власть в республике, вновь Москва хладнокровно на это смотрит, вполне законно ожидая, что никакая власть в этой стране не в состоянии изменить её пророссийскую ориентацию. Прежде всего в интересах самих приходящих к власти элит. Любой ориентации.

Ноябрь. Президентские выборы в США заканчиваются острым политическим противостоянием. Оба претендента заявляют о своей победе. Вся страна колеблется между двоевластием и безвластием, пока судьбу выборов решают суды и даже законодательные собрания ряда штатов. Все ждут повторения летних событий с расколом Америки на несколько лагерей.

Теракт в Иране. На сей раз жертвой высокотехнологичного и очень профессионально продуманного и не менее профессионально исполненного теракта пал учёный Мохсен Фахризаде. Иран обвиняет в теракте США и Израиль, а парламент страны фактически разрешает властям производить оружейный уран. Вся урановая сделка с Ираном под угрозой – а значит, над регионом и над миром нависает большой риск большой войны.

Декабрь. Великобритания окончательно выходит из Евросоюза. Сразу начинаются пока ещё неокрепшие, но явно принципиальные в будущем конфликты между Брюсселем и Лондоном. И кажется, они обещают тектонические изменения в Европе...

Информационная война как она есть

Январь 2020-го стал тем месяцем, когда началось массовое и быстрое распространение COVID-19. Конечно, символика, что называется, внушённая, но вирус словно подхватил эстафету у беспрецедентных лесных пожаров в Австралии, в ходе которых сгорел едва ли не весь континент и погибло более миллиарда животных! Запах дыма ощущался даже по другую сторону Тихого океана, в Южной Америке! Нет, это, собственно, не внешнеполитическое событие, но некоторый отблеск всё же был: многие сразу же вспомнили, сколь много обвинительных стрел годом ранее Запад кидал в Россию, спасатели которой не сразу справились с куда менее объёмными пожарами в затерянных районах якутской тайги.

Информационная война, информационная агрессия по любому поводу, в том числе и выдуманному, – это стало ещё одной важнейшей характерной чертой 2020 года.

Конечно, развивалось пропагандистское противостояние между Западом и Россией давно. Даже не со времён СССР, а, пожалуй, ещё с эпохи первого европейского "натиска на Восток", когда против русских "схизматиков" объявлялись настоящие крестовые походы. Но развитие этой тенденции до рубежа настоящей информационной войны – это, пожалуй, можно отметить уходящим годом. В нём эта война была освящена участием официального государственного лица – канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она же стала новым символом этой войны.

Нет, сама история не стала новой. То, что команда оппозиционного российского блогера захочет использовать его внезапное заболевание для информационной атаки на российские власти, было и очевидно, и неизбежно, и повторяемо. Подобный приём оппозиция использовала и ранее, даже если причиной заболевания был самый что ни на есть бытовой фактор. Можно было ожидать, что всплывёт и понятие нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок" – уж больно много пропагандистских дивидендов принесла первая история с ним, в Англии. Там тоже всё выглядело фантастично до неправдоподобия – но принцип "хайли лайкли", высказанный тогдашним премьером Британии Мэй, оправдал и покрыл собою всё. И даже это не было открытием – на принципе "высокой вероятности" строились так и не получившие никаких объективных доказательств обвинения в химических атаках сирийского правительства на оппозицию или в сбитии малайзийского лайнера донбасскими повстанцами.

Но когда при вообще не лезущих ни в какие, даже в самые широкие процессуальные нормы свидетельствах якобы "отравления" российского оппозиционера глава правительства ФРГ подтверждает эти обвинения – это действительно край. А когда германский канцлер ещё и посещает внезапно выздоровевшего от смертельного отравления блогера в его больничной палате, понимаешь – это край пропасти...

Турецкое лезвие

Год начался также с серьёзного кризиса в российско-турецких отношениях, возникшего из-за событий в Сирии.

Стало уже трюизмом, что в Сирии задействованы и активно борются интересы большого количества сторон. С ликвидацией Россией основной угрозы со стороны запрещённого на её территории как террористическая организация "Исламского государства"* вновь на передний край вышли тяжёлые противоречия между различными сирийскими фракциями. И в этом противостоянии мы с Турцией объективно находимся по разные стороны. А значит, и кризисы неизбежны.

Повод ли это рубить с плеча или, наоборот, опускать руки? Российская дипломатия показала, и именно в ходе обострения в Идлибе в начале года, что – нет. Не сразу, но удалось разрешить военный кризис, причём так, чтобы российские и турецкие военные, дотоле не прямо, но всё же противостоявшие друг другу на поле боя, теперь осуществляют совместный контроль за прекращением огня и совместное патрулирование. Причём сохраняется понимание необходимости дальнейшей борьбы с терроризмом.

Потом наши отношения прошли через кризис в Ливии, где Россия хотя и не поддерживает ни одну из сторон, но, безусловно, имеет собственные интересы. Которые отнюдь не обязаны совпадать с турецкими. Однако и тут удалось выйти на компромиссные варианты. И это понятно: при всей внешнеполитической и военной активности Анкары и личной воинственности Эрдогана нас с Турцией связывают также и серьёзные совместные интересы. Или, если угодно, угрожают куда более серьёзные убытки – во всех отношениях, – при разрыве отношений, нежели возможная польза на том или ином направлении. Это как в той старой военной стратегеме: полководец не должен стремиться к сражению, убытки от возможного поражения в котором заведомо перевешивают выгоду, получаемую при выигрыше.

И в конце года события в Нагорном Карабахе блестяще подтвердили умение российского руководства не только ходить по "турецкому лезвию", но делать это так, чтобы извлекать максимальную внешнеполитическую прибыль. Причём, что характерно, не только для себя. В конце концов, если взять то, чем завершился нынешний конфликт в Карабахе, в выигрыше остались действительно все. Азербайджан – понятно: он вернул территории, утерянные почти 30 лет назад. Турция, стоящая за Баку, получила свою долю от этой победы, хотя и не такую, на которую рассчитывала. Армения тоже не осталась в сплошных минусах – всё же часть Нагорного Карабаха осталась за армянами. Ну, а Россия, кроме очевидных плюсов, о которых все говорят, сохранила за собою основное – контроль за происходящим в её канонической сфере влияния, установленной ещё Гюлистанским договором и договором с Турцией 1921 года.

И 2020 год оказался символически обрамлённым этими двумя компромиссами, которые на самом деле оказываются внешнеполитическими успехами России.

Белорусский синдром

А вот в по всем параметрам братской и официально союзной России Белоруссии президентские выборы начинались с глубокого кризиса в отношениях между странами. Казалось, всё плохо: требования Минска экономических уступок переходят в угрозы для политических отношений двух стран, белорусское руководство активно крепит контакты с Европой и США под лозунгом "многовекторности", перед самими выборами Минск обвиняет Москву в дестабилизации ситуации и игре против Лукашенко. В Белоруссии даже арестовывают группу российских граждан, обвинив их буквально в том, что они – боевики и прибыли чуть ли не партизанить против действующих властей.

И снова в России звучали призывы махнуть шашкой. Но руководство страны выбрало другой путь – путь поддержки белорусского народа. При всём банальном пафосе этой фразы такая стратегия обеспечила главное: сохранение союзных отношений и даже определённое их развитие и углубление, пресечение попыток Запада дестабилизировать страну, устроить в Белоруссии цветную революцию, сохранение экономических связей, да ещё и с дополнительными выгодами для России в виде, например, переключения на русские порты белорусского транзита.

Западный излом

Тут, надо признать, России помог сам Запад. Белоруссия объективно является ключом для обеспечения очень многих его "хотелок" в отношении России, а потому лакомым куском для Брюсселя и – в меньшей, правда, степени – для Вашингтона. Настолько лакомым, что Запад не сдержал слюну и слишком рано показал белорусам свои зубы. Открытое до пошлости давление на Минск привело, однако, к противоположному результату: белорусские власти уже не на украинском, а на собственном примере убедились, что пресловутая многовекторность ведёт только к поглощению страны Западом, при том, что это поглощение стране практически ничего не даёт. Кроме проблем и, как показывает Украина, практически рабской зависимости при безудержной эксплуатации Западом и вывода под его контроль всего ценного. Или – разрушения.

Запад вообще проявил себя в 2020 году крайне... беспомощно. Разумеется, он использовал все возможные меры, чтобы создавать нам проблемы и усугублять те, что у нас имеются. И в этом не было бы ничего нового, если бы не выявилось окончательно одно явление, показавшее себя во всю силу именно в этом году. Запад раз от раза во всю силу демонстрировал своё бессилие. А поскольку дела международные не терпят пустоты, компенсировать его пришлось российской дипломатии.

Хладнокровная российская дипломатия 2020 года

Именно Россия приложила серьёзные усилия, чтобы удержать Иран в рамках ядерной сделки 2015 года, несмотря на демонстративный выход из неё США и спутанную реакцию на это европейских участников соглашения.

Россия прилагала усилия по решению проблем, вызванных пандемией коронавируса. Символом уходящего года стали русские военные медики, буквально срезавшие пик заболеваемости в Италии.

Россия приложила определённые свои возможности и давление, чтобы утихомирить страсти в Ливии и перевести вооружённый кризис в стадию переговоров.

Россия смогла дать окорот Европе в отношении Белоруссии – неслучайно теперь оттуда послышалось отчаянно-беспомощное: "Надо говорить с Россией с позиции силы". Ну-ну, усмехнулись в Москве.

Россия не дала дойти событиям в Киргизии до стадии новой гражданской войны, употребив там всё своё влияние на все стороны конфликта.

По сути, весь прошедший год прошёл для российской внешней политики под знаком тушения пожаров, да ещё в условиях всемирной эпидемии. И можно объективно признать: линия на сохранение статус-кво, на консервацию показала свою правильность. Потому что её в конце концов поддерживали вовлечённые в события стороны. Убеждённые главным посылом российской дипломатии: давайте обеспечим главное – мирное развитие событий, а проблемы будем разрешать по мере поступления, переговорами, с учётом интереса всех сторон.

Казалось бы, очевидный принцип. Но в условиях, когда до сих пор на планете действовал принцип приоритетного интереса Запада, обеспечиваемого к тому же силой, в нынешнем, реально многополярном мире этот принцип остаётся единственно действенным.

Так что можно справедливо отметить: от ещё больших бед и проблем человечество в 2020 году предохранила Россия. Своим хладнокровием.

* Организация, запрещённая на территории России как террористическая