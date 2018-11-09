Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Могерини призвала Сербию и Косово удерживаться от конфликтов ради грядущего всту...
Турчинов пригрозил наказать организаторов выборов в Донбассе
Знак неравенства: почему американские конгрессмены заявляют о моральном превосхо...
Помощь как прикрытие: США выделяют $18,5 млн на развитие экономики Грузии
Главная / В России

«Спасибо за рекламу, ждем в гости»: американцы вводят санкции против крымских санаториев

09 ноября 2018, 16:24  •  45 • В России

В преддверие выборов в ДНР спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объявил о новых санкциях против Крыма и Донбасса. В черный список попали три физлица и девять организаций. Среди них - принадлежащая банку «Россия» Юрия Ковальчука компания «Южный проект», которая приобрела 100% акций крымского завода шампанских вин «Новый свет», санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», а также известный отель Mriya Resort & Spa. Последний угодил в список за то, что именно на его площадке этой весной проходил IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) с инвесторами из десятков стран.

- Они поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или же причастны к серьезным нарушениям прав человека, - заявил Волкер прессе.

Казалось бы, как можно наказать санкциями санатории? Запрещать американцам там отдыхать? Минфин США уточняет, что американским гражданам и компаниям запрещается вести дела со всеми указанными организациями, а их собственность в юрисдикции США заморожена.

- Слава о форуме, конечно, давно стала международной, но сегодня ее подтвердил и официальный Вашингтон. Нам очень приятно признание Штатами нашего форума «главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей российского Крыма», - признался «Комсомолке» сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров. - На санкции принято как-то отвечать. Наш ответ звучит так: в 2019 году форум объединит уже более 3000 участников. Причем треть из них будут представлять 100 стран со всех континентов. Ждем коллег из США!

А власти российского полуострова уже поблагодарили за международную рекламу и ждут на отдых американского туриста.

- На развитие нашей республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины. Более того: попадание в санкционные списки – это дополнительная реклама для наших средств размещения. Замечу, что в этом году Крым посетили туристы из 132 стран. Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями. Приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы, - призвал в Фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

45
Источник
Похожие новости
08 ноября 2018, 19:09
«Я не убийца»: амнистированный Грачья Арутюнян — об унёсшем жизни 18 человек ДТП, работе и планах на будущее
09 ноября 2018, 13:09
Новые санкции США против крымских санаториев назвали "танцами с бубном"
08 ноября 2018, 20:54
Милонов о возвращении «субботних объездов»: «Рассчитываю, что темные пятна на карте Петербурга будут ликвидированы»

08 ноября 2018, 01:24
Что происходит в Ингушетии
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
09 ноября 2018, 03:24
"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингу...
09 ноября 2018, 01:39
В КС Украины признали законной отмену пособия по уходу за ребёнком
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия ...
09 ноября 2018, 01:39
«Ракетоносец будущего»: какие задачи сможет выполнять бомбардировщик нового поколения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
02 ноября 2018, 17:09
Американцы обманули турок и это им дорого обойдется
08 ноября 2018, 03:09
«Отвлекающая война»: В России назвали признаки подготовки США к ядерному удару по России
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
04 ноября 2018, 20:54
«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного округа
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.