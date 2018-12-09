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Спасла бляха: В Париже правоохранители едва не покалечили гражданина России во время протестов - фото

09 декабря 2018, 22:54  •  149 • В мире
Бляха на ремне спасла гражданина России от серьезного ранения во время протестов в Париже. Она остановила крупную резиновую пулю, которая могла серьезно покалечить мужчину.
Французские правоохранители едва не покалечили гражданина России Александра Гончарова, снимавшего противостояние силовиков и "желтых жилетов" в Париже. Мужчину спасла металлическая бляха на ремне, принявшая на себя выстрел правоохранителя.
Гончаров, работающий туроператором во Франции, рассказывает, что долгое время силовики и "желтые жилеты" то наступали, то отступали. Сам Гончаров, по его словам, в этом не участвовал, а стоял в стороне, фотографируя происходящее. Неожиданно один из силовиков выстрелил в него флешболом - крупной резиновой пулей.
Она пробила насквозь куртку и свитер, но остановилась, врезавшись в металлическую бляху пояса. Только благодаря этому Гончаров не получил серьезного ранения.
"Мое состояние под вопросом. Возможно, брюшная контузия. Если бы эта пуля пошла выше или ниже, то это был бы серьезный удар", - цитирует слова пострадавшего российского гражданина Lshort.

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