«Спасибо за рекламу, ждем в гости»: американцы вводят санкции против крымских санаториев

В преддверие выборов в ДНР спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объявил о новых санкциях против Крыма и Донбасса. В черный список попали три физлица и девять организаций. Среди них - принадлежащая банку «Россия» Юрия Ковальчука компания «Южный проект», которая приобрела 100% акций крымского завода шампанских вин «Новый свет», санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», а также известный отель Mriya Resort & Spa. Последний угодил в список за то, что именно на его площадке этой весной проходил IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) с инвесторами из десятков стран.

- Они поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или же причастны к серьезным нарушениям прав человека, - заявил Волкер прессе.

Казалось бы, как можно наказать санкциями санатории? Запрещать американцам там отдыхать? Минфин США уточняет, что американским гражданам и компаниям запрещается вести дела со всеми указанными организациями, а их собственность в юрисдикции США заморожена.

- Слава о форуме, конечно, давно стала международной, но сегодня ее подтвердил и официальный Вашингтон. Нам очень приятно признание Штатами нашего форума «главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей российского Крыма», - признался «Комсомолке» сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров. - На санкции принято как-то отвечать. Наш ответ звучит так: в 2019 году форум объединит уже более 3000 участников. Причем треть из них будут представлять 100 стран со всех континентов. Ждем коллег из США!

А власти российского полуострова уже поблагодарили за международную рекламу и ждут на отдых американского туриста.

- На развитие нашей республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины. Более того: попадание в санкционные списки – это дополнительная реклама для наших средств размещения. Замечу, что в этом году Крым посетили туристы из 132 стран. Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями. Приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы, - призвал в Фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов.