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Спасибо Западу? Чиновник объяснил, почему детей из Донбасса не взяли на соревнования в России

16 декабря 2019, 17:39  •  83 • Политика
Смоленский чиновник в беседе с журналистами объяснил, почему детей из Донбасса не взяли на соревнования по лёгкой атлетике в России. Из его комментария выходит, что проблема в санкциях Запада, а именно в решении IAAF.
Представитель управления спорта Смоленской области Александр Антонов в беседе с "Ридусом" объяснил, почему дети из Луганской народной республики (ЛНР) не были допущены к соревнованиям по лёгкой атлетике в Смоленске. Ранее о подобном решении сообщили авторы проекта WarGonzo в телеграм-канале.
"Проблема заключалась в том, что Всероссийская федерация легкой атлетики снова лишилась международной аккредитации, - говорит чиновник. - Поэтому мы потеряли право принимать на наших легкоатлетических соревнованиях спортсменов из-за рубежа".
Выходит, что свою роль в данном случае сыграли решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В сентябре 2019 года представители международной организации заявили, что не станут восстанавливать в правах нашу федерацию.
Между тем в WarGonzo писали так:
"В последний момент пришла команда из министерства спорта - отстранить луганчан от соревнований. Участвовать разрешили только одному спортсмену, успевшему получить российский паспорт. При этом чиновники из минспорта на всякий случай "тактично" попросили передать, чтобы его соотечественники вели себя на трибунах "потише" и ни в коем случае не размахивали флагами непризнанной республики", - говорится в сообщении.
Организаторы, по словам авторов сообщения, пытались протестовать, но "чиновники из минспорта были непреклонны".

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