|
Спасибо за прагматизм: В Финляндии завершили строительство участка "Северного потока - 2"
21 августа 2019, 21:24 • 57 • В мире
Президент России Владимир Путин поблагодарил Финляндию за прагматичный подход при реализации проекта "Северный поток - 2". Он озвучил, что работы на участке в финской исключительной экономической зоне уже сегодня были завершены.
В Финляндии завершены работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", об этом на пресс-конференции с Саули Ниинистё сообщил президент России Владимир Путин.
Он поблагодарил Хельсинки за прагматичный подход в плане реализации проекта.
"Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных проектов "Северный поток - 2", - отметил он.
Путин также проинформировал собравшихся, что "сегодня закончена работа на финском участке в исключительной экономической зоне этой газопроводной системы".
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Финляндию президент России вместе с финским коллегой обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также темы международной повестки дня, включая отношения Москвы с Евросоюзом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2019, 02:24
|
15 августа 2019, 23:54
|
17 августа 2019, 21:24
|
18 августа 2019, 15:24
|
16 августа 2019, 20:54
|
19 августа 2019, 04:24
|
21 августа 2019, 05:09