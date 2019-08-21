Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Без него цветная революция была невозможна": Грузинский журналист вск...
Бандитский режим и средневековые пытки: Эксперт потребовал создать трибунал для ...
Болтун - находка для разведчика
Захарова назвала фейком информацию о плате за оформление документов Мефёдова
Главная / В мире

Спасибо за прагматизм: В Финляндии завершили строительство участка "Северного потока - 2"

21 августа 2019, 21:24  •  57 • В мире
Президент России Владимир Путин поблагодарил Финляндию за прагматичный подход при реализации проекта "Северный поток - 2". Он озвучил, что работы на участке в финской исключительной экономической зоне уже сегодня были завершены.
В Финляндии завершены работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", об этом на пресс-конференции с Саули Ниинистё сообщил президент России Владимир Путин.
Он поблагодарил Хельсинки за прагматичный подход в плане реализации проекта.
"Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных проектов "Северный поток - 2", - отметил он.
Путин также проинформировал собравшихся, что "сегодня закончена работа на финском участке в исключительной экономической зоне этой газопроводной системы".
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Финляндию президент России вместе с финским коллегой обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также темы международной повестки дня, включая отношения Москвы с Евросоюзом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
21 августа 2019, 01:54
"Макрон говорил с Путиным от лица всей Европы": Почему европейцы хотят сближения с Россией - эксперт
21 августа 2019, 21:09
«Борьба за Арктику усиливается»: к каким геополитическим последствиям могут привести планы Трампа купить Гренландию
21 августа 2019, 11:24
«Основной нарушитель»: Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США
21 августа 2019, 01:39
«Было бы уместно»: Трамп поддержал возвращение России в G8
20 августа 2019, 22:39
Кредиты Украине, Белоруссии и Венесуэле выброшены на ветер?
21 августа 2019, 05:09
"Своим-то платит?": Зеленский пообещал, что репатрианты из Украины будут получать пенсии в Израиле
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены...
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный ша...
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2019, 02:24
Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
15 августа 2019, 23:54
«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»
17 августа 2019, 21:24
Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
16 августа 2019, 20:54
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.