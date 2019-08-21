Спасибо за прагматизм: В Финляндии завершили строительство участка "Северного потока - 2"

В Финляндии завершены работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", об этом на пресс-конференции с Саули Ниинистё сообщил президент России Владимир Путин.

Он поблагодарил Хельсинки за прагматичный подход в плане реализации проекта.

"Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных проектов "Северный поток - 2", - отметил он.

Путин также проинформировал собравшихся, что "сегодня закончена работа на финском участке в исключительной экономической зоне этой газопроводной системы".

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Финляндию президент России вместе с финским коллегой обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также темы международной повестки дня, включая отношения Москвы с Евросоюзом.