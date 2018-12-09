Спасла бляха: В Париже правоохранители едва не покалечили гражданина России во время протестов - фото

Бляха на ремне спасла гражданина России от серьезного ранения во время протестов в Париже. Она остановила крупную резиновую пулю, которая могла серьезно покалечить мужчину.

Французские правоохранители едва не покалечили гражданина России Александра Гончарова, снимавшего противостояние силовиков и "желтых жилетов" в Париже. Мужчину спасла металлическая бляха на ремне, принявшая на себя выстрел правоохранителя.

Гончаров, работающий туроператором во Франции, рассказывает, что долгое время силовики и "желтые жилеты" то наступали, то отступали. Сам Гончаров, по его словам, в этом не участвовал, а стоял в стороне, фотографируя происходящее. Неожиданно один из силовиков выстрелил в него флешболом - крупной резиновой пулей.

Она пробила насквозь куртку и свитер, но остановилась, врезавшись в металлическую бляху пояса. Только благодаря этому Гончаров не получил серьезного ранения.